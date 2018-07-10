Число жертв наводнения в Японии превысило 150 человек

Из-за наводнения и оползней, вызванными ливневыми дождями, в Японии погибли 157 человек, еще 57 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает телеканал NHK.

В конце прошлой недели в центральной и юго-западной частях Японии выпали ливневые дожди. Они привели к сходу оползней и наводнениям, больше всего от которых пострадала префектура Хиросима. В данный момент там числятся погибшими 58 человек. В общей сложности данные о жертвах поступали из 12 префектур.

Ранее сообщалось, что число жертв ливневых дождей в Японии превысило 100 человек. Из-за стихийного бедствия 5,9 млн человек получили предписание об эвакуации из затопленных регионов.