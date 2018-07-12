Британская полиция сообщила о новом инциденте в Солсбери

Полиция Великобритании заявила об инциденте с мужчиной в центре города Солсбери, в котором в марте были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, инцидент с мужчиной в возрасте 30 лет произошел на Касл-стрит.

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Как отмечается, в связи с расследованием отравлений в Солсбери и Эймсбери полиция предпринимает все необходимые меры предосторожности.

При этом в настоящее время ничто не указывает на опасность для жителей города.

Ранее сообщалось, что в Британии заявили об улучшении состояния пострадавшего в Эймсбери британца.