«Стрелки не промахиваются». Нераскрытые тайны покушения на Трампа

Дональд Трамп в окружении агентов Секретной службы покидает трибуну предвыборного митинга в Батлере после покушения, 13 июля 2024 года

13 июля 2024 года в Батлере было совершено покушение на Дональда Трампа

13 июля 2024 года на митинге в штате Пенсильвания было совершено покушение на Дональда Трампа. И хотя стрелок сразу же был ликвидирован, многие детали произошедшего до сих пор остаются неясными: как так получилось, что стрелявшему удалось подобраться очень близко к трибуне и его не обнаружили заранее, причастны ли к покушению представители «глубинного государства» и не было ли оно инсценировкой. Главные загадки покушения на Трампа — в материале «Газеты.Ru».

Предвыборный митинг в пенсильванском городе Батлер, который проходил 13 июля 2024 года, мог стать последним в жизни тогда еще кандидата от Республиканской партии, а теперь президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Во время выступления в Трампа выстрелил 20-летний Томас Мэтью Крукс, но пуля лишь слегка оцарапала ухо будущего главы государства.

В ходе инцидента Крукс убил 50-летнего участника митинга и серьезно ранил еще двоих. Самого стрелка довольно быстро ликвидировала контрснайперская команда Секретной службы. Позже в ФБР заявили, что в машине Крукса лежала взрывчатка.

Спустя почти год, 11 июля 2025 года, Секретная служба США отстранила от работы шестерых агентов, работавших на митинге. Заместитель директора Секретной службы Мэтт Куинн сообщил, что дисциплинарные взыскания варьируются от 10 до 42 дней отстранения от работы без выплат и льгот. После возвращения к работе эти сотрудники будут переведены на должности с ограниченными оперативными полномочиями.

Несмотря на то, что Секретная служба полностью взяла на себя ответственность за попытку покушения на Трампа, произошедшее в Пенсильвании до сих пор окутано тайнами и теориями.

Мотив неизвестен

После покушения в сети Крукса окрестили «типичным ботаником». Известно, что молодой человек был тихим и нелюдимым, любил играть в шахматы и неплохо разбирался в программировании. По словам одноклассников, его часто и жестоко травили в школе.

При этом Крукс отличался любовью к оружию и стрельбе. В старших классах он хотел попасть в школьную команду по стрельбе из винтовки, но не прошел отбор. В день покушения молодой человек был в футболке с логотипом популярного YouTube-канала об оружии Demolition Ranch.

close Aaron Josefczyk/Reuters

В отчетах ФБР Томаса Крукса описывают как «поразительно умного человека», набравшего более 1500 баллов на вступительном экзамене SAT, но при этом он несколько лет боролся с недиагностированным психическим расстройством.

Из бесед с его семьей и знакомыми следователи выяснили, что во время учебы в старшей школе Крукс постоянно раскачивался взад-вперед, но никакого официального диагноза, связанного с этим, молодому человеку не поставили.

За несколько дней до нападения Крукс искал в интернете информацию о политиках как Демократической, так и Республиканской партии. В связи с этим некоторые пользователи социальных сетей не исключили, что он выбрал Трампа своей целью просто потому, что тот был известным политиком, который выступал в Пенсильвании.

Странности в день покушения

Злоумышленник стрелял с крыши здания, которое было расположено примерно в 120 метрах от сцены, где выступал Трамп. Некоторые участники митинга позже сообщали, что заметили Крукса еще до нападения и доложили о нем полицейским. Однако те не обращали на парня никакого внимание, пока тот не открыл огонь.

Многие пользователи социальных сетей и известные политики недоумевали: почему стрелку удалось пробраться на крышу здания, которое находилось так близко к сцене? Неужели никто из специальных служб не заметил этого человека?

Помимо Секретной службы, на митинге работали сотрудники Федеральной службы безопасности и местные полицейские. При этом никто из них не то, что не обратил внимания на стрелка, но и не прислушался к словам людей, которые говорили о том, что на крыше здания кто-то есть.

Известно, что Крукс стрелял из полуавтоматической винтовки AR-15 с магазином на 15-20 патронов. Это достаточно большое оружие, которое должно было засветиться при проходе стрелка через металлодетектор, чего по какой-то причине не произошло.

Кроме того, представители ФБР заявили, что Крукс действовал в одиночку. Однако спустя день после покушения телеканал CNN сообщил, что аудиоэкспертиза показала: стрельба велась из трех видов оружия. Первые три выстрела были сделаны из одного оружия, после пять раз выстрелило другое, последний «акустический импульс» произошел из третьего ствола.

Постановочное покушение

Почти сразу после того, как Дональд Трамп был ранен, интернет заполонили всевозможные теории обоснования произошедшего. Самым популярным предположением стала версия о том, что покушение было «инсценировано».

Поддерживающие Демократическую партию избиратели, говорили, что Трамп и его предвыборный штаб лично организовали покушение, чтобы сделать культовые фотографии будущего президента, пережившего покушение, и поднять рейтинг среди избирателей.

close Иавин Ботсфорд. «Покушение на убийство Дональда Трампа»



Пенсильвания, город Батлер. Снимок сделан 13 июля 2024 года на предвыборном митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа. В Трампа стреляли, он чудом остался жив, пуля попала ему в ухо. Как только ему удалось, Трамп поднялся на ноги и крикнул толпе сторонников «Борись! Борись! Борись!» («Fight, fight, fight!»). Jabin Botsford/World Press Photo 2025

«Стрелки не промахиваются, если их не нанимают», — сказал пользователь TikTok с почти 4 миллионами подписчиков в видео, где выдвинул предположение о причастности Секретной службы к постановке стрельбы. Всего за пару дней видео набрало более 8 млн просмотров и более 1,2 млн лайков.

Позже представителям демократов и специальным службам пришлось заявлять, что инцидент не был постановочным. Секретная служба США официально признала его покушением, а Министерство внутренней безопасности назвало случившееся «провалом» в сфере безопасности.

«Крот» внутри ФБР

Еще одной версией, которая активно обсуждалась в социальных сетях, стало предположение представителя Республиканской партии от Аризоны Эли Крейна. Он заявил, что в рядах Секретной службы Дональда Трампа есть «крот», так как стрелок не мог действовать в одиночку.

Эли Крейн также назвал работу двухпартийной рабочей группы по расследованию покушения на Трампа «беззубой политической подставой» от Демократической партии.

«Я не исключаю, что некоторые люди в нашем правительстве сделают все необходимое, чтобы удержать власть», — сказал Крейн, выступая на одном из политических подкастов.

Когда стало известно, что тело Томаса Крукса было передано его семье через 10 дней после стрельбы, Крейн в эфире One America News Network намекнул, что федеральные правоохранительные органы избавились от тела, чтобы «воспрепятствовать дальнейшему расследованию».

Причастность «глубинного государства»

Небывалый резонанс вызвал тот факт, что стрелявший в Трампа оказался связан с одной из крупнейших инвестиционных компаний BlackRock, которой часто приписывают связи с так называемым «глубинным государством», якобы контролирующим Соединенные Штаты.

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Правая инфлюенсер и бывший кандидат в конгресс США Лора Лумер опубликовала копию рекламного ролика BlackRock, который был снят в 2022 году в школе Bethel High. На видео есть кадры с Томасом Круксом, который тогда был учеником. Пост Лумер набрал 15 миллионов просмотров и привлек внимание общественности.

Первоначально BlackRock попыталась скрыть связь со стрелком, который покушался на Трампа, однако позже компания подтвердила, что Крукс действительно появился в рекламе. Этот ролик продвигал роль BlackRock в управлении пенсионными планами учителей. Компания объяснила, что Крукс был одним из нескольких неоплачиваемых участников съемок.