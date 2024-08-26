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Названы запреты, которые надо соблюдать в праздник Тихона Страстного

Верующие отметят праздник в честь святого Тихона Задонского 26 августа

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РАН

Православная церковь 26 августа отмечает память святителя Тихона Задонского, одного из крупных православных просветителей XVIII века. Об этом сообщили «Известия».

Святого называют Тихоном Страстным из-за иконы Божией Матери «Страстная», которую тоже почитают в августе.

«На Тихона в деревнях было принято обходить дома с иконой Божией Матери «Страстная», — уточнили в сообщении.

У святого лика просили защиты от недугов, пожаров и стихийных бедствий. Святитель Тихон помогает при душевных болезнях, депрессии, пьянстве и бесновании.

В день Тихона считалось, что работать нельзя, поэтому крестьяне спешили разбирать орудия труда и убирать их до следующего года. Также хранилища зерна заговаривали от дурного глаза.

До этого жительницу Петербурга задержали за вандальную цитату из Корана рядом с православной церковью.

Ранее Путин и Алиев посетили собор Святых Жен-Мироносиц в Баку.

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