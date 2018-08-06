Родные погибших при крушении Ми-8 сдают пробы ДНК

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Прибывшим в Красноярск семьям погибших при крушении вертолета Ми-8 на севере региона оказывается вся необходимая помощь, в том числе и при сдаче проб ДНК, заявили в краевом главке МЧС, передает РИА «Новости».

«Мы оказываем всю необходимую помощь. Идет забор проб ДНК у родственников. Мы находимся рядом, оказываем психологическую помощь, поддерживаем», — рассказал представитель министерства.

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Отмечается, что все прибывшие являются жителями Красноярского края.

Ранее компания Utair сообщила, что оба вертолета Ми-8АМТ, которые столкнулись в Красноярском крае, были исправны перед вылетом.

В субботу, 4 августа, в Красноярском крае в результате крушения вертолета Ми-8АМТ погибли 18 человек. В районе Ванкорского месторождения Ми-8АМТ на высоте 100 м зацепил лопастями несущего винта груз другого вертолета. На борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все они погибли. Второй вертолет сбросил груз и совершил экстренную посадку.