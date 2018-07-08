Число погибших из-за стихийного бедствия в Японии увеличилось до 75

В Японии в результате сильных ливней число погибших увеличилось до 75 человек. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Как отмечается, дожди спровоцировали оползень, из-за которого также пострадали японцы.

Ранее сообщалось, что из-за стихийного бедствия в стране погибли 70 человек, при этом многие числятся пропавшими без вести. Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что 48 тысяч военных и полицейских привлечены к проведению спасательных операций в регионе.