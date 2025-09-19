19 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

19 сентября свой профессиональный праздник отмечают российские оружейники: поздравления принимают работники оборонной промышленности. В мире празднуют Международный пиратский день и день рождения смайликов. Православные верующие сегодня чтут Архистратига Михаила и вспоминают чудо, которое явил архангел недалеко от античного города Иераполя. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 19 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 19 сентября

День оружейника в России

Профессиональный праздник отмечают создатели и разработчики отечественного оружия, работники подразделений ОПК, специалисты по истории вооружений. Праздник появился благодаря Союзу оружейников и Михаилу Калашникову, создателю знаменитого автомата АК-47. В 2010 году предприятие «Ижмаш» в Ижевске посетил Владимир Путин, в то время занимающий пост председателя правительства России. Там он встретился с легендарным конструктором, который и попросил на государственном уровне учредить День оружейника.

Дату 19 сентября выбрали не случайно: в православном календаре это день Архистратига Михаила, покровителя оружейников и воинов. Праздник отмечается с 2012 года, особенно широко — в городах, которые славятся традициями оружейного производства: Ижевске, Туле, Москве.

День секретаря в России

Среди официальных дат этого праздника пока нет, но, возможно, это лишь дело времени. В 2005 году День секретаря предложила отмечать в третью пятницу сентября инициативная группа офисных сотрудников из семи городов России. В праздник также поздравляют ассистентов, офис-менеджеров и помощников руководителей. Без этих специалистов сложно представить современный офис.

Праздник в честь секретарей зародился в США, а позже стал популярен в других странах. За границей его отмечают в среду последней недели апреля.

Международный пиратский день

Другое название этого забавного праздника — «Говори как пират». Его основоположниками считают американцев Джона Баура и Марка Саммерса. Однажды летним днем они ради шутки затеяли разговор, подражая пиратам. Идея показалась им настолько забавной, что приятели придумали праздник, во время которого люди могли бы носить бутафорское оружие, повязывать на головы банданы и говорить на пиратском жаргоне.

Учрежденный 19 сентября 1995 года, пиратский день был не особенно популярным до тех пор, пока о нем в 2002 году не написал известный в США публицист Дэйв Барри. Новая традиция со временем прижилась и в других странах. В этот день поклонники пиратской эстетики надевают тельняшки, треуголки, большие сапоги и кольца с черепами, делятся рассказами о морских приключениях и распевают пиратские песни.

Международный день осведомленности о расслоении аорты

Расслоение аорты — опасное состояние, при котором повреждается внутренний слой главной и самой крупной артерии в организме. В результате кровь течет между слоями стенки аорты, заставляя их расходиться. Если срочно не начать лечение, это может привести к смертельному исходу.

Проблема заключается в трудности диагностики этого заболевания. Поэтому по инициативе медицинских организаций был учрежден Международный день осведомленности о расслоении аорты, чтобы шире информировать людей о редком опасном состоянии, факторах риска, симптомах и мерах, которые нужно принять в случае его развития.

День рождения смайлика

Считается, что именно 19 сентября 1982 года профессор информатики Скотт Фалман из университета Карнеги предложил использовать в переписке символы, составляющие улыбку :-). Идея понравилась знакомым Фалмана, и через некоторое время смайлик стал отображением эмоций в сообщениях. Со временем символ трансформировался: сначала стандартный смайлик «лишился» носа в виде тире, а в Рунете от него и вовсе осталась лишь скобка, обозначающая улыбку.

Сегодня пользователи отдают предпочтение эмодзи, созданным японским программистом Сигэтакой Куритой в 1999 году. В отличие от смайлика, эмодзи — это не комбинация символов, а готовое изображение. Распространение эмодзи достигло пика в 2011 году, когда компания Apple добавила картинки в свою операционную систему. С тех пор цифровой язык расширился: в эмодзи входят не только смайлики-рожицы, но и сердечки, цветы, символы-маркеры и другие картинки.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 19 сентября в других странах

Праздник сыра — Италия. Международный фестиваль сыра проходит в городке Бра на северо-западе Италии. Праздник появился в 1986 году и проводится каждые два года, на него собираются тысячи гостей со всего мира. В дни фестиваля на городских улицах работают многочисленные павильоны, где мастера показывают и дают продегустировать сыры собственного производства. К сыру предлагается вино разных сортов. В масштабной ярмарке традиционно участвуют представители 20 стран.

День ветеранов — Турция. Дату выбрали в честь памятного события: 19 сентября 1921 года первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк получил почетное звание ветерана за победу в битве при Сакарье. Уже после смерти правителя в праздник стали чествовать героев войны за независимость и других военных, прежде защищавших страну и получивших звание ветерана. В этот день проходят военные парады, праздничные концерты и возложение цветов к мемориалам.

День независимости — Сент-Китс и Невис. 19 сентября жители карибского государства вспоминают, как в 1983 году страна обрела независимость от Великобритании. Это большой национальный праздник в честь свободы и суверенитета. Он начинается с торжественного парада и продолжается народными гуляньями, фестивалями и красочными карнавалами.

Религиозные праздники 19 сентября

Воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех

Это почитаемое в православии событие произошло в IV веке недалеко от города Иераполя современное название — Памуккале, Турция. Благочестивый христианин Архипп служил в храме во имя Архангела Михаила у источника, вода которого исцеляла больных. Язычники, желая уничтожить храм, решили соединить две горные реки, направив их течение на постройку. Архипп горячо молился Архангелу Михаилу, и небесный защитник явился, рассек гору крестом, отведя поток воды и сохранив храм. Это место получило название Хоны (расселина). В память о чуде 19 сентября отмечается праздник, прославляющий Архангела Михаила и его защиту христиан. Событие символизирует победу веры над язычеством и Божественную помощь в трудные моменты.

19 сентября Русская православная церковь чтит память: • преподобного Архиппа Херотопского;

• мучеников Евдоксия, Зинона и Макария;

• мученика Ромила Римского и с ним многих других;

• священномученика Кирилла, епископа Гортинского;

• священномучеников Фавста, Авива, и с ними 11 мучеников: Кириака и иных;

• преподобного Давида Ермопольского;

• священномученика Димитрия Спасского;

• священномучеников Иоанна Павловского и Всеволода Потеминского.



Церковь также особо почитает в этот день Киево-Братскую и Арапетскую Иконы Божией Матери.

Народные праздники и приметы 19 сентября

Михайлово чудо

19 сентября церковь вспоминает чудо архангела Михаила в Хонех. В народной традиции праздник получил название Михайлова чуда.

Крестьяне в этот день просили силы свыше защитить поля и сады от стихийных бедствий. В деревнях устраивали небольшой праздник: хозяйки пекли хлеб из муки нового урожая и ставили его на стол. Шумные застолья не приветствовались: было принято отмечать этот день тихо и скромно, с молитвами. Запрещалось в этот день ругаться и сквернословить, хвататься за острые предметы.

Воду в реках и водоемах освящали, чтобы та и дальше подпитывала деревню. Это время считалось началом грядущих холодов, поэтому праздник также именовали «Михайловы заморозки». Особо следили в этот день за погодой. Если ясно и сухо — зима будет суровой. А если Михаил наслал дождь, то осень будет теплой.

Приметы

Если сегодня прибраться в доме, в семье долго будет достаток.

Нельзя ссориться, чтобы не оскорбить небесного покровителя Архистратига Михаила.

Завершение дел на Михайлово чудо сулит успех. А новые начинания приведут к неудаче.

На Михаила нельзя давать деньги в долг, можно потерять удачу.

Какие исторические события произошли 19 сентября

1648 год — французский ученый Блез Паскаль доказал существование атмосферного давления.



— французский ученый Блез Паскаль доказал существование атмосферного давления. 1790 год — писатель Александр Радищев сослан Екатериной II в Сибирь за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву».



— писатель Александр Радищев сослан Екатериной II в Сибирь за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву». 1864 год — в США запатентованы откидные сиденья для автомобилей.



— в США запатентованы откидные сиденья для автомобилей. 1888 год — в бельгийском городе Спа прошел первый в истории конкурс красоты.



— в бельгийском городе Спа прошел первый в истории конкурс красоты. 1893 год — Новая Зеландия стала первой в мире страной, которая предоставила женщинам право голоса на выборах.



— Новая Зеландия стала первой в мире страной, которая предоставила женщинам право голоса на выборах. 1918 год — Совнарком РСФСР запретил вывоз за границу исторических и художественных памятников ради сохранения культурного наследия страны.



— Совнарком РСФСР запретил вывоз за границу исторических и художественных памятников ради сохранения культурного наследия страны. 1943 год — началась крупная операция советских партизан «Концерт». Партизаны устраивали диверсии на ж/д путях, чтобы сорвать перевозки противника.



— началась крупная операция советских партизан «Концерт». Партизаны устраивали диверсии на ж/д путях, чтобы сорвать перевозки противника. 1944 год — между Финляндией и СССР подписано Московское перемирие . Завершилась советско-финская война.



— между Финляндией и СССР подписано . Завершилась советско-финская война. 1946 год — Уинстон Черчилль в Цюрихском университете выступил с обращением о создании «Соединенных Штатов Европы». Это событие стало точкой отсчета для появления Совета Европы.



— Уинстон Черчилль в Цюрихском университете выступил с обращением о создании «Соединенных Штатов Европы». Это событие стало точкой отсчета для появления Совета Европы. 1958 год — король рок-н-ролла Элвис Пресли был направлен на военную службу.



— король рок-н-ролла Элвис Пресли был направлен на военную службу. 1969 год — советский вертолет Ми-24 совершил первый полет.



— советский вертолет Ми-24 совершил первый полет. 1985 год — в Мехико произошло землетрясение магнитудой 8,1. Более пяти тысяч человек погибло, десятки тысяч жителей были ранены и остались без крыши над головой.



— в Мехико произошло землетрясение магнитудой 8,1. Более пяти тысяч человек погибло, десятки тысяч жителей были ранены и остались без крыши над головой. 1990 год — Ассоциация пользователей UNIX зарегистрировала домен верхнего уровня .SU для Советского Союза.



— Ассоциация пользователей UNIX зарегистрировала домен верхнего уровня .SU для Советского Союза. 1996 год — учрежден Арктический совет, куда вошли восемь государств, в том числе Россия и США.



— учрежден Арктический совет, куда вошли восемь государств, в том числе Россия и США. 2022 год — в Лондоне состоялись похороны Елизаветы II. Королева упокоилась в склепе капеллы Святого Георгия в Виндзорском замке.

2023 год — вновь начались боевые действия в Нагорном Карабахе.

Дни рождения и юбилеи 19 сентября

В 1724 году родился Никита Демидов — русский промышленник, меценат, владелец Тагильских заводов.



— русский промышленник, меценат, владелец Тагильских заводов. В 1839 году родился Джордж Кэдбери — английский предприниматель, производитель шоколада Cadbury.



— английский предприниматель, производитель шоколада Cadbury. В 1911 году родился Уильям Голдинг — английский писатель, лауреат Нобелевской премии, автор романа «Повелитель мух».



— английский писатель, лауреат Нобелевской премии, автор романа «Повелитель мух». В 1913 году родилась Фрэнсис Фармер — печально известная звезда Голливуда, несколько раз ее принудительно помещали в психиатрические клиники, где над ней издевались и провели лоботомию без ее ведома.



— печально известная звезда Голливуда, несколько раз ее принудительно помещали в психиатрические клиники, где над ней издевались и провели лоботомию без ее ведома. В 1920 году родился Александр Локшин — советский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР.

Кто отмечает день рождения

78 лет исполняется Борису Галкину — советскому и российскому актеру театра и кино, заслуженному артисту России.

