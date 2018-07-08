Число жертв ливневых дождей в Японии выросло до 54
Число погибших из-за обильных ливневых дождей в Японии увеличилось до 54 человек. Об этом сообщает Kyodo.
По данным агентства, наибольшее количество погибших зафиксировано в префектурах Хиросима и Эхимэ.
Как отмечается, в настоящее время 46 человек числятся пропавшими без вести.
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Ранее сообщалось, что в результате ливневых дождей в Японии погибли 48 человек.
Как отмечалось, 4,72 млн человек получили от властей указание эвакуироваться из-за начавшегося наводнения в нескольких регионах страны.