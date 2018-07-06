В Скотланд-Ярде назвали сроки расследования инцидента в Эймсбери

Расследование инцидента с отравлением в Эймсбери может занять недели или месяцы из-за его сложности, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Скотланд-Ярда.

Отмечается, что в расследовании участвуют более 100 детективов.

«Из-за уникальности и сложности этой операции работа полиции, как ожидается, займет недели или месяцы. Расследование сложное, быстро продвигается, в нем участвуют 100 детективов контртеррористических подразделений и коллеги из полиции Уилтшира. Главной задачей следствия остается скорейший поиск источника отравления», — говорится в сообщении.

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Пострадавшие в результате отравления находятся в больнице в критическом состоянии.

Ранее стало известно, что отравленные в Эймсбери британцы могли заразить свой дом.