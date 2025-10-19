20 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

20 октября в России поздравляют с профессиональным праздником военных связистов, а в мире — шеф-поваров и авиадиспетчеров. Церковь в этот день почитает Псково-Печерскую икону Богородицы «Умиление», а по народному календарю в этот день вовсю готовятся к наступающей зиме. Какие праздники и памятные события отмечают 20 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 20 октября

День военного связиста в России

День военного связиста был учрежден указом президента России в 2006 году в знак признания заслуг специалистов этого рода войск в обеспечении обороны и безопасности страны. Праздник имеет исторические корни: его дата, 20 октября, была выбрана в память о создании в 1919 году войск связи как специальных подразделений Красной Армии. До 2006 года этот день отмечался как День связи Вооруженных сил России. Роль связистов в армии велика как в мирное время, так и в ходе боевых действий, поскольку от них зависят оперативность управления войсками и применение вооружения.

Международный день повара

Всемирный день повара отмечается с 2004 года по инициативе Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров. Хотя праздник появился относительно недавно, история профессии уходит в глубокую древность. Согласно одной из версий, слово «кулинария» произошло от имени Кулина — служанки и кухарки дочери древнегреческого бога-врачевателя Асклепия. Во многих странах праздник приобрел большую популярность. Рестораны проводят дегустации и конкурсы мастерства среди шеф-поваров, а опытные специалисты делятся знаниями с молодыми коллегами, проводя для них мастер-классы.

Международный день авиадиспетчера

Дата праздника учреждена в честь создания Международной федерации ассоциаций авиационных диспетчеров в 1961 году. В этот день чествуют профессионалов, которые участвуют в управлении воздушным движением и координируют маршруты самолетов. Авиадиспетчеры наравне с пилотами отвечают за безопасность пассажиров. В их задачи входит не допустить столкновения самолетов, отправить при необходимости воздушное судно на запасной аэродром или вовремя помочь экипажу в аварийной ситуации. В этой работе важны не только знания авиационных правил, но и психологическая устойчивость, ведь в критической ситуации самое важное — сохранить трезвый ум.

Всемирный день ленивца

Это необычное животное, обитающее в лесах Центральной и Южной Америки, получило свое название благодаря медлительности. Неторопливый темп жизни ленивца обусловлен рационом питания и особенностями метаболизма. Еда в его желудке переваривается крайне медленно — до 90 часов, и около 15–18 часов в сутки животное спит, а в остальное время передвигается по деревьям. Если ленивец спустится на землю, то мгновенно станет уязвим для хищников. В 2010 году Фонд по охране и сохранению многообразия дикой природы объявил 20 октября Всемирным днем ленивца, чтобы сберечь их ареал обитания и сохранить популяцию этих животных.

Всемирный день статистики

Эту дату учредила Генеральная Ассамблея ООН, чтобы подчеркнуть ключевую роль достоверной статистики в измерении прогресса и управлении развитием. В современном мире, основанном на данных, без качественных статистических показателей была бы невозможна эффективная работа не только государственных институтов, но и большинства сфер экономики. Именно на основе статистического анализа принимаются правительственные решения, распределяются бюджеты, планируется работа систем здравоохранения и образования, а также разрабатываются и оцениваются социальные программы, напрямую влияющие на качество жизни людей.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 20 октября в других странах

День освобождения Белграда — Сербия. Праздник посвящен освобождению столицы Сербии от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, тогда в операции участвовали советские войска и югославские партизаны. С тех пор день чтят как важную дату в истории страны. В память о погибших проводятся возложения венков и памятные концерты.

День национальных героев — Ямайка. В третий понедельник октября на острове чествуют борцов за независимость и тех, кто внес большой вклад в развитие страны. Самым известным героем Ямайки является Маркус Гарви, который боролся за освобождение чернокожих от угнетения.

День энергетика — Азербайджан. Дату праздника выбрали в память о пуске первой электростанции в Баку в 1915 году. Сегодня в этот день чествуют работников энергетической отрасли страны.

Религиозные праздники 20 октября

День почитания иконы Богородицы «Умиление» Псково-Печерской

По преданию, икону написал иеромонах Арсений в 1521 году, прообразом послужила Владимирская икона Божией Матери. В том же веке купцы Василий и Федор перенесли икону в Псково-Печерский монастырь. По преданию, молившиеся ей слепцы обретали зрение, а больные исцелялись.

Всенародную известность икона обрела во время Ливонской войны, в царствование Ивана Грозного. Тогда Богородица явилась старцу Дорофею и предупредила о готовящемся штурме Пскова войсками польского короля Стефана Батория. Когда осада началась, чудотворный образ крестным ходом перенесли из монастыря в город для укрепления духа защитников. Предание гласит, что во время обстрелов ни одна из пушек не смогла повредить святыню, а псковская крепость выдержала несколько штурмов, что в итоге вынудило армию Батория отступить и пойти на мирные переговоры.

Икона Божией Матери «Умиление» Псково-Печерская и по сей день хранится в Успенском соборе Псково-Печерского монастыря, оставаясь одной из его главных святынь.

20 октября Русская православная церковь вспоминает: • мучеников Сергия и Вакха;

• святителя Ионы, епископа Ханькоуского;

• преподобного Сергия Послушливого, Печерского, в Ближних пещерах;

• преподобного Сергия Нуромского (Вологодского);

• обретение мощей преподобного Мартиниана Белоезерского, игумена;

• священномучеников Иулиана, пресвитера и Кесария, диакона;

• мученицы Пелагии Тарсийской;

• священномученика Полихрония, пресвитера;

• священномученика Николая Казанского, пресвитера.

Народные праздники и приметы 20 октября

Сергей Зимний

20 октября церковь чтит память сразу двух святых Сергиев, Печерского и Нуромского, а крестьяне в это время активно готовились к предстоящей зиме. Считалось, что в этот день наступает зимняя погода. Если 20 октября шел снег, приговаривали: «Сергий зиму начинает». Оттуда и пошло название праздника.

В этот день хозяйки пересчитывали запасы и заготовки, а мужчины занимались подготовкой саней к холодному периоду. Молодежь надевала новую одежду и выходила гулять — считалось, что показать обновки народу к богатству. При этом на голову нужно было надеть старую шапку или платок.

Приметы

20 октября нельзя жаловаться на судьбу, иначе свыше силы нашлют еще больше несчастий.

Нельзя брать в долг и одалживать, чтобы не навлечь чужие неудачи.

Если в ночь на Сергия луна видна плохо, значит, скоро придут суровые морозы.

Какие исторические события произошли 20 октября

1714 год — Петр I издал указ о запрете каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга, ради ускорения застройки новой столицы.



— Петр I издал указ о запрете каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга, ради ускорения застройки новой столицы. 1822 год — в Англии вышел первый номер воскресной газеты The Sunday Times.



— в Англии вышел первый номер воскресной газеты The Sunday Times. 1852 год — из Кронштадта в кругосветное плавание отправился фрегат «Паллада». Это путешествие описал Иван Гончаров, трудившийся секретарем экспедиции.



— из Кронштадта в кругосветное плавание отправился фрегат «Паллада». Это путешествие описал Иван Гончаров, трудившийся секретарем экспедиции. 1857 год — император Александр II утвердил макет первых российских почтовых марок.



— император Александр II утвердил макет первых российских почтовых марок. 1880 год — открылся Московский цирк на Цветном бульваре, один из старейших цирков России.



— открылся Московский цирк на Цветном бульваре, один из старейших цирков России. 1911 год — состоялось первое собрание объединения «Цех поэтов», из которого позже выросло литературное направление акмеизм.

1916 год — в Севастополе произошел взрыв на линкоре «Императрица Мария». Унесшая жизни сотен моряков катастрофа стала одной из крупнейших в истории Российского флота.



— в Севастополе произошел взрыв на линкоре «Императрица Мария». Унесшая жизни сотен моряков катастрофа стала одной из крупнейших в истории Российского флота. 1929 год — ЦК ВКП(б) официально провозгласил курс на сплошную коллективизацию.



— ЦК ВКП(б) официально провозгласил курс на сплошную коллективизацию. 1945 год — во Франции впервые предоставлено избирательное право женщинам.



— во Франции впервые предоставлено избирательное право женщинам. 1947 год — состоялся первый полет легкого многоцелевого самолета Як-12.



— состоялся первый полет легкого многоцелевого самолета Як-12. 1953 год — в США опубликован роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».



— в США опубликован роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». 1955 год — в свет вышло «Возвращение короля», последняя книга из трилогии Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец».



— в свет вышло «Возвращение короля», последняя книга из трилогии Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец». 1959 год — совершен первый полет турбовинтового самолета Ан-24.



— совершен первый полет турбовинтового самолета Ан-24. 1968 год — бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди вышла замуж за греческого судовладельца Аристотеля Онассиса.



— бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди вышла замуж за греческого судовладельца Аристотеля Онассиса. 1970 год — в СССР состоялся первый розыгрыш государственной лотереи «Спортлото».



— в СССР состоялся первый розыгрыш государственной лотереи «Спортлото». 1982 год — во время футбольного матча на стадионе «Лужники» произошла крупнейшая в истории советского спорта давка, в которой погибло не менее 66 человек.

1988 год — академик Андрей Сахаров был избран в состав президиума Академии наук СССР.

Дни рождения и юбилеи 20 октября

В 1738 году родился Матвей Казаков — русский архитектор, автор проектов по перестройке зданий Москвы во время правления Екатерины II.



— русский архитектор, автор проектов по перестройке зданий Москвы во время правления Екатерины II. В 1854 году родился Артюр Рембо — французский поэт, один из основоположников символизма, автор произведений «Пьяный корабль», «Озарение», «Одно лето в аду».



— французский поэт, один из основоположников символизма, автор произведений «Пьяный корабль», «Озарение», «Одно лето в аду». В 1891 году родился Джеймс Чедвик — английский физик, первооткрыватель нейтрона, один из создателей атомной бомбы, лауреат Нобелевской премии.



— английский физик, первооткрыватель нейтрона, один из создателей атомной бомбы, лауреат Нобелевской премии. В 1913 году родился Михаил Бондаренко — советский военный летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза.



— советский военный летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза. В 1919 году родился Мустай Карим (настоящее имя Мустафа Сафич Каримов) — писатель, драматург, народный поэт Башкирии.



(настоящее имя Мустафа Сафич Каримов) — писатель, драматург, народный поэт Башкирии. В 1935 году родился Анатолий Васильев — советский и российский гитарист, основатель ВИА «Поющие гитары».

В 1940 году родился Виктор Баранников — генерал армии, последний министр внутренних дел СССР.

Кто отмечает день рождения

67 лет исполняется Вигго Мортенсену — датско-американскому актеру, известному по фильмам «Властелин колец» и «Зеленая книга».



— датско-американскому актеру, известному по фильмам «Властелин колец» и «Зеленая книга». 65 лет исполняется Павлу Грудинину — российскому политику и предпринимателю, экс-кандидату в президенты России.



— российскому политику и предпринимателю, экс-кандидату в президенты России. 62 года исполняется Владимиру Соловьеву — российскому журналисту и телеведущему.



— российскому журналисту и телеведущему. 61 год исполняется Камале Харрис — американскому политику, вице-президенту США в период президентства Джо Байдена.



— американскому политику, вице-президенту США в период президентства Джо Байдена. 54 года исполняется Снуп Доггу (настоящее имя Келвин Кордозар Бродус — младший) — американскому рэп-исполнителю и актеру.

