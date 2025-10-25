25 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

25 октября в России профессиональные праздники отмечают таможенники, маркетологи и работники кабельной промышленности. В мире день посвящен культуре — это повод сходить в оперу, художественный музей или ненадолго стать панком. По народному календарю — Андрон Звездочет, когда по ночному небу можно предсказать погоду. Какие еще праздники и памятные даты отмечают 25 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 25 октября

День таможенника в России

Таможенники занимаются контролем грузов, пересекающих границу, борются с контрабандой, взимают пошлины и обеспечивают соблюдение торгового законодательства. Профессиональный праздник работников этой сферы был установлен в 1995 году и приурочен к созданию Государственного таможенного комитета РФ. У таможенников с большим стажем есть еще один праздник, который отмечается 29 мая. В СССР в это время праздновали День советского таможенника, а сейчас он посвящен ветеранам таможенной службы.

День маркетолога в России

25 октября отмечается профессиональный праздник всех специалистов по маркетингу и продвижению товаров и услуг. Распространено мнение, что дата связана с созданием в 1975 году в Министерстве внешней торговли СССР управления по маркетингу и рекламе, однако документального подтверждения существования подразделения с таким названием нет. Это не мешает российским маркетологам устраивать в этот день вечеринки и принимать поздравления. Специалисты этой отрасли сегодня решают гораздо более широкий круг задач, чем их гипотетические советские предшественники. От анализа big data и SEO-оптимизации до управления брендом и создания вирального контента.

День работника кабельной промышленности в России

25 октября 1879 года совладелец компании «Сименс и Гальске» Карл Сименс получил разрешение на работу завода по изготовлению изолированной проволоки и телеграфных кабелей в Санкт-Петербурге. Этот день считают началом образования кабельной промышленности России, хотя праздник был учрежден значительно позже. Сегодня этот профессиональный праздник отмечают тысячи инженеров, технологов и монтажников, чей труд обеспечивает бесперебойную работу связи, интернета и энергоснабжение всей России.

День спортивной гимнастики в России

День спортивной гимнастики отмечается в последнюю субботу октября, в 2025 году праздник выпал на 25-е. Инициатива о его проведении принадлежит Всероссийской федерации художественной гимнастики и Федерации спортивной гимнастики России. Это один из старейших и самых престижных видов спорта, который принес стране множество побед на олимпийских и международных соревнованиях. В этот день можно попасть на показательные выступления и соревнования юных спортсменов.

Всемирный день пасты

Этот праздник понравится всем любителям спагетти, фетучини, рожек, вермишели и лазаньи. Отмечать его предложила Международная ассоциация пасты еще в прошлом веке, и впервые праздник прошел в Риме в 1998 году. Неудивительно, ведь в Италии паста — одна из основ национальной кухни. Богатство и многообразие макаронных блюд позволяет многим ресторанам устраивать ежегодные мини-фестивали, где можно попробовать пасту по разным рецептам.

Международный день художника

Этот неофициальный праздник призван подчеркнуть роль изобразительного искусства в нашей жизни и культурном наследии, а также поддержать творцов. Существует версия, что дата выбрана в честь дня рождения Пабло Пикассо. Хоть его считают основателем кубизма, в праздник объединяет художников всех направлений.

Международный день оперы

Еще один творческий праздник приурочен к дню рождения сразу двух мастеров — Жоржа Бизе и Иоганна Штрауса-сына. Международный день оперы был учрежден по инициативе Европейской оперы и ЮНЕСКО, чтобы популяризировать этот вид искусства. Бытует мнение, что опера — это что-то скучное по канонам позапрошлого века. На самом деле сегодня множество мастеров стараются привнести в жанр что-то новое и экспериментировать, чтобы каждый слушатель влюбился в оперу.

Панк на один день

По иронии судьбы с Международным днем оперы совпадает неофициальный и шуточный праздник, призывающий на один день погрузиться в панковскую субкультуру (Punk for a Day Day). Можно примерить характерную одежду (кожаные куртки, рваные джинсы, английские булавки), сделать ирокез или макияж, послушать панк-рок, например, Sex Pistols, The Ramones, «Сектор Газа», «Король и Шут».

Какие праздники и памятные даты отмечаются 25 октября в других странах

День республики — Казахстан. Дата учреждена в честь принятия Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР в 1990 году. Это стало одним из ключевых шагов на пути к независимости Казахстана. Сегодня День республики — один из главных национальных праздников страны.

День каратэ — Япония. В переводе название японского боевого искусства означает «пустая рука». Изначально словом «каратэ» называли только технику рукопашного боя, но со временем большую популярность приобрели выступления тамэсивари, когда боец разбивает рукой глыбы льда, бруски из дерева и другие твердые предметы. В этот день в Японии и во многих странах мира, где распространен этот вид древнего боевого искусства, проходят показательные выступления и соревнования.

Праздник мельников — Белоруссия. В этот день чествуют людей, которые занимаются помолом зерна и производством муки. В городах Белоруссии проводятся тематические фестивали, дегустации хлеба и выпечки, а также старинные народные обряды для привлечения хорошей погоды и урожая.

Религиозные праздники 25 октября

День памяти мучеников Прова, Тараха и Андроника Аназарвских

Мученики Пров, Тарах и Андроник жили в конце III века в городе Тарсе Киликийском (на юге современной Турции). Во время гонений на христиан их схватили и потребовали принести жертву идолам, однако старый воин Тарах, а с ним Пров и Андроник остались верны христианской вере. За это язычники подвергли их жестоким пыткам. Пров говорил мучителям, что страдания тела исцеляют душу. Все трое мужественно переносили мучения, пока не были казнены — их тела разрубили на части и бросили без погребения. Позднее местные христиане тайно собрали их останки и с почестями похоронили.

Перенесение из Мальты в Гатчину части Древа Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери и десной руки Иоанна Крестителя

По преданию, Филермская икона Божией Матери была написана евангелистом Лукой и привезена в Константинополь из Иерусалима. Но в XIII веке ее забрали крестоносцы. Святыня вместе с частицей Креста Господня и десницей Иоанна Крестителя хранилась на Мальте у рыцарей католического ордена святого Иоанна Иерусалимского до 1798 года. Когда войска Франции захватили остров, рыцари обратились к России за защитой и преподнесли древние святыни императору Павлу I. Тот распорядился перенести святыни в придворную церковь Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, а в 1799 году их торжественно перевезли в Гатчину, где они хранились в церкви Святой Троицы.

25 октября Русская православная церковь вспоминает: • преподобного Космы, епископа Маиумского, творца канонов;

• преподобного Амфилохия, игумена Глушицкого;

• мученицы Домники (Домнины);

• святого Мартина Милостивого, епископа Турского;

• преподобного Симеона Нового Богослова(

• святого Иоанна Летникова.



Совершаются празднования Икон Божией матери:

• Иерусалимской;

• Одигитрии Ярославской;

• Рудненской;

• Калужской.

Народные праздники и приметы 25 октября

Андрон Звездочет

Святого Андроника на Руси почитали как мудрого звездочета. Люди говорили: «Андрон может шестом небо достать, совком звезды почерпнуть». Поэтому в вечер праздника было принято наблюдать за звездным небом. По нему делали прогноз о погоде и следующем урожае. Яркие звезды предвещали сильные морозы, а тусклые — обещали оттепель. Если в небе заметили падающую звезду, крестьяне ждали ветра и сухой погоды. Считалось, что если в небе много звезд, то в следующем году будет много гороха.

Днем 25 октября продолжали молоть муку и крупу из зерна. Самым популярным блюдом на столе была каша: хозяйки варили ее из ячменя и пшена и заправляли маслом. Детям в кашу добавляли варенье или повидло для сладости.

Приметы

Увидев падающую звезду, нужно загадать желание — оно обязательно исполнится.

Нельзя убираться и делать перестановку в доме, иначе уйдет удача и благополучие.

Тяжелый физический труд запрещен, иначе Андроник нашлет еще более сложную работу.

Нельзя гадать на картах, иначе в жизнь придут неудачи.

Какие исторические события произошли 25 октября

1817 год — в Москве заложен храм Христа Спасителя в честь победы в Отечественной войне 1812 года.



— в Москве заложен храм Христа Спасителя в честь победы в Отечественной войне 1812 года. 1917 год — начало Октябрьской революции в России по юлианскому календарю.



— начало Октябрьской революции в России по юлианскому календарю. 1945 год — правительство Чан Кайши включило остров Тайвань, принадлежавший ранее Японии, в состав Китая.



— правительство Чан Кайши включило остров Тайвань, принадлежавший ранее Японии, в состав Китая. 1955 год — компания Tappan Company представила первую бытовую микроволновую печь.



— компания Tappan Company представила первую бытовую микроволновую печь. 1956 год — суд немецкого города Берхтесгаден официально признал Адольфа Гитлера мертвым.



— суд немецкого города Берхтесгаден официально признал Адольфа Гитлера мертвым. 1962 год — Никита Хрущев направил Джону Кеннеди послание о готовности вывести советские ракеты с Кубы.



— Никита Хрущев направил Джону Кеннеди послание о готовности вывести советские ракеты с Кубы. 1971 год — Тайвань исключен из Организации Объединенных Наций, его место заняла Китайская Народная Республика.

1977 год — официально учреждено почетное звание «народный врач СССР».



— официально учреждено почетное звание «народный врач СССР». 1989 год — представитель МИД СССР Геннадий Герасимов ввел термин «Доктрина Синатры», означавший отказ СССР вмешиваться во внутренние дела социалистических стран.



— представитель МИД СССР Геннадий Герасимов ввел термин «Доктрина Синатры», означавший отказ СССР вмешиваться во внутренние дела социалистических стран. 1990 год — в СССР принят закон о свободе вероисповедания.



— в СССР принят закон о свободе вероисповедания. 1990 год — Горно-Алтайская автономная область провозгласила себя республикой в составе РСФСР.



— Горно-Алтайская автономная область провозгласила себя республикой в составе РСФСР. 2001 год — корпорация Microsoft выпустила операционную систему Windows XP.

Дни рождения и юбилеи 25 октября

В 1759 году родилась Мария Федоровна — вторая жена императора Павла I, мать Александра I и Николая I.



— вторая жена императора Павла I, мать Александра I и Николая I. В 1820 году родился Михаил Достоевский — русский писатель и издатель журнала «Время», старший брат Федора Достоевского.



— русский писатель и издатель журнала «Время», старший брат Федора Достоевского. В 1825 году родился Иоганн Штраус-сын — австрийский композитор и скрипач, получивший прозвище Король вальса.



— австрийский композитор и скрипач, получивший прозвище Король вальса. В 1838 году родился Жорж Бизе — французский композитор, автор оперы «Кармен».



— французский композитор, автор оперы «Кармен». В 1881 году родился Пабло Пикассо — художник, скульптор, один из основоположников кубизма.

В 1919 году родилась Беате Узе — немецкая летчица и каскадер, основательница первого в мире секс-шопа.



— немецкая летчица и каскадер, основательница первого в мире секс-шопа. В 1924 году родился Виктор Макеев — советский конструктор, академик, основоположник морского стратегического ракетостроения в России.



— советский конструктор, академик, основоположник морского стратегического ракетостроения в России. В 1926 году родилась Галина Вишневская — оперная певица (сопрано), актриса, народная артистка СССР.

Кто отмечает день рождения

87 лет исполняется Тамаре Семиной — театральной актрисе, народной артистке РСФСР.



— театральной актрисе, народной артистке РСФСР. 70 лет исполняется Маттиасу Ябсу — гитаристу рок-группы Scorpions.



— гитаристу рок-группы Scorpions. 64 года исполняется Чеду Смиту — ударнику рок-группы Red Hot Chili Peppers.



— ударнику рок-группы Red Hot Chili Peppers. 55 лет исполняется Наталье Сенчуковой — российской певице, жене солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина.

