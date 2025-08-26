26 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

26 августа в мире благодарят собак и призывают удачу. Абхазия и Южная Осетия отмечают День независимости, приуроченный к дате признания со стороны России. По народному календарю 26 августа — день Тихона Страстного, у которого просили защиты от болезней и пожаров. Какие еще праздники и памятные даты отмечают 26 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 26 августа

Международный день благодарности собаке

Этот праздник придумала американская зоозащитница Колин Пейдж. По ее инициативе в США 26 августа начали отмечать Национальный день собак для привлечения внимания к животным, которые оказались на улице или в приюте. Постепенно он трансформировался в День благодарности собакам, и его начали отмечать во многих странах. Основная цель этой даты — обеспечить четвероногих заботой и любовью, помочь финансово приютам для животных или забрать оттуда питомца домой.

Международный день актера

Неофициальный праздник, связанный с именем древнеримского актера Генезия. Он участвовал в постановках, высмеивающих христианскую веру, пока сам не пришел к Богу. По преданию, он уверовал прямо на сцене, когда изображал крещение, и тут же объявил об этом публике. От Генезия потребовали отречься от Христа, но он отказался, был подвергнут пыткам, а затем казнен. Католическая церковь почитает его в лике святых, день его памяти отмечается накануне, 25 августа. Святой Генезий считается покровителем многих творческих профессий: актеров, комиков, музыкантов и танцоров.

День привлечения удачи

Праздник придумал житель Техаса Ричард Фоллс в 1995 году. Он считал себя самым удачливым человеком в мире и говорил, что готов поделиться удачей с другими. В качестве Дня привлечения удачи он выбрал 26 августа, свой день рождения. По мнению мужчины, главное — проснуться с утра и настроить себя на то, что день будет крайне позитивным.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 26 августа в других странах

День независимости — Абхазия и Южная Осетия. Праздник приурочен к дате признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. В этот день в обеих республиках проходят официальные церемонии и праздничные концерты.

День равенства женщин — США. Этот праздник официально установили в память о принятии 19-й поправки к конституции США в 1920 году, которая предоставила женщинам право голоса. В наше время День равенства женщин символизирует борьбу за гендерное равноправие.

close Марш в День равенства женщин в Нью-Йорке, 26 августа 1971 года AP

День солидарности — Аргентина. Праздник установлен в память о Терезе Калькуттской — символе милосердия и помощи ближнему. Хоть Мать Тереза жила в Индии, в Аргентине уважают ее память и поэтому связали День солидарности с ее личностью.

День покаяния — Папуа-Новая Гвинея. Национальный христианский праздник учредили в 2011 году, а его основным мотивом стало обращение к Богу, примирение и покаяние за грехи. В этот день жители страны по традиции собираются на молитвы и богослужения.

Религиозные праздники 26 августа

Празднование в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная)

Этой иконе не менее 600 лет, долгое время она находилась в церкви в честь апостола Иоанна Богослова около Вологды.

На Семистрельной иконе Богородица изображена склонившей голову к правому плечу, ее грудь пронзают семь мечей (или стрел на некоторых изображениях). Согласно евангельскому повествованию, в сороковой день после Рождества Христова Пресвятая Дева Мария и праведный Иосиф принесли младенца в храм. Там их встретил старец Симеон, который провозгласил Иисуса Мессией. Он сказал Божией матери: «Тебе Самой оружие пройдет душу», таким образом предупредив о мучительной скорби при распятии Христа.

Первообраз иконы находился в Тошенской Иоанно-Богословской церкви близ Вологды. Когда 1830 в городе началась эпидемия холеры, жители обратились к Пресвятой Богородице. Икону обнесли вокруг города, и после этого эпидемия пошла на убыль.

Тихон Закедонский

Тихон (в миру Тимофей) родился в бедной семье в Новгородской губернии в XVIII веке. После смерти отца он вынужден был работать за еду и питался в основном хлебом. Тимофей поступил в новгородскую духовную школу, а в 34 года постригся в монахи с именем Тихон. В 1761 году Тихона избрали епископом, он много трудился и проповедовал. Последние 16 лет жизни он провел в Задонском монастыре, где молился и помогал нуждающимся.

По преданию, Тихон обладал даром прозрения и свершения чудес. Он предсказал многие события царствования императора Александра I, в том числе исход Отечественной войны 1812 года. В 1783 году Тихон умер. Через 63 года обнаружили его нетленные мощи, а позже Тихона причислили к лику святых.

26 августа Русская православная церковь также отмечает: • перенесение мощей преподобного Максима Исповедника;

• обретение мощей блаженного Максима Московского, Христа ради юродивого;

• память мучеников. Ипполита, Иринея, Авундия и мученицы Конкордии;

• память священномучеников Иоанна Шишева, Иоасафа Панова и Константина Попова, пресвитеров;

• память священномучеников Серафима (Звездинского), епископа Дмитровского, Николая Орлова, Иакова Архипова, пресвитеров и Алексия Введенского, диакона, мученика Василия Александрина.



Церковь чтит Минскую и Страстную Иконы Божией Матери.

Народные праздники и приметы 26 августа

Тихон Страстной

На Руси Тихона называли Страстным, так как в этот день было принято обходить дома с иконой «Страстная». У образа просили защиты от пожаров, стихийных бедствий и болезней. Также в этот день крестьяне посещали церкви и молились святителю Тихону, который помогал при хандре и пьянстве. Считалось, что Тихон благосклонен к домашним хлопотам. Поутру старались навести порядок в доме, убрать хлев. Мужчины 26 августа занимались уборкой инвентаря, хранили инструменты до следующего года. А еще сени заговаривали от сглаза.

На Тихона наблюдали за погодой. Если в лесах уже появились грибы, то в следующем году ждали большой урожай злаковых. Если на улице на Тихона было ветрено, сентябрь обещал быть дождливым. А если в конце августа стояла жара, крестьяне готовились к суровой зиме.

Приметы

Ссоры с близкими на Тихона ведут к затяжным конфликтам.

Если на Тихона унывать, то долго не избавишься от плохих воспоминаний.

Нельзя принимать в подарок белые полотенца, иначе придет в дом болезнь.

Холостым парням и незамужним девушкам нельзя спать на двух подушках, иначе будут проблемы в личной жизни.

Какие исторические события произошли 26 августа

1723 год — запущен знаменитый комплекс фонтанов в Петергофе.



— запущен знаменитый комплекс фонтанов в Петергофе. 1728 год — открыт Берингов пролив между Азией и Америкой.



— открыт Берингов пролив между Азией и Америкой. 1768 год — Джеймс Кук начал первое кругосветное плавание.



— Джеймс Кук начал первое кругосветное плавание. 1770 год — в трудах «Вольного экономического общества» опубликована первая статья о картофеле ученого Андрея Болотова, который ввел слово «картофель» в русский язык.



— в трудах «Вольного экономического общества» опубликована первая статья о картофеле ученого Андрея Болотова, который ввел слово «картофель» в русский язык. 1883 год — в Индонезии произошло извержение вулкана Кракатау, в результате которого погибли 36 тысяч человек.



— в Индонезии произошло извержение вулкана Кракатау, в результате которого погибли 36 тысяч человек. 1895 год — на Ниагарском водопаде открыта первая гидроэлектростанция.



— на Ниагарском водопаде открыта первая гидроэлектростанция. 1903 год — палеонтолог Отто Хаузер обнаружил скелет кроманьонца.



— палеонтолог Отто Хаузер обнаружил скелет кроманьонца. 1907 год — фокусник Гарри Гудини впервые выбрался из оков под водой в Сан-Франциско.

close Гарри Гудини перед прыжком с моста Гарвард в Бостоне, 1908 год Library of Congress

1918 год — в России большевики национализировали театры.



— в России большевики национализировали театры. 1943 год — началась битва за Днепр.



— началась битва за Днепр. 1972 год — в Мюнхене открылись Олимпийские игры, на которых был совершен теракт против израильских спортсменов.



— в Мюнхене открылись Олимпийские игры, на которых был совершен теракт против израильских спортсменов. 1991 год — деятельность КПСС приостановлена на внеочередной сессии парламента СССР.



— деятельность КПСС приостановлена на внеочередной сессии парламента СССР. 2002 год — парламент Грузии проголосовал за выход страны из СНГ и вывод российских войск в ответ на обстрел приграничных территорий.



— парламент Грузии проголосовал за выход страны из СНГ и вывод российских войск в ответ на обстрел приграничных территорий. 2008 год — Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Дни рождения и юбилеи 26 августа

В 1740 году родился Жозеф Мишель Монгольфье — один из создателей воздушного шара для воздухоплавания.



— один из создателей воздушного шара для воздухоплавания. В 1864 году родилась Анна Елизарова-Ульянова — русская революционерка, старшая сестра Владимира Ленина.



— русская революционерка, старшая сестра Владимира Ленина. В 1880 году родился Гийом Аполлинер (настоящее имя Вильгельм Альберт Владимир Александр Аполлинарий Вонж-Костровицкий) — французский поэт, автор термина «сюрреализм».



(настоящее имя Вильгельм Альберт Владимир Александр Аполлинарий Вонж-Костровицкий) — французский поэт, автор термина «сюрреализм». В 1910 году родилась Мать Тереза (настоящее имя Агнес Гондже Бояджиу) — монахиня албанского происхождения, гуманитарный деятель, основавшая Орден Милосердия. В 1979 году была удостоена Нобелевской премии мира.

close Мать Тереза жмет руки пострадавшим в Бхопальской катастрофе, 1984 год AP

В 1913 году родился Александр Чаковский — писатель и журналист, главный редактор «Литературной газеты» с 1962 по 1988 год.



— писатель и журналист, главный редактор «Литературной газеты» с 1962 по 1988 год. В 1914 году родился Хулио Кортасар — представитель направления «магический реализм», автор романа «Игра в классики».



— представитель направления «магический реализм», автор романа «Игра в классики». В 1919 году родился Юрий Кучиев — капитан, первым достигший Северного полюса.



— капитан, первым достигший Северного полюса. В 1925 году родился Петр Тодоровский — режиссер, народный артист РСФСР.



— режиссер, народный артист РСФСР. В 1938 году родился Владимир Губарев — советский и российский писатель-фантаст, журналист, публиковавшийся в журнале «Наука и жизнь».



— советский и российский писатель-фантаст, журналист, публиковавшийся в журнале «Наука и жизнь». В 1947 году родился Ян Арлазоров — юморист, заслуженный артист России.

Кто отмечает день рождения

68 лет исполняется Доктору Албану (настоящее имя Албан Узома Нвапе) — шведскому певцу нигерийского происхождения, исполнителю хита It's My Life.



(настоящее имя Албан Узома Нвапе) — шведскому певцу нигерийского происхождения, исполнителю хита It's My Life. 59 лет исполняется Ширли Мэнсон — шотландской рок-певице, вокалистке группы Garbage.



— шотландской рок-певице, вокалистке группы Garbage. 58 лет исполняется Олегу Тактарову — актеру и спортсмену, первому чемпиону UFC из России.



— актеру и спортсмену, первому чемпиону UFC из России. 56 лет исполняется Эдриану Янгу — американскому рок-музыканту, ударнику группы No Doubt.



— американскому рок-музыканту, ударнику группы No Doubt. 55 лет исполняется Мелиссе Маккарти — американской актрисе, звезде фильма «Девичник в Вегасе».



— американской актрисе, звезде фильма «Девичник в Вегасе». 49 лет исполняется Земфире (признана в РФ иностранным агентом) — певице, автору и исполнителю песен.



— певице, автору и исполнителю песен. 45 лет исполняется Маколею Калкину — актеру, прославившемуся после фильма Криса Коламбуса «Один дома».

close Маколей Калкин получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде, 1 декабря 2023 года Mario Anzuoni/Reuters