8 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

8 октября в России отмечают День командиров кораблей ВМФ, а в мире вспоминают о проблеме ожирения среди домашних животных и о защите осьминогов. Православная церковь сегодня чтит память преподобного Сергия Радонежского — одного из самых почитаемых русских святых. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 8 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 8 октября

День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России

Праздник офицеров, отвечающих за курс, дисциплину, жизнь экипажа и все, что происходит на корабле. Дата была учреждена в 2007 году, чтобы подчеркнуть роль командиров во флотской истории страны: от времен Петра I до современности. Сегодня их поздравляют в воинских частях и морских училищах, вспоминая слова, знакомые каждому моряку — «Корабль прежде всего силен людьми, а потом уже пушками».

День борьбы с ожирением домашних животных

Во вторую среду октября (в 2025 году это 8-е число) по инициативе ветеринарных ассоциаций проводят День борьбы с ожирением домашних животных. Дата призвана напомнить, что забота о питомце начинается не с лакомств, а со здоровья. Ветеринары предупреждают: избыточный вес у кошек и собак ведет к болезням сердца, суставов и снижению продолжительности жизни. Поэтому в этот день владельцам советуют устроить «весовую проверку» любимцев и при необходимости пересмотреть их рацион.

close Mariya Zimarina/Shutterstock/FOTODOM

Всемирный день осьминога

Осьминоги — удивительные морские создания, которые поражают не только внешним видом, но и интеллектом: они умеют решать головоломки, использовать предметы как инструменты и даже отличать людей друг от друга. Праздник придумали морские биологи и экологи, чтобы привлечь внимание к сохранению океанов и защите морской фауны.

Международный день подиатрии

Праздник врачей, которые занимаются здоровьем стоп и опорно-двигательного аппарата — от профилактики диабетической стопы до лечения спортивных травм. Дата была учреждена Международной федерацией подиатров. В этот день во всем мире проводят бесплатные консультации и лекции о том, как правильная обувь и уход за ногами могут продлить активность и подвижность на долгие годы.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 8 октября в других странах

День медсестры скорой медицинской помощи — США. В этот профессиональный праздник выражают благодарность людям, работающим в стрессовых и порой опасных условиях. Именно от их решений часто зависит жизнь пациентов до прибытия врача.

День канадского пива — Канада. Праздник с легким характером и серьезной культурной историей. Первая пивоварня в стране появилась в XVII веке, а сегодня Канада входит в десятку мировых лидеров по производству и качеству пенного напитка. Праздник объединяет дегустации, фестивали крафтового пива и экскурсии на пивоварни, где рассказывают о традициях варки и местных сортах ячменя и хмеля.

Фестиваль света — Германия. 8 октября в Берлине стартует один из самых зрелищных праздников осени — Фестиваль света. В течение нескольких дней фасады зданий, мосты и исторические памятники превращаются в гигантские полотна для световых инсталляций и видеопроекций. Впервые фестиваль прошел в 2005 году и с тех пор стал одним из символов Берлина, в нем участвуют художники и дизайнеры света со всего мира.

close Фестиваль света в Берлине, 2024 год IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Религиозные праздники 8 октября

День преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца

8 октября православная церковь вспоминает преподобного Сергия Радонежского — одного из самых почитаемых святых Русской земли. Он жил в XIV веке и основал Троице-Сергиев монастырь, который стал духовным центром страны и сыграл огромную роль в укреплении веры и единства народа. Его благословение, данное князю Дмитрию Донскому перед Куликовской битвой, стало символом духовной поддержки, помогшей русскому войску одолеть татаро-монголов. Память Сергия чтут во всех православных храмах, а паломники в этот день стремятся к его мощам в Троице-Сергиеву лавру — главную святыню Московской области.

Кто такой преподобный Сергий Радонежский. Биография святого Сергий Радонежский — один из самых почитаемых православных святых и реальная историческая личность... 04 июня 16:49

8 октября Русская православная церковь также чтит память: • святого Николая Розова, исповедника, пресвитера;

• преподобной Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии;

• преподобной Досифеи затворницы, Киевской;

• преподобномученика Пафнутия Египетского и с ним 546 мучеников.

close Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Народные праздники и приметы 8 октября

Сергей Капустник

В народном календаре 8 октября отмечали Сергия Капустника — день, когда на Руси убирали последнюю капусту и закладывали ее в квашню. Считалось, что квашеная капуста, приготовленная в этот день, будет особенно хрустящей и долго не испортится. Женщины собирались на «капустные посиделки» — шинковали, солили, пели песни и гадали, кто следующей выйдет замуж: если капуста получалась вкусной, значит, и год будет удачным.

Приметы

Если на Сергия Капустника идет дождь — весна будет теплой.

Если небо ясное, то зима обещает быть морозной.

Если вечером туман ложится низко — жди потепления.

Люди говорили: «Капусту шинкуй — про зиму не тоскуй».

Какие исторические события произошли 8 октября

1085 год — в Венеции был освящен собор Святого Марка — символ города и шедевр византийской архитектуры.

1480 год — началось «стояние на Угре» между войсками Ивана III и ханом Ахматом, положившее конец монголо-татарскому игу на Руси.

1806 год — с вторжения армии Наполеона в Саксонию началась Война четвертой коалиции, охватившая почти всю Европу.

1871 год — в США вспыхнул Великий чикагский пожар, уничтоживший большую часть города и ставший одним из крупнейших в истории страны.

1896 год — впервые был опубликован индекс Доу Джонса — главный индикатор состояния американских бирж и мировой экономики.

1908 год — в Лондоне парикмахер Карл Людвиг Несслер впервые продемонстрировал химическую завивку волос, положив начало индустрии перманента.

1912 год — Черногория объявила войну Османской империи, положив начало Первой Балканской войне.

1961 год — в Москве открылся Государственный Кремлевский дворец съездов.

1967 год — в Боливии был схвачен революционер Че Гевара, ставший символом борьбы за свободу.

close Мурал с Эрнесто Че Геварой на Кубе Global Look Press

1970 год — Александр Солженицын был объявлен лауреатом Нобелевской премии по литературе «за нравственную силу творчества».

1980 год — легендарный музыкант Боб Марли дал свой последний концерт, после которого вскоре ушел из жизни.

2005 год — в Кашмире произошло разрушительное землетрясение, унесшее около 100 тысяч жизней.

Дни рождения и юбилеи 8 октября

В 1848 году родился Пьер Дегейтер — бельгийский композитор, автор музыки к «Интернационалу», гимну рабочего движения.

В 1871 году родился Иван Поддубный — русский борец и артист цирка, многократный чемпион мира.

В 1873 году родился Алексей Щусев — русский архитектор, автор Мавзолея Ленина и Казанского вокзала в Москве.

В 1888 году родился Эрнст Кречмер — немецкий психиатр, один из основоположников типологической психологии.

В 1892 году родилась Марина Цветаева — русская поэтесса Серебряного века.

close Марина Цветаева РИА Новости

В 1897 году родился Рубен Мамулян — американский режиссер армянского происхождения, снявший культовые фильмы Голливуда первой половины XX века.

В 1920 году родился Фрэнк Герберт — американский писатель-фантаст, автор культового цикла «Дюна».

Кто отмечает день рождения

84 года исполняется Джесси Джексону — американскому священнику и правозащитнику, сподвижнику Мартина Лютера Кинга.

82 года исполняется Чеви Чейзу — американскому актеру и комику, обладателю премии «Эмми», звезде фильмов 1980-х.

76 лет исполняется Сигурни Уивер — американской актрисе, звезде фильма «Чужой».

55 лет исполняется Мэтту Деймону — американскому актеру, сценаристу и лауреату «Оскара» за фильм «Умница Уилл Хантинг».

40 лет исполняется Бруно Марсу — американскому певцу, композитору и продюсеру, обладателю множества премий «Грэмми».