Число жертв ливневых дождей в Японии выросло до 54

Число погибших из-за обильных ливневых дождей в Японии увеличилось до 54 человек. Об этом сообщает Kyodo.

По данным агентства, наибольшее количество погибших зафиксировано в префектурах Хиросима и Эхимэ.

Как отмечается, в настоящее время 46 человек числятся пропавшими без вести.

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Ранее сообщалось, что в результате ливневых дождей в Японии погибли 48 человек.

Как отмечалось, 4,72 млн человек получили от властей указание эвакуироваться из-за начавшегося наводнения в нескольких регионах страны.