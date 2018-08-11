В Подмосковье парашютист разбился о здание аэродрома

В Серпуховском районе Подмосковья парашютист во время выполнения трюков врезался в здание аэродрома Большое Грызлово. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.

По данным следствия, парашютист был опытным и проводил тренировку на территории аэродрома.

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«При выполнении фигуры «свуп» пострадавший допустил ошибку в определении высоты разворота, в результате чего окончание маневра произошло на недопустимо малой высоте. Исправляя ошибку, парашютист выполнил резкий разворот в противоположную сторону, но ошибся с заданным местом приземления и допустил столкновение с административным зданием, расположенным на территории аэродрома», — рассказала Марковская.

От полученных травм парашютист скончался, следователи начали проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что в Татарстане два парашютиста погибли при столкновении друг с другом.