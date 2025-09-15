15 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

15 сентября в мире отмечают Международный день демократии. В разных странах проходит необычная акция «День свободных денег», когда принято делиться финансовыми средствами с незнакомыми людьми. Поздравления с профессиональным праздником принимают сегодня сотрудники Роспотребнадзора. Какие еще праздники и памятные события приходятся на 15 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 15 сентября

День государственного санитарно-эпидемиологического надзора

В России профессиональный праздник 15 сентября отмечают врачи-эпидемиологи, санитарные эксперты, лаборанты и другие сотрудники Роспотребнадзора. Праздник учрежден приказом ведомства в 2022 году.

Дата приурочена к выходу в 1922 году декрета Совнаркома «О санитарных органах республики». Именно тогда в стране появились такие специалисты, как санитарные врачи и санпомощники. Со временем эту дату стали считать днем становления государственной санэпидслужбы.

Свой современный вид служба приобрела в 2004 году после выхода указа президента о создании Роспотребнадзора. В ведомстве трудится около 80 тыс. специалистов по всей стране. Они занимаются мониторингом, надзором и контролем в области санитарной гигиены и эпидемической обстановки, проводят профилактические мероприятия по предупреждению эпидемий и вирусных заболеваний, занимаются защитой прав потребителей.

Международный день худеющих

Праздник ориентирован прежде всего на тех, кто пользуется экстремальными методами похудения ради быстрого результата и красивой картинки в соцсетях. Часто в таких случаях вес быстро возвращается обратно, а организму наносится непоправимый вред. Так что эта дата — лишний повод вспомнить о том, что важнее снижать вес медленно, но безопасно.

Об истории праздника мало что известно. День худеющих появился в календаре недавно — не более десяти лет назад, а инициатор праздника не пожелал увековечить себя в истории. Тем не менее 15 сентября во всем мире говорят о том, что похудение должно улучшать здоровье, а не портить его. Роспотребнадзор, который ведет проект «Здоровое питание», уделяет этой дате особое внимание и публикует материалы, где приводятся советы врачей-диетологов и варианты сбалансированного рациона для снижения веса.

close ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Как убрать жир на животе? Эффективные способы, советы врача и фитнес-тренера Проблема появления жира в области живота достаточно распространена — с ней часто обращаются... 15 августа 17:47

Международный день демократии

Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день демократии в 2007 году, чтобы обратить внимание правительств разных стран и общественности на важность демократических ценностей. Ежегодно для этого дня устанавливается определенная тема. Например, в 2024 году День демократии посвятили использованию искусственного интеллекта для управления и вовлечения граждан.

Этой дате посвящены конференции и дискуссии. В 2025 году в штаб-квартире ООН проходит специальное мероприятие «От голоса к действию», на котором обсудят, как демократическое участие может трансформироваться в конкретные дела и решения.

Международный день распространения информации о лимфоме

В 2004 году Коалиция по лимфоме (группе онкозаболеваний, при которых клетки иммунной системы — лимфоциты — мутируют и становятся злокачественными: они быстро растут в размерах и начинают бесконтрольно делиться, образуя опухоль) инициировала праздник, чтобы поддержать пациентов из разных стран и повысить осведомленность населения об этом виде раковых болезней. Риск злокачественного заболевания повышается с возрастом. Лимфому важно определить на ранних стадиях, это значительно улучшает прогноз лечения. В этот день по традиции проводятся информационные кампании и лекции, пациентам предлагают выполнить чекап организма.

Международный день свободных денег

Праздник придумали в США, но традицию поддержали и в других странах мира. В этот день принято передавать некоторое количество денег незнакомцам. Можно заплатить за другого человека в кофейне или перевести кому-то символическую сумму на карту.

В эксперименте участвуют не только люди, но и небольшие предприятия. Например, в ресторанах в США 15 сентября предлагают оплатить чужой счет (конечно, если суммы схожи) или готовят бесплатные напитки, а счет предлагают отправить другу. Некоторые активисты прячут деньги в общественных местах и дают возможность всем желающим найти их и забрать.

Девиз акции — «Более щедрый мир возможен». По замыслу организаторов, участие в ней побуждает переосмыслить отношение к деньгам.

close Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

День единства народов Дагестана в России

В самой многонациональной республике России 15 сентября официальный выходной в связи с праздником — Днем единства народов Дагестана. В этот день жители вспоминают историческое событие 1741 года, когда многонациональная народная армия победила огромное войско персидского завоевателя Надир-Шаха в Андалальском сражении и не дала изгнать горцев с их места проживания.

Праздник был учрежден в 2010 году на Третьем съезде народов Дагестана. 15 сентября по всей республике устраивают фольклорные концерты и народные гуляния, спортивные турниры по вольной борьбе, боксу и национальным видам спорта. Основная цель праздника — напомнить о единстве как достоянии народа.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 15 сентября в других странах

День знаний — Азербайджан. В отличие от России, учебный год начинается в Азербайджане не 1-го, а 15 сентября. Эту дату установил президент республики Ильхам Алиев в 2004 году, он же велел отдавать детей в школы в шестилетнем возрасте. Традиции праздника схожи с советскими: в школах проводят торжественные линейки и праздничные уроки, родителей и учеников приглашают на мероприятия.

День памяти Битвы за Британию — Великобритания. Памятный день посвящен воздушной битве 1940 года во время Второй мировой войны. В этот день жители вспоминают, как военно-воздушные силы успешно отразили атаки германских войск. В стране в память о тех событиях и героях сражения ежегодно объявляют минуту молчания. Также проходят военные парады, церемонии и авиационные шоу.

День инженера — Индия. Дата выбрана в честь знаменитого индийского изобретателя, гидротехника Мокшагундамы Вишвесварайи (1861–1962), который был основателем инженерного дела в стране. Он создал сложную систему орошения в районе Декана, разработал и запатентовал систему автоматического закрытия/открытия водосливов для водохранилищ и плотин и придумал еще множество инженерных решений на благо своей страны.

День почитания пожилых людей — Япония. Этот праздник важен для истории страны, ведь японцы считаются нацией долгожителей. Он отмечается в третий понедельник сентября: в этот день взрослые дети навещают своих родителей и устраивают семейные ужины, а власти чествуют самых пожилых людей региона.

Религиозные праздники 15 сентября

День преподобных Антония и Феодосия Печерских

Православные верующие 15 сентября чтут память двух основателей Киево-Печерского монастыря и основоположников русского монашества. Упоминания о них содержатся в «Повести временных лет» и Киево-Печерском патерике.

Антония Печерского называют «начальником всех русских монахов». Он родился в 983 году под Черниговом. В одном из афонских монастырей принял постриг. Вернувшись на Русь, Антоний поселился в пещере под Киевом. Вокруг него стали собираться ученики, так сложилась монашеская община.

Число братьев росло, а сам Антоний при этом стремился к уединению. Поэтому он назначил игуменом другого монаха и удалился в соседние пещеры, которые позже получили название Ближние Антониевые. При этом он оставался духовным лидером общины. По его благословению была возведена Успенская церковь, а в 1062 по совету Антония игуменом монастыря был избран его ученик Феодосий.

Именно при нем началось строительство зданий обители. С детства Феодосий был набожным, носил вериги (железные цепи христианских аскетов) и мечтал о монашестве. Он рано ушел из дома подальше от мирских соблазнов и принял постриг по указанию святого Антония. Преподобный также известен как основатель одной из первых церковных библиотек на Руси.

Празднование в честь Калужской иконы Божией Матери

Явление иконы произошло недалеко от Калуги в доме местного помещика Василия Хитрово, когда горничные обнаружили холст среди вещей хозяина. Одна из них, отличавшаяся несдержанным нравом, плюнула на лик и в тот же миг упала без чувств. Когда же ее родители совершили молебен, служанка выздоровела. Помещик оставил святыню дома, а позже передал ее в приходскую церковь.

Дата празднования в честь иконы выбрана в память об избавлении Калуги от чумы в 1771 году — тогда горожане массово болели, и город находился на грани вымирания. С привезенной иконой обошли весь город, и народ выздоровел. В 1930-е годы власти закрыли храм, где хранился образ, и икона затерялась. Предположительно, она попала в музей. Только в 1998 году святыню передали Калужской епархии.

15 сентября Русская православная церковь также чтит память: • мученика Маманта, отца Феодота и матери Руфины;

• святителя Иоанна Постника;

• мучеников 3628-ми в Никомидии.



В этот день также отмечают обретение мощей преподобного Феодосия Тотемского.

close Нина Зотина/РИА Новости

Народные праздники и приметы 15 сентября

День Мамонтия

Православная церковь в этот день вспоминает святого мученика Маманта. Он жил в пустыне в строгом воздержании. Дикие звери приходили к отшельнику, чтобы послушать его чтение Евангелия. А питался святой молоком диких коз и ланей.

Поэтому неудивительно, что на Руси Мамонтия почитали как покровителя овец и коз, а позже прозвали Овчарником. Крестьяне в этот день с любовью обихаживали домашнюю скотину. Была распространена примета: нельзя выгонять скот со двора, чтобы не навлечь на хозяйство беды и напасти. В хлеву подвешивали старую обувь, чтобы защитить животных от порчи и сглаза.

На стол в этот день ставили блюда из козьего молока и сыров. День был приятным, ведь к этому празднику как раз заканчивались полевые работы, и люди могли отдохнуть. В деревнях устраивали гулянья, игры и молодецкие состязания.

Приметы

На Мамонтия необходимо приласкать домашних животных, чтобы он принес удачу в дом.

Если пара в этот день сходит на свидание или признается в чувствах, отношения будут долгими и крепкими.

На Мамонтия не стоит начинать новые дела — они будут обречены на провал.

Много росы утром и вечером, а ветра нет — к хорошей погоде в ближайшие дни.

Низкие облака — к дождю и холодам.

Какие исторические события произошли 15 сентября

1771 год — в Москве начался Чумной бунт. Толпа разграбила Чудов и Донской монастыри, убила архиепископа и стала громить богатые дома и больницы.



— в Москве начался Чумной бунт. Толпа разграбила Чудов и Донской монастыри, убила архиепископа и стала громить богатые дома и больницы. 1776 год — войска Англии оккупировали Нью-Йорк, пытаясь захватить в плен Джорджа Вашингтона.



— войска Англии оккупировали Нью-Йорк, пытаясь захватить в плен Джорджа Вашингтона. 1784 год — воздухоплаватель Винченцо Лунарди совершил первый полет на воздушном шаре в небе Англии.



— воздухоплаватель Винченцо Лунарди совершил первый полет на воздушном шаре в небе Англии. 1812 год — армия Наполеона вошла в московский Кремль.



— армия Наполеона вошла в московский Кремль. 1830 год — в Великобритании открыли первую в мире междугородную железнодорожную линию Ливерпуль — Манчестер.



— в Великобритании открыли первую в мире междугородную железнодорожную линию Ливерпуль — Манчестер. 1916 год — армия Англии впервые в истории использовала танки.



— армия Англии впервые в истории использовала танки. 1928 год — английский микробиолог Александр Флеминг впервые выделил пенициллин.



— английский микробиолог Александр Флеминг впервые выделил пенициллин. 1935 год — евреев лишили гражданства в Германии согласно принятым Нюрнбергским законам.



— евреев лишили гражданства в Германии согласно принятым Нюрнбергским законам. 1959 год — атомный ледокол «Ленин» отправился в первое плавание.



— атомный ледокол «Ленин» отправился в первое плавание. 1961 год — конгресс США утвердил дядю Сэма официальным символом страны.



— конгресс США утвердил дядю Сэма официальным символом страны. 1993 год — Майкл Джексон впервые выступил в Москве.



— Майкл Джексон впервые выступил в Москве. 1997 год — зарегистрирован домен поисковой системы Google.com.



— зарегистрирован домен поисковой системы Google.com. 2008 год — банк Lehman Brothers подал заявление о банкротстве, что положило начало развитию глобального финансового кризиса.



— банк Lehman Brothers подал заявление о банкротстве, что положило начало развитию глобального финансового кризиса. 2024 год — совершено покушение на Дональда Трампа во Флориде.

close Marco Bello/REUTERS

«Стрелки не промахиваются». Нераскрытые тайны покушения на Трампа 13 июля 2024 года на митинге в штате Пенсильвания было совершено покушение... 13 июля 08:30

Дни рождения и юбилеи 15 сентября

В 1254 году родился Марко Поло — итальянский купец и путешественник, исследователь Азии.



— итальянский купец и путешественник, исследователь Азии. В 1741 году родился граф Александр Воронцов — русский дипломат, канцлер Российской империи начала XIX века.



— русский дипломат, канцлер Российской империи начала XIX века. В 1789 году родился Джеймс Фенимор Купер — американский писатель, автор романов «Последний из могикан», «Следопыт».



— американский писатель, автор романов «Последний из могикан», «Следопыт». В 1828 году родился Александр Бутлеров — основатель органической химии.



— основатель органической химии. В 1881 году родился Этторе Бугатти — итало-французский машиностроитель, основатель компании Bugatti.



— итало-французский машиностроитель, основатель компании Bugatti. В 1890 году родилась Агата Кристи — английская писательница, «королева детектива».

close Агата Кристи, 1946 год Daily Herald Archive/NMeM/Global Look Press

В 1907 году родилась Фэй Рэй — американская актриса, звезда фильма «Кинг-Конг».



— американская актриса, звезда фильма «Кинг-Конг». В 1907 году родился Михаил Герасимов — советский антрополог-скульптор, который разработал метод восстановления внешности человека по форме черепа.



— советский антрополог-скульптор, который разработал метод восстановления внешности человека по форме черепа. В 1923 году родился Михаил Танич — поэт-песенник, музыкальный продюсер, народный артист РФ, автор таких шлягеров, как «Черный кот», «Погода в доме».



— поэт-песенник, музыкальный продюсер, народный артист РФ, автор таких шлягеров, как «Черный кот», «Погода в доме». В 1925 году родился Кирилл Лавров — актер театра и кино, народный артист СССР. Он завоевал любовь миллионов зрителей благодаря ролям в фильмах «Живые и мертвые», «Мой ласковый и нежный зверь», «Братья Карамазовы» и др.



— актер театра и кино, народный артист СССР. Он завоевал любовь миллионов зрителей благодаря ролям в фильмах «Живые и мертвые», «Мой ласковый и нежный зверь», «Братья Карамазовы» и др. В 1926 году родился Жан-Пьер Серр — французский математик, самый молодой лауреат Филдсовской премии.

Кто отмечает день рождения

84 года исполняется Виктору Зубкову — экономисту, государственному деятелю.



— экономисту, государственному деятелю. 84 года исполняется Юрию Норштейну — художнику-мультипликатору, режиссеру мультфильма «Ежик в тумане».



— художнику-мультипликатору, режиссеру мультфильма «Ежик в тумане». 80 лет исполняется Кире Прошутинской — советской и российской телеведущей и телепродюсеру.



— советской и российской телеведущей и телепродюсеру. 79 лет исполняется Томми Ли Джонсу — обладателю премии «Оскар», звезде фильмов «Люди в черном».



— обладателю премии «Оскар», звезде фильмов «Люди в черном». 79 лет исполняется Оливеру Стоуну — американскому режиссеру, сценаристу и продюсеру.



— американскому режиссеру, сценаристу и продюсеру. 72 года исполняется Александру Мясникову — известному врачу-кардиологу и эксперту многих изданий.

close Владимир Песня/РИА «Новости»