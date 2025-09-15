15 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 15 сентября
- День государственного санитарно-эпидемиологического надзора
В России профессиональный праздник 15 сентября отмечают врачи-эпидемиологи, санитарные эксперты, лаборанты и другие сотрудники Роспотребнадзора. Праздник учрежден приказом ведомства в 2022 году.
Дата приурочена к выходу в 1922 году декрета Совнаркома «О санитарных органах республики». Именно тогда в стране появились такие специалисты, как санитарные врачи и санпомощники. Со временем эту дату стали считать днем становления государственной санэпидслужбы.
Свой современный вид служба приобрела в 2004 году после выхода указа президента о создании Роспотребнадзора. В ведомстве трудится около 80 тыс. специалистов по всей стране. Они занимаются мониторингом, надзором и контролем в области санитарной гигиены и эпидемической обстановки, проводят профилактические мероприятия по предупреждению эпидемий и вирусных заболеваний, занимаются защитой прав потребителей.
- Международный день худеющих
Праздник ориентирован прежде всего на тех, кто пользуется экстремальными методами похудения ради быстрого результата и красивой картинки в соцсетях. Часто в таких случаях вес быстро возвращается обратно, а организму наносится непоправимый вред. Так что эта дата — лишний повод вспомнить о том, что важнее снижать вес медленно, но безопасно.
Об истории праздника мало что известно. День худеющих появился в календаре недавно — не более десяти лет назад, а инициатор праздника не пожелал увековечить себя в истории. Тем не менее 15 сентября во всем мире говорят о том, что похудение должно улучшать здоровье, а не портить его. Роспотребнадзор, который ведет проект «Здоровое питание», уделяет этой дате особое внимание и публикует материалы, где приводятся советы врачей-диетологов и варианты сбалансированного рациона для снижения веса.
- Международный день демократии
Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день демократии в 2007 году, чтобы обратить внимание правительств разных стран и общественности на важность демократических ценностей. Ежегодно для этого дня устанавливается определенная тема. Например, в 2024 году День демократии посвятили использованию искусственного интеллекта для управления и вовлечения граждан.
Этой дате посвящены конференции и дискуссии. В 2025 году в штаб-квартире ООН проходит специальное мероприятие «От голоса к действию», на котором обсудят, как демократическое участие может трансформироваться в конкретные дела и решения.
- Международный день распространения информации о лимфоме
В 2004 году Коалиция по лимфоме (группе онкозаболеваний, при которых клетки иммунной системы — лимфоциты — мутируют и становятся злокачественными: они быстро растут в размерах и начинают бесконтрольно делиться, образуя опухоль) инициировала праздник, чтобы поддержать пациентов из разных стран и повысить осведомленность населения об этом виде раковых болезней. Риск злокачественного заболевания повышается с возрастом. Лимфому важно определить на ранних стадиях, это значительно улучшает прогноз лечения. В этот день по традиции проводятся информационные кампании и лекции, пациентам предлагают выполнить чекап организма.
- Международный день свободных денег
Праздник придумали в США, но традицию поддержали и в других странах мира. В этот день принято передавать некоторое количество денег незнакомцам. Можно заплатить за другого человека в кофейне или перевести кому-то символическую сумму на карту.
В эксперименте участвуют не только люди, но и небольшие предприятия. Например, в ресторанах в США 15 сентября предлагают оплатить чужой счет (конечно, если суммы схожи) или готовят бесплатные напитки, а счет предлагают отправить другу. Некоторые активисты прячут деньги в общественных местах и дают возможность всем желающим найти их и забрать.
Девиз акции — «Более щедрый мир возможен». По замыслу организаторов, участие в ней побуждает переосмыслить отношение к деньгам.
- День единства народов Дагестана в России
В самой многонациональной республике России 15 сентября официальный выходной в связи с праздником — Днем единства народов Дагестана. В этот день жители вспоминают историческое событие 1741 года, когда многонациональная народная армия победила огромное войско персидского завоевателя Надир-Шаха в Андалальском сражении и не дала изгнать горцев с их места проживания.
Праздник был учрежден в 2010 году на Третьем съезде народов Дагестана. 15 сентября по всей республике устраивают фольклорные концерты и народные гуляния, спортивные турниры по вольной борьбе, боксу и национальным видам спорта. Основная цель праздника — напомнить о единстве как достоянии народа.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 15 сентября в других странах
- День знаний — Азербайджан. В отличие от России, учебный год начинается в Азербайджане не 1-го, а 15 сентября. Эту дату установил президент республики Ильхам Алиев в 2004 году, он же велел отдавать детей в школы в шестилетнем возрасте. Традиции праздника схожи с советскими: в школах проводят торжественные линейки и праздничные уроки, родителей и учеников приглашают на мероприятия.
- День памяти Битвы за Британию — Великобритания. Памятный день посвящен воздушной битве 1940 года во время Второй мировой войны. В этот день жители вспоминают, как военно-воздушные силы успешно отразили атаки германских войск. В стране в память о тех событиях и героях сражения ежегодно объявляют минуту молчания. Также проходят военные парады, церемонии и авиационные шоу.
- День инженера — Индия. Дата выбрана в честь знаменитого индийского изобретателя, гидротехника Мокшагундамы Вишвесварайи (1861–1962), который был основателем инженерного дела в стране. Он создал сложную систему орошения в районе Декана, разработал и запатентовал систему автоматического закрытия/открытия водосливов для водохранилищ и плотин и придумал еще множество инженерных решений на благо своей страны.
- День почитания пожилых людей — Япония. Этот праздник важен для истории страны, ведь японцы считаются нацией долгожителей. Он отмечается в третий понедельник сентября: в этот день взрослые дети навещают своих родителей и устраивают семейные ужины, а власти чествуют самых пожилых людей региона.
Религиозные праздники 15 сентября
- День преподобных Антония и Феодосия Печерских
Православные верующие 15 сентября чтут память двух основателей Киево-Печерского монастыря и основоположников русского монашества. Упоминания о них содержатся в «Повести временных лет» и Киево-Печерском патерике.
Антония Печерского называют «начальником всех русских монахов». Он родился в 983 году под Черниговом. В одном из афонских монастырей принял постриг. Вернувшись на Русь, Антоний поселился в пещере под Киевом. Вокруг него стали собираться ученики, так сложилась монашеская община.
Число братьев росло, а сам Антоний при этом стремился к уединению. Поэтому он назначил игуменом другого монаха и удалился в соседние пещеры, которые позже получили название Ближние Антониевые. При этом он оставался духовным лидером общины. По его благословению была возведена Успенская церковь, а в 1062 по совету Антония игуменом монастыря был избран его ученик Феодосий.
Именно при нем началось строительство зданий обители. С детства Феодосий был набожным, носил вериги (железные цепи христианских аскетов) и мечтал о монашестве. Он рано ушел из дома подальше от мирских соблазнов и принял постриг по указанию святого Антония. Преподобный также известен как основатель одной из первых церковных библиотек на Руси.
- Празднование в честь Калужской иконы Божией Матери
Явление иконы произошло недалеко от Калуги в доме местного помещика Василия Хитрово, когда горничные обнаружили холст среди вещей хозяина. Одна из них, отличавшаяся несдержанным нравом, плюнула на лик и в тот же миг упала без чувств. Когда же ее родители совершили молебен, служанка выздоровела. Помещик оставил святыню дома, а позже передал ее в приходскую церковь.
Дата празднования в честь иконы выбрана в память об избавлении Калуги от чумы в 1771 году — тогда горожане массово болели, и город находился на грани вымирания. С привезенной иконой обошли весь город, и народ выздоровел. В 1930-е годы власти закрыли храм, где хранился образ, и икона затерялась. Предположительно, она попала в музей. Только в 1998 году святыню передали Калужской епархии.
Народные праздники и приметы 15 сентября
- День Мамонтия
Православная церковь в этот день вспоминает святого мученика Маманта. Он жил в пустыне в строгом воздержании. Дикие звери приходили к отшельнику, чтобы послушать его чтение Евангелия. А питался святой молоком диких коз и ланей.
Поэтому неудивительно, что на Руси Мамонтия почитали как покровителя овец и коз, а позже прозвали Овчарником. Крестьяне в этот день с любовью обихаживали домашнюю скотину. Была распространена примета: нельзя выгонять скот со двора, чтобы не навлечь на хозяйство беды и напасти. В хлеву подвешивали старую обувь, чтобы защитить животных от порчи и сглаза.
На стол в этот день ставили блюда из козьего молока и сыров. День был приятным, ведь к этому празднику как раз заканчивались полевые работы, и люди могли отдохнуть. В деревнях устраивали гулянья, игры и молодецкие состязания.
Приметы
На Мамонтия необходимо приласкать домашних животных, чтобы он принес удачу в дом.
Если пара в этот день сходит на свидание или признается в чувствах, отношения будут долгими и крепкими.
На Мамонтия не стоит начинать новые дела — они будут обречены на провал.
Много росы утром и вечером, а ветра нет — к хорошей погоде в ближайшие дни.
Низкие облака — к дождю и холодам.
Какие исторические события произошли 15 сентября
- 1771 год — в Москве начался Чумной бунт. Толпа разграбила Чудов и Донской монастыри, убила архиепископа и стала громить богатые дома и больницы.
- 1776 год — войска Англии оккупировали Нью-Йорк, пытаясь захватить в плен Джорджа Вашингтона.
- 1784 год — воздухоплаватель Винченцо Лунарди совершил первый полет на воздушном шаре в небе Англии.
- 1812 год — армия Наполеона вошла в московский Кремль.
- 1830 год — в Великобритании открыли первую в мире междугородную железнодорожную линию Ливерпуль — Манчестер.
- 1916 год — армия Англии впервые в истории использовала танки.
- 1928 год — английский микробиолог Александр Флеминг впервые выделил пенициллин.
- 1935 год — евреев лишили гражданства в Германии согласно принятым Нюрнбергским законам.
- 1959 год — атомный ледокол «Ленин» отправился в первое плавание.
- 1961 год — конгресс США утвердил дядю Сэма официальным символом страны.
- 1993 год — Майкл Джексон впервые выступил в Москве.
- 1997 год — зарегистрирован домен поисковой системы Google.com.
- 2008 год — банк Lehman Brothers подал заявление о банкротстве, что положило начало развитию глобального финансового кризиса.
- 2024 год — совершено покушение на Дональда Трампа во Флориде.
Дни рождения и юбилеи 15 сентября
- В 1254 году родился Марко Поло — итальянский купец и путешественник, исследователь Азии.
- В 1741 году родился граф Александр Воронцов — русский дипломат, канцлер Российской империи начала XIX века.
- В 1789 году родился Джеймс Фенимор Купер — американский писатель, автор романов «Последний из могикан», «Следопыт».
- В 1828 году родился Александр Бутлеров — основатель органической химии.
- В 1881 году родился Этторе Бугатти — итало-французский машиностроитель, основатель компании Bugatti.
- В 1890 году родилась Агата Кристи — английская писательница, «королева детектива».
Агата Кристи, 1946 годDaily Herald Archive/NMeM/Global Look Press
- В 1907 году родилась Фэй Рэй — американская актриса, звезда фильма «Кинг-Конг».
- В 1907 году родился Михаил Герасимов — советский антрополог-скульптор, который разработал метод восстановления внешности человека по форме черепа.
- В 1923 году родился Михаил Танич — поэт-песенник, музыкальный продюсер, народный артист РФ, автор таких шлягеров, как «Черный кот», «Погода в доме».
- В 1925 году родился Кирилл Лавров — актер театра и кино, народный артист СССР. Он завоевал любовь миллионов зрителей благодаря ролям в фильмах «Живые и мертвые», «Мой ласковый и нежный зверь», «Братья Карамазовы» и др.
- В 1926 году родился Жан-Пьер Серр — французский математик, самый молодой лауреат Филдсовской премии.
Кто отмечает день рождения
- 84 года исполняется Виктору Зубкову — экономисту, государственному деятелю.
- 84 года исполняется Юрию Норштейну — художнику-мультипликатору, режиссеру мультфильма «Ежик в тумане».
- 80 лет исполняется Кире Прошутинской — советской и российской телеведущей и телепродюсеру.
- 79 лет исполняется Томми Ли Джонсу — обладателю премии «Оскар», звезде фильмов «Люди в черном».
- 79 лет исполняется Оливеру Стоуну — американскому режиссеру, сценаристу и продюсеру.
- 72 года исполняется Александру Мясникову — известному врачу-кардиологу и эксперту многих изданий.
- 61 год исполняется Роберту Фицо — премьер-министру Словакии.
- 53 года исполняется Летисии — королеве Испании, жене Филиппа VI.
- 48 лет исполняется Тому Харди — британскому актеру и продюсеру.
- 41 год исполняется Гарри, герцогу Сассекскому — младшему сыну короля Карла III и принцессы Дианы.
- 37 лет исполняется Джону Брэдли — британскому актеру, сыгравшему Сэма Тарли в «Игре престолов».
- 25 лет исполняется Феликсу — южнокорейскому рэперу и певцу, фронтмену группы Stray Kids.