8 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 8 октября
- День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России
Праздник офицеров, отвечающих за курс, дисциплину, жизнь экипажа и все, что происходит на корабле. Дата была учреждена в 2007 году, чтобы подчеркнуть роль командиров во флотской истории страны: от времен Петра I до современности. Сегодня их поздравляют в воинских частях и морских училищах, вспоминая слова, знакомые каждому моряку — «Корабль прежде всего силен людьми, а потом уже пушками».
- День борьбы с ожирением домашних животных
Во вторую среду октября (в 2025 году это 8-е число) по инициативе ветеринарных ассоциаций проводят День борьбы с ожирением домашних животных. Дата призвана напомнить, что забота о питомце начинается не с лакомств, а со здоровья. Ветеринары предупреждают: избыточный вес у кошек и собак ведет к болезням сердца, суставов и снижению продолжительности жизни. Поэтому в этот день владельцам советуют устроить «весовую проверку» любимцев и при необходимости пересмотреть их рацион.
- Всемирный день осьминога
Осьминоги — удивительные морские создания, которые поражают не только внешним видом, но и интеллектом: они умеют решать головоломки, использовать предметы как инструменты и даже отличать людей друг от друга. Праздник придумали морские биологи и экологи, чтобы привлечь внимание к сохранению океанов и защите морской фауны.
- Международный день подиатрии
Праздник врачей, которые занимаются здоровьем стоп и опорно-двигательного аппарата — от профилактики диабетической стопы до лечения спортивных травм. Дата была учреждена Международной федерацией подиатров. В этот день во всем мире проводят бесплатные консультации и лекции о том, как правильная обувь и уход за ногами могут продлить активность и подвижность на долгие годы.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 8 октября в других странах
День медсестры скорой медицинской помощи — США. В этот профессиональный праздник выражают благодарность людям, работающим в стрессовых и порой опасных условиях. Именно от их решений часто зависит жизнь пациентов до прибытия врача.
День канадского пива — Канада. Праздник с легким характером и серьезной культурной историей. Первая пивоварня в стране появилась в XVII веке, а сегодня Канада входит в десятку мировых лидеров по производству и качеству пенного напитка. Праздник объединяет дегустации, фестивали крафтового пива и экскурсии на пивоварни, где рассказывают о традициях варки и местных сортах ячменя и хмеля.
Фестиваль света — Германия. 8 октября в Берлине стартует один из самых зрелищных праздников осени — Фестиваль света. В течение нескольких дней фасады зданий, мосты и исторические памятники превращаются в гигантские полотна для световых инсталляций и видеопроекций. Впервые фестиваль прошел в 2005 году и с тех пор стал одним из символов Берлина, в нем участвуют художники и дизайнеры света со всего мира.
Фестиваль света в Берлине, 2024 годIMAGO/Christian Spicker/Global Look Press
Религиозные праздники 8 октября
День преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца
8 октября православная церковь вспоминает преподобного Сергия Радонежского — одного из самых почитаемых святых Русской земли. Он жил в XIV веке и основал Троице-Сергиев монастырь, который стал духовным центром страны и сыграл огромную роль в укреплении веры и единства народа. Его благословение, данное князю Дмитрию Донскому перед Куликовской битвой, стало символом духовной поддержки, помогшей русскому войску одолеть татаро-монголов. Память Сергия чтут во всех православных храмах, а паломники в этот день стремятся к его мощам в Троице-Сергиеву лавру — главную святыню Московской области.
Народные праздники и приметы 8 октября
- Сергей Капустник
В народном календаре 8 октября отмечали Сергия Капустника — день, когда на Руси убирали последнюю капусту и закладывали ее в квашню. Считалось, что квашеная капуста, приготовленная в этот день, будет особенно хрустящей и долго не испортится. Женщины собирались на «капустные посиделки» — шинковали, солили, пели песни и гадали, кто следующей выйдет замуж: если капуста получалась вкусной, значит, и год будет удачным.
- Приметы
Если на Сергия Капустника идет дождь — весна будет теплой.
Если небо ясное, то зима обещает быть морозной.
Если вечером туман ложится низко — жди потепления.
Люди говорили: «Капусту шинкуй — про зиму не тоскуй».
Какие исторические события произошли 8 октября
- 1085 год — в Венеции был освящен собор Святого Марка — символ города и шедевр византийской архитектуры.
- 1480 год — началось «стояние на Угре» между войсками Ивана III и ханом Ахматом, положившее конец монголо-татарскому игу на Руси.
- 1806 год — с вторжения армии Наполеона в Саксонию началась Война четвертой коалиции, охватившая почти всю Европу.
- 1871 год — в США вспыхнул Великий чикагский пожар, уничтоживший большую часть города и ставший одним из крупнейших в истории страны.
- 1896 год — впервые был опубликован индекс Доу Джонса — главный индикатор состояния американских бирж и мировой экономики.
- 1908 год — в Лондоне парикмахер Карл Людвиг Несслер впервые продемонстрировал химическую завивку волос, положив начало индустрии перманента.
- 1912 год — Черногория объявила войну Османской империи, положив начало Первой Балканской войне.
- 1961 год — в Москве открылся Государственный Кремлевский дворец съездов.
- 1967 год — в Боливии был схвачен революционер Че Гевара, ставший символом борьбы за свободу.
Мурал с Эрнесто Че Геварой на КубеGlobal Look Press
- 1970 год — Александр Солженицын был объявлен лауреатом Нобелевской премии по литературе «за нравственную силу творчества».
- 1980 год — легендарный музыкант Боб Марли дал свой последний концерт, после которого вскоре ушел из жизни.
- 2005 год — в Кашмире произошло разрушительное землетрясение, унесшее около 100 тысяч жизней.
Дни рождения и юбилеи 8 октября
- В 1848 году родился Пьер Дегейтер — бельгийский композитор, автор музыки к «Интернационалу», гимну рабочего движения.
- В 1871 году родился Иван Поддубный — русский борец и артист цирка, многократный чемпион мира.
- В 1873 году родился Алексей Щусев — русский архитектор, автор Мавзолея Ленина и Казанского вокзала в Москве.
- В 1888 году родился Эрнст Кречмер — немецкий психиатр, один из основоположников типологической психологии.
- В 1892 году родилась Марина Цветаева — русская поэтесса Серебряного века.
Марина ЦветаеваРИА Новости
- В 1897 году родился Рубен Мамулян — американский режиссер армянского происхождения, снявший культовые фильмы Голливуда первой половины XX века.
- В 1920 году родился Фрэнк Герберт — американский писатель-фантаст, автор культового цикла «Дюна».
Кто отмечает день рождения
- 84 года исполняется Джесси Джексону — американскому священнику и правозащитнику, сподвижнику Мартина Лютера Кинга.
- 82 года исполняется Чеви Чейзу — американскому актеру и комику, обладателю премии «Эмми», звезде фильмов 1980-х.
- 76 лет исполняется Сигурни Уивер — американской актрисе, звезде фильма «Чужой».
- 67 лет исполняется Урсуле фон дер Ляйен — председателю Европейской комиссии.
- 55 лет исполняется Мэтту Деймону — американскому актеру, сценаристу и лауреату «Оскара» за фильм «Умница Уилл Хантинг».
- 40 лет исполняется Бруно Марсу — американскому певцу, композитору и продюсеру, обладателю множества премий «Грэмми».
Певец Бруно МарсGlobal Look Press