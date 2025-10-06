7 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

7 октября отмечают Всероссийский день беременных и профессиональный праздник сотрудников штабных подразделений МВД. В мире — День действий профсоюзов «За достойный труд!». В народном календаре день носит название Фекла Заревница и обещает самый красивый рассвет. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 7 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 7 октября

Всероссийский день беременных

Неофициальный праздник, посвященный будущим мамам и напоминающий о необходимости бережного отношения к материнству. Впервые его провели в 2022 году в нескольких регионах страны, а со следующего года он получил статус всероссийского. Праздник напоминает, что беременность — это время особой заботы, внимания и любви.

День образования штабных подразделений МВД России

Дату выбрали в память об указе 1918 года, когда в Народном комиссариате внутренних дел Советской России было создано Центральное управление штаба. С тех пор штабные структуры стали неотъемлемой частью системы МВД. Эти подразделения — «мозг» министерства. Они отвечают за планирование операций, анализ данных, координацию действий различных служб и подготовку управленческих решений.

Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!»

Праздник появился по инициативе Международной конфедерации профсоюзов в 2008 году и с тех пор проводится ежегодно. Под «достойным трудом» понимают не просто занятость, а работу, которая гарантирует человеку справедливую оплату, безопасность, социальную защиту и уважение его прав. Идея праздника напрямую связана с инициативой Международной организации труда (МОТ), созданной в 1919 году после Первой мировой войны. Ее основная задача — формирование справедливых условий труда и предотвращение эксплуатации работников.

День «Ты важен мне»

7 октября в календаре добрых инициатив значится как День «Ты важен мне». Это неофициальная дата, которая появилась в США, но со временем прижилась и в других странах, включая Россию. Смысл ее прост — напомнить близким, друзьям, коллегам о том, что они важны и ценны. Предвестником этого Дня была социальная кампания, направленная на поддержку людей в условиях стресса и одиночества.

День Конституции СССР

Этого праздника уже не существует, но его помнят те, кто жил в Советском Союзе. В отличие от современной России, День конституции в СССР был не просто государственным праздником, но и выходным. Дата была связана с принятием 7 октября 1977 года третьей по счету Конституции Советского Союза, которую часто называли «брежневской». Праздник просуществовал до 1991 года. В наши дни День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря.

close Почтовая марка СССР 1977 год Svitlana_Shepitsena/Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники и памятные даты отмечаются 7 октября в других странах

Праздник света (Бун Ок Пханса) — Лаос. Это событие знаменует окончание трехмесячного буддийского поста и сопровождается красивыми обрядами. Исторически праздник связан с традицией приносить подношения Будде и предкам. В храмах в этот день зажигают тысячи свечей, а вечером жители украшают лодочки из банановых листьев свечами и отправляют их по рекам. Считается, что вместе с огоньками уносится все плохое, а впереди человека ждут обновление и удача.

close Праздник света в Лаосе, 2024 год Kaikeo Saiyasane/XinHua/Global Look Press

День явления Махариши Вальмики — Индия. Махариши Вальмики — великий мудрец и поэт, которому приписывают авторство эпоса «Рамаяна». Эта поэма стала одним из ключевых текстов индуистской культуры и оказала огромное влияние на литературу, философию и духовную традицию всей Южной Азии. Историки полагают, что Вальмики жил около II–I века до н. э., хотя точные даты неизвестны. В преданиях говорится, что он был разбойником, но после встречи с мудрецами изменил свою жизнь и стал святым.

День кофе фраппе — США. Этот напиток, ставший символом легкости и летней свежести, появился в середине XX века в Греции, когда один из работников компании Nestlé случайно смешал растворимый кофе с холодной водой и льдом. Так родился фраппе, а вскоре он завоевал любовь кофеманов по всему миру.

close Itsra Sanprasert/Shutterstock/FOTODOM

Религиозные праздники 7 октября

День памяти первомученицы равноапостольной Феклы Иконийской

7 октября православная церковь чтит память святой Феклы Иконийской — одной из первых женщин, принявших христианство в I веке. В церковной традиции ее называют первомученицей и равноапостольной, подчеркивая, что ее подвиг стал примером для многих поколений верующих. Фекла происходила из знатной языческой семьи из города Икония (ныне — территория Турции). По преданию, она услышала проповедь апостола Павла и настолько прониклась христианским учением, что решила отказаться от брака и посвятить себя Богу. За это ее подвергли гонениям: пытались сжечь на костре, бросали диким зверям, но каждый раз она чудесным образом оставалась невредимой.

День памяти преподобного Никандра пустынножителя, Псковского чудотворца

7 октября православные вспоминают преподобного Никандра, пустынножителя и чудотворца Псковского. Он жил в XV веке и с юности стремился к уединенной монашеской жизни. Считается, что Никандр поселился в дремучем лесу близ Пскова, где основал скит и много лет провел в молитве и строгом посте. Современники почитали его как человека с даром прозорливости и чудотворения. К Никандру приходили за советом, за исцелением и за духовным наставлением. После его смерти ученики основали монастырь, который стал важным центром духовной жизни Псковской земли.

7 октября Русская православная церковь также чтит память: • память священномученика Василия Воскресенского, диакона;

• память священномучеников Андрея Быстрова и Павла Березина, пресвитеров, преподобномученика Виталия (Кокорева), монаха и мучеников Василия Виноградова, Сергия Михайлова и Спиридона Савельева;

• память преподобномученика Галактиона Вологодского;

• память преподобного Коприя Палестинского;

• память святого Владислава, короля Сербского.



Католическая церковь в этот день вспоминает:



• Деву Марию Розарию.

close Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Народные праздники и приметы 7 октября

Фекла Заревница

В народном календаре 7 октября называли днем Феклы Заревницы. Наши предки верили, что в эту пору на заре особенно красиво играют красные и золотые отблески осеннего неба, отсюда и название. Крестьяне активно готовились к зиме. Женщины занимались рукоделием и заготовками, мужчины ремонтировали крыши и хлева. Ссоры в этот день считались особенно опасными — «поссоришься на Феклу, а мириться долго будешь».

Приметы

Яркий красный рассвет — к скорым заморозкам.

Если журавли уже улетели, значит зима придет рано.

Сильный ветер предвещал снежную зиму.

Теплая погода 7 октября обещала мягкий ноябрь.

Какие исторические события произошли 7 октября

1571 год — в битве при Лепанто объединенный флот Священной лиги разгромил Османскую империю, что положило конец ее господству на Средиземном море.

1604 год — завершилось строительство Томского острога, эта дата считается официальным основанием города Томска.

1793 год — во французском Реймсе была уничтожена Святая Стеклянница, которой помазывали более 30 королей Франции.

1826 год — в штате Массачусетс была открыта первая в США железная дорога.

1897 год — в Вильнюсе был создан «Бунд» — Всеобщий еврейский рабочий союз.

1919 год — основана авиакомпания KLM, старейшая в мире из действующих под своим первоначальным названием.

1920 год — впервые в истории сто женщин были приняты на обучение в Оксфордский университет.

1949 год — на территории советской зоны оккупации Германии была образована Германская Демократическая Республика.

1959 год — советский аппарат «Луна-3» впервые в истории сфотографировал обратную сторону Луны и передал снимки на Землю.

1982 год — в Нью-Йорке прошла премьера мюзикла «Кошки», ставшего одним из самых долгоживущих на Бродвее.

2001 год — США начали военную операцию в Афганистане после терактов 11 сентября.

2023 год — ХАМАС вторгся в Израиль, устроив резню на музыкальном фестивале в Реиме и в кибуцах, что спровоцировало начало войны в секторе Газа.

close Фотограф AP Юсеф Масуд запечатлел горящий израильский танк на месте прорыва границы с Израилем боевиками ХАМАС, 7 октября 2023 года Yousef Masoud/AP

Дни рождения и юбилеи 7 октября

В 1675 году родилась Розальба Каррьера — итальянская художница-миниатюристка, одна из ведущих фигур стиля рококо.

В 1804 году родился Григорий Елисеев — российский купец и основатель первого акционерного банка в стране.

В 1846 году родился Владимир Кеппен — российский географ и метеоролог, создатель климатической классификации.

В 1849 году родился Джеймс Уиткомб Райли — американский писатель и поэт.

В 1885 году родился Нильс Бор — датский физик, лауреат Нобелевской премии 1922 года.

В 1915 году родилась Маргарита Алигер — советская поэтесса, переводчица и журналистка.

Кто отмечает день рождения

90 лет исполняется Томасу Кенилли — австралийскому писателю и драматургу, автору романа «Список Шиндлера».

75 лет исполняется Владимиру Молчанову — российскому журналисту, телеведущему программы «До и после полуночи».

73 года исполняется Владимиру Путину — президенту России.

close Александр Казаков/РИА Новости

73 года исполняется Людмиле Турищевой — советской гимнастке, четырехкратной олимпийской чемпионке.

72 года исполняется Тико Торресу — американскому музыканту, ударнику группы Bon Jovi.

58 лет исполняется Тони Брэкстон — американской певице, лауреату премии «Грэмми».

57 лет исполняется Тому Йорку — британскому музыканту, вокалисту группы Radiohead.