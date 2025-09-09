9 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

9 сентября мир отмечает Международный день красоты, воспевая ее многообразие, и День судоку — праздник изящной логики. В России чествуют IT-тестировщиков, в Японии все украшают хризантемами. Православные верующие сегодня вспоминают преподобного Пимена Великого. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 9 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 9 сентября

Международный день красоты

Праздник в честь красоты и гармонии во всех ее проявлениях появился по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии CIDESCO — самой авторитетной организации в этой сфере. Он был учрежден в 1995 году на всемирном конгрессе CIDESCO, а в России его начали отмечать с 1999 года.

Праздник подчеркивает важность красоты как физической, так и духовной. Традиционно в этот день принимают поздравления работники бьюти-индустрии: косметологи, визажисты, парикмахеры, стилисты, пластические хирурги и другие специалисты. Этот день — также повод напомнить о субъективности красоты и многообразии ее стандартов в разных культурах.

Интересные факты • Первый конкурс красоты состоялся в Бельгии в 1888 году. Победительницей стала 18-летняя девушка из Гваделупы, получившая денежный приз.



• В разных культурах красота выглядит по-разному: в Конго отсутствие зубов считается признаком красоты, в Таиланде популярна операция по созданию двойного века, а в Мьянме женщины носят кольца для удлинения шеи.



• В Англии XVII века женщины с видимыми венами считались богатыми и привлекательными, а в Западной Африке практикуется декоративное шрамирование для привлечения внимания мужчин.

Международный день судоку

Этот праздник отмечают с 2013 года, а дату 9.09 выбрали не случайно — она отражает структуру головоломки: сетку 9×9. Судоку придумали не в Японии, как многие думают, а во Франции! Еще в 1892 году в парижской газете опубликовали первую версию хитроумной игры. А современный вид ей придал американец Говард Гарнс в 1979-м. Кстати, в Японии судоку стало популярным благодаря издателю Маки Кадзи, который сократил длинное название «судзи ва докушин ни кагиру» (цифры должны быть одинарными) до звучного «судоку».

Традиции дня простые: решайте судоку! Устраивайте турниры с друзьями, участвуйте в онлайн-соревнованиях или просто наслаждайтесь минуткой тишины с этой логической игрой.

close marishkaSm/Shutterstock/FOTODOM

День тестировщика в России

Этот неофициальный праздник родился благодаря мотыльку. 9 сентября 1947 года ученые Гарварда тестировали вычислительную машину Mark II и обнаружили, что она сломалась из-за насекомого, застрявшего в реле. Они вклеили его в технический дневник с подписью «Первый обнаруженный баг» (от англ. bug — жук). Так появились термины «баг» и «дебаггинг».

Сейчас тестировщики — это важные специалисты в IT. Они не только ищут ошибки в программах, но и думают, как пользователи, и анализируют системы, как инженеры. В свой праздник тестировщики собираются на конференции. А еще делятся мемами про баги — это уже современная традиция.

Закупка бобра, гусеница и «Олег, добрый день!». Смешные истории от тестировщиков ПО Сегодня отмечается международный день тестировщиков — специалистов, которые ищут в программах и... 09 сентября 08:21

День дизайнера-графика

Праздник отмечается в России в день рождения известного художника-дизайнера, обладателя многочисленных международных наград Владимира Чайки. В этот день поздравляют специалистов, создающих визуальные концепции и коммуникации, дизайнеров, которые воплощают в жизнь проекты: от логотипов и рекламных кампаний до веб-сайтов и книжных обложек. В День дизайнера-графика профессионалы обмениваются опытом, вдохновляются новыми идеями и делятся своими достижениями.

Какие праздники и памятные даты отмечают 9 сентября в других странах

День хризантем — Япония. Праздник родился в эпоху Хэйан (794–1186 гг.) как день почитания старших и поминовения предков. Две девятки в дате (9-й день 9-го месяца) символизируют двойное счастье и долголетие. Хризантема в Японии — не просто цветок: она украшает императорскую печать, паспорта и ордена, а ее изображение считается солнечным символом. Раньше в этот день пили сакэ с лепестками хризантем, считая, что оно отгоняет несчастья, и любовались цветущими садами.

День основания республики — КНДР. 9 сентября 1948 года — день провозглашения КНДР после раздела Кореи по 38-й параллели. Это событие стало ответом на создание Республики Корея (15 августа 1948 года), и с тех пор дата стала главным государственным праздником Северной Кореи. В этот день в Пхеньяне проходят военные парады, массовые танцы и фейерверки. Люди возлагают цветы к памятникам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а по телевидению показывают фильмы о достижениях страны.

close Пхеньян. Во время военного парада к 70-летию КНДР, 9 сентября 2018 года Ng Han Guan/AP

День заповедников — Таиланд. Праздник учрежден в 1995 году в честь двух заповедников — Хуайкхакхэнг и Тхунгъяй, которые вместе образуют крупнейший охраняемый лесной массив в Юго-Восточной Азии. Их включили в список ЮНЕСКО в 1991 году за уникальное биоразнообразие: здесь живут 77% крупных млекопитающих региона, включая тигров, слонов и редких арни (дикий азиатский буйвол). В этот день тайские экологи проводят лекции о сохранении природы, а туристы могут посетить заповедники.

Церковные праздники 9 сентября

День памяти преподобного Пимена Великого

Преподобный Пимен Великий — один из самых почитаемых отцов-пустынников, живший в IV–V веках в Египте. Еще в юности он почувствовал тягу к уединенной монашеской жизни. В пустыне вместе с шестью братьями основал монашескую общину. Слава об их строгой жизни и мудрости разошлась так широко, что к Пимену стали приходить за советом даже из дальних стран.

Главное наследие Пимена — его изречения, собранные в книге «Апофтегмы» («Изречения пустынных отцов»). Одно из самых известных: «Молчание — начало очищения души». Он учил, что главное в духовной жизни — не внешние подвиги, а смирение и внимание к своим помыслам.

В день памяти святого в монастырях читают его изречения, а миряне стараются совершать дела милосердия. Многие верующие стараются найти время для уединения и размышления о своей жизни, следуя главному завету преподобного: «Побеждай страсти, пока они еще молоды — подобно тому, как легко вырвать траву, пока она не укоренилась».

Пимен прожил более 100 лет и перед смертью завещал братии: «Храните молчание, и оно сохранит вас».

Его мощи долгое время находились в Египте, а позже были перенесены в разные монастыри, включая московский храм Пимена Великого в Новых Воротниках.

close Преподобный Пимен Великий Orthodox Heritage/Wikimedia Commons

9 сентября Русская православная церковь также чтит память: • преподобных священномученика Кукши и Пимена постника, Печерских, в ближних пещерах (после 1114);

• святителя Осии исповедника, епископа Кордувийского (359);

• святителя Ливерия исповедника, папы Римского (366);

• преподобного Пимена Палестинского (ок. 602);

• мученицы Анфисы (Анфусы) Новой;

• преподобного Саввы Венефальского;

• священномученика Михаила Воскресенского, пресвитера и с ним 28 мучеников (1918).

Народные праздники и приметы 9 сентября

Анфиса Рябинница, или Два Пимена

Этот народный праздник сочетает христианские и древние славянские традиции. Его назвали в честь святой Анфисы Римской, принявшей мученическую смерть за веру в V веке, преподобного Пимена Великого, а также Пимена постника, но в народном сознании он прочно связан с рябиной — деревом, которое предки считали магическим.

С утра женщины и дети шли в лес собирать рябину. Ягоды срывали аккуратно, оставляя часть плодов птицам — считалось, что если собрать все до последней ягоды, зима будет суровой. Ветки с гроздьями приносили домой и украшали ими оконные рамы, ворота и хлева. Верили, что рябина, собранная в этот день, обладает особой силой: защищает от сглаза, пожаров и нечистой силы. Из ягод варили целебные взвары, добавляли их в хлеб и даже делали настойки — считалось, что такой напиток помогает от простуды.

Существовали и строгие запреты. Нельзя было ломать рябиновые ветки просто так, без нужды — это могло навлечь беду. Запрещалось ругаться под рябиной или приносить в дом гроздья с поврежденными ягодами. Девушкам не советовали ходить в лес одним — наши предки верили, что в этот день покровитель рябин лесной дух Кукша может запутать тропы.

Приметы

На рябине много ягод — будет холодная зима, но хороший урожай овса.

Если листья на рябине начинали желтеть снизу — осень обещает быть затяжной.

Увидеть птиц, клюющих рябину, считалось добрым знаком — это сулит удачу в делах.

Идет дождь — будет благословение на будущий год.

Какие исторические события произошли 9 сентября

337 год — три сына императора Константина поделили между собой Римскую империю. После смерти отца Константин II получил западные провинции, Констанций II — восточные, а Констант — центральные регионы, включая Италию и Африку. Интересно, что всем братьям на момент раздела было меньше 25 лет, а младшему Константу всего 14. Разделение ослабило империю и спровоцировало череду гражданских войн.

1708 год — отражена шведская попытка захватить Санкт-Петербург. Армия Карла XII, двигавшаяся к городу, была остановлена русскими войсками у деревни Криворучки. Петр I лично руководил обороной, использовав тактику «выжженной земли» — шведы остались без провианта и фуража. Это вынудило их отступить, а позже произошла решающая Полтавская битва.

1776 год — на втором Континентальном конгрессе официально утверждено название «Соединенные Штаты Америки», оно заменило прежнее — «Объединенные колонии».

1801 год — Баку и Бакинская область включены в состав Российской империи. Это произошло по манифесту Александра I после добровольного перехода Бакинского ханства под российский протекторат. Ключи от города русским войскам вручил юный наследник хана — 12-летний Гусейн-кули, а сам хан бежал в Персию за месяц до этого события.

1835 год — во Франции введена жесткая цензура прессы. Король Луи-Филипп подписал «Сентябрьские законы» после покушения на свою жизнь. Теперь за критику власти газеты платили огромные штрафы, а редакторов могли сослать. Это вызвало волну протестов: Виктор Гюго назвал законы «удушением свободы», а карикатуристы начали рисовать короля в виде груши.

1905 год — в России издан указ об автономии университетов и их праве выбирать ректоров. Николай II пошел на уступки после студенческих волнений. Профессора сразу же избрали ректором Московского университета историка Сергея Трубецкого, но он умер через месяц.

1907 год — В Петербурге создано Императорское Русское военно-историческое общество. Оно существовало до Октябрьской революции. Его преемником считается Российское военно-историческое общество, основанное в 2012 году.

1913 год — русский военный летчик Петр Нестеров впервые выполнил фигуру сложного пилотажа «мертвая петля», известную также как «петля Нестерова».

1933 год — в Москве основано издательство «ДЕТГИЗ», позднее переименованное в издательство «Детская литература».

1945 год — завершилась японо-китайская война. Капитуляцию Японии в Нанкине принял генерал Хэ Инцинь, но церемонию перенесли на стадион — боялись диверсий. Интересно, что китайские войска продолжали бои до 11 сентября, не зная о капитуляции, а советские части освобождали Маньчжурию до 5 октября.

2015 год — Елизавета II превзошла королеву Викторию по времени нахождения на престоле. В этот день королева сказала: «Этот юбилей — не то, к чему я стремилась». Она провела день в Шотландии, открывая железную дорогу, а в Лондоне в ее честь запустили 130 поездов с портретами.

close Королева Великобритании Елизавета II в разные годы своего правления, 1966 и 2006 гг. Arthur Edwards/Pool/AP

Дни рождения и юбилеи 9 сентября

В 1737 году родился Луиджи Гальвани — итальянский физик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве. Его опыты с «животным электричеством» (эффект сокращения мышц лягушки при контакте с металлом) заложили основы электрофизиологии. Термин «гальванизация» увековечил его имя. Умер в бедности после отказа присягнуть Наполеоновской республике.

В 1790 году родился князь Сергей Трубецкой — русский офицер, декабрист, участник Отечественной войны 1812 года. Избранный «диктатором» восстания на Сенатской площади, он не явился к войскам, что стало одной из причин провала выступления. Приговорен к вечной каторге, сокращенной до 13 лет. Умер в Москве, оставив мемуары о событиях 1825 года.

В 1828 году родился Лев Толстой — русский писатель и философ, автор «Войны и мира» и «Анны Карениной». Создал религиозно-этическое учение о непротивлении злу насилием. Отверг Нобелевскую премию, заявив: «Это избавило меня от трудности распоряжаться деньгами». Умер в 82 года на станции Астапово, убежав из дома в поисках духовного обновления.

В 1890 году родился Курт Левин — немецкий и американский психолог, основатель социальной психологии. Разработал теорию «поля поведения» и концепцию групповой динамики. Бежал от нацизма в США, где исследовал стили руководства и эффект «действенного изменения».

В 1890 году родился Полковник Сандерс (Харланд Дэвид Сандерс) — американский ресторатор, основатель KFC. Начал бизнес в 65 лет, разъезжая по штатам с рецептом курицы в 11 травах и специях. Его портрет стал логотипом сети.

В 1899 году родился Александр Несмеянов — советский химик-органик, ректор МГУ (1938–1945), президент АН СССР (1951–1961). Создатель методов синтеза ртуть-органических соединений. Дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии.

В 1918 году родился Борис Заходер — советский и российский поэт, переводчик, сценарист. Подарил русским читателям «Винни-Пуха», «Мэри Поппинс» и «Питера Пэна». Лауреат Государственной премии РФ (1999).

В 1930 году родилась Надежда Румянцева — советская киноактриса, народная артистка РСФСР, звезда фильмов «Девчата» и «Королева бензоколонки».

Кто отмечает дни рождения

72 года исполняется Алишеру Усманову — российскому предпринимателю и миллиардеру, бывшему владельцу «Металлоинвеста» и совладельцу USM Holdings.

65 лет исполняется Хью Гранту — английскому актеру, лауреату премий «Золотой глобус» и «Сезар». Прославился ролями в фильмах «Четыре свадьбы и одни похороны», «Дневник Бриджит Джонс» и др.

close Jan Huebner/Global Look Press

59 лет исполняется Адаму Сэндлеру — американскому актеру-комику, сценаристу и продюсеру, звезде фильмов «Счастливчик Гилмор», «Большой папа», основателю продюсерской компании Happy Madison Productions.

49 лет исполняется Полине Агуреевой — российской актрисе театра и кино, исполнительнице романсов, заслуженной артистке РФ.

45 лет исполняется Мишель Уильямс — американской актрисе, обладательнице двух «Золотых глобусов» и премии «Эмми». Номинировалась на «Оскар» за роль в драме «Манчестер у моря».