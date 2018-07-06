В Японии эвакуируют 30 тысяч человек из-за паводка

Почти 30 тысяч человек в Японии получили указание срочно эвакуироваться из-за опасности разлива рек и оползней, передает РИА «Новости».

Уточняется, что на фоне обильных ливневых дождей из-за атмосферного фронта возросла опасность схода оползней и разлива рек. Поступает информация об унесенных потоком людях.

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В префектуре Коти из-за продолжительных ливневых дождей вышла из берегов река в городе Аки, 22 человека не успели эвакуироваться. Многие ожидают помощи на крышах домов.

Силы самообороны Японии брошены на спасение людей в префектуре Коти на юго-восточном острове Сикоку.

Ранее сообщалось, что в Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Берил».