Клан Сопрано, пепси и паучья нора: как в Ираке поймали диктатора Саддама Хусейна Военные США поймали свергнутого президента Ирака Саддама Хусейна 20 лет назад

20 лет назад американцам после нескольких месяцев безрезультатных поисков удалось схватить иракского диктатора Саддама Хусейна. «Газета.Ru» рассказывает, как схема его укрытия стала интернет-мемом, какой трофей получил Джордж Буш-младший, а также о других малоизвестных деталях охоты спецназовцев США и агентов ЦРУ на политика.

«Красный рассвет»

Охота на Саддама Хусейна была одной из ключевых операций американской коалиции в ходе вторжения в Ирак в 2003 году. Низвергнутые статуи диктатора стали одним из символов победы США и их союзников над армией страны — и символом начала затяжной партизанской войны. Сам же Саддам бежал в неизвестном направлении.

close 100% Американские военнослужащие у статуи Саддама Хусейна в Ираке, 9 апреля 2003 года Jerome Delay/AP

Операция по поиску Саддама Хусейна была названа «Красный рассвет» — в честь одноименного американского фильма 1984 года, в котором советские десантники захватывают США. Пентагон создал особую оперативную группу — Task Force 121. В нее входили операторы спецназа «Дельта», рейнджеры, «морские котики» (элитный отряд специального назначения, участвующий в операциях в любой местности), агенты ЦРУ и военные из других подразделений. Помогали им в этом 30 тысяч солдат и офицеров 4-й пехотной дивизии Армии США.

Саддама искали с июля по декабрь 2003 года. Всего TF121 провела 12 рейдов, но безрезультатно.

В это же время американцы допросили около 300 человек. И некий бывший водитель указал на друга Саддама — Мухаммеда Омара аль-Муслита, по прозвищу Толстяк. После того как с его родственниками плотно «поработали», мужчина был задержан в своем доме в Багдаде, где иракские партизаны устроили штаб.

Дознаватель Эрик Мэддокс рассказывал, как допрашивал аль-Муслита: «Саддам — причина ваших проблем. Из-за него 40 членов вашей семьи оказались в тюрьме. Вы отвезете нас к Саддаму, и я отпущу всех».

Толстяк «дал понять, что знает, где может быть Саддам, но не хочет говорить». Тогда Мэддокс объяснил, что если мужчина будет молчать, то сгниет за решеткой. Угроза подействовала. Впоследствии СМИ писали, что аль-Муслита и других допрашиваемых американцы пытали.

«Иракцы боялись, что Саддам вернется»

Командующий 4-й дивизией генерал-майор Рэй Одиерно так вспоминал о том времени :

«Иракцы боялись Саддама. Боялись, что он вернется. Для них он был всемогущим, почти что мистической фигурой. Тот факт, что он удрал, делал [Саддама] еще более загадочным для них. Чем дольше он был на свободе, тем загадочнее все становилось».

close 100% Саддам Хусейн на скамье подсудимых, Багдад, 2006 год Chris Hondros/AP

Разведка предполагала, что Саддам скрывается в так называемом суннитском треугольнике — районе около его родного города Тикрит.

По мнению подполковника Стива Рассела, командовавшего 1-м батальоном 22-го пехотного полка 4-й дивизии, прогресс наметился в июне, когда к нему в «центр жалоб населения» явились два местных бизнесмена:

«Мы взяли стулья, пепси-колу, усадили иракцев в прохладное место, и в течение следующих двух с половиной часов они рисовали нам на бумаге для упаковки мяса весь аппарат безопасности Саддама: полдюжины семей, закадычные друзья, которые знали его с 1950-х, близкие родственники.

Как если бы они схему клана Сопрано рисовали».

Штаб-сержант Шон Шоффнер заявил просто: «Мы, считай, искали Элвиса».

Джекпот и Glock-17 для Буша-младшего

В ночь на 13 декабря 2003 года группа спецназа из TF121 при поддержке 4-й дивизии провела обыски на двух объектах в «суннитском треугольнике» , которые получили кодовые названия «Росомаха-1» и «Росомаха-2» (так в «Красном рассвете» называли себя партизаны-американцы). Всего в операции участвовали более 600 человек.

close 100% Солдат США стоит у входа на ферму, где жил Саддам Хусейн, до того, как его схватили Laurent Rebours/AP

Однако там Саддама найти не удалось. Оставался третий объект — старый сарай в пригороде Тикрита, окруженный финиковыми пальмами и апельсиновой рощей, на краю поля с подсолнухами. Американцы нагрянули туда ночью.

На месте они нашли владельца фермы — к нему подвели привезенного в «Хаммере» Толстяка, и тот потребовал показать, где скрывается Саддам Хусейн.

Военный переводчик Самир впоследствии рассказал журналистам детали о поимке бывшего диктатора.

«Мы подошли к замаскированному лазу в земле, и когда открыли его, он (Саддам. — «Газета.Ru») начал кричать: «Не стреляйте, не стреляйте!» А я кричал в ответ — как единственный, кто знал арабский в группе захвата — чтобы он вылезал.

Наконец, он поднял одну руку вверх, затем другую. Я схватил его за руки и помог выбраться наружу».

Самир узнал Саддама по голосу, поскольку вырос в Ираке и почти каждый день видел его по телевизору. Лицо диктатора было не узнать, так он оброс бородой.

«Джекпот. Туз пик», — передали американцы по радио. Это означало, что они схватили Саддама Хусейна.

При нем нашли $750 тысяч, АК-47 и разряженный пистолет Glock-17. Оружие впоследствии вручили президенту США Джорджу Бушу-младшему, и тот оставил его себе в качестве трофея.

close 100% J. Scott Applewhite/AP

Саддама доставили на вертолете на военную базу, оттуда перевезли в международный аэропорт Багдада.

«Леди и джентльмены, мы его поймали. Тиран — наш пленник», — заявил глава коалиционной временной администрации Пол Бремер на пресс-конференции.

В Багдаде по радио передавали праздничную музыку, жители стреляли в воздух, а пассажиры автобусов кричали: «Они получили Саддама! Они получили Саддама!».

Укрытие Саддама как мем

В декабре 2003 года Би-би-си опубликовала инфографику, на которой была нарисована схема укрытия Саддама — «паучья нора». Его самого дизайнеры изобразили в виде красного силуэта. Спустя 18 лет эта публикация легла в основу интернет-мема.

close 100% Место, где прятался Саддам Хусейн Efrem Lukatsky/AP

Инфографику в конце июня 2021 года нашел пользователь Reddit с ником heroking4. Он создал первый из многочисленных мемов, изобразив в фоторедакторе «геймерскую комнату» с компьютерным креслом, столом и монитором.

Впоследствии красный силуэт Саддама Хусейна стали помещать на картинки и видео самого разного содержания.

close 100% BBC

«Мемы про укрытие Саддама Хусейна — это абстрактный тренд. Люди без какого-либо контекста берут элементы из оригинальной схемы и совмещают их с другими изображениями. При этом понять посыл очередного мема бывает сложно, не зная первоисточник», — говорится в статье на сайте Memepedia.

Конец диктатора

Американцы передали пленника иракской временной администрации. Спустя два года он был признан виновным в преступлениях против человечества и повешен по приговору суда. Саддам Хусейн стал первым главой государства, казненным в XXI веке.

close 100% Саддам Хусейн перед казнью Reuters

«В истории Ирака закончилась темная и болезненная эпоха. Настал обнадеживающий день. Теперь все иракцы могут объединиться, отвергнуть насилие и построить новый Ирак», – говорил президент США Джордж Буш-младший на следующий день после того, как Саддам Хусейн был схвачен.

Несмотря на поимку диктатора, Ирак на долгие годы погрузился в пучину хаоса, терроризма и нищеты.