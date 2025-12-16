В Госдуме не согласились, что напавший на школу в Одинцово ученик был националистом

Подросток, устроивший нападение на школу в подмосковных Горках-2, мог подражать западным преступникам, но вряд ли был националистом. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев.

«Изображать русским националистом подростка с майкой, на которой написан английский человеконенавистнический лозунг на английском языке, — это очень странно. Здесь если речь идет о каких-то проявлениях, то, может быть, о расистских. Но я хочу напомнить, что из четырех пострадавших от данного преступника трое являются русскими. Поэтому, конечно, определенной группе лиц из числа русофобов сейчас выгодно представить эту историю как поворотный пункт для того, чтобы попытаться перевести дискуссию о наведении порядка в миграционной сфере в неконструктивное русло. Абсолютно за уши притянуты попытки обобщений к тому, что якобы данный молодой человек вдохновлялся какими-то русскими национально-культурными общественными объединениями, а не западными образцами для подражания, такими как Брейвик. На мой взгляд, надо искать все-таки на западе корни этой проблемы, тем более что родители ребенка говорят о том, что он играл в компьютерные игры, где культ насилия, в общем-то, это достаточно распространенное явление», — сказал он.

Матвеев подчеркнул, что нужно искать корень проблемы в психологическом состоянии ребенка, а не вопросах идеологии.

«В данном случае не нужно масштабировать. Когда пятеро таджиков убили сотни мирных русских людей в «Крокусе» и тоже резали им горло, выкрикивая различные лозунги, почему-то те люди, которые сейчас пытаются разжигать на этой теме страсти в отношении русских общественных национально-культурных объединений, не кричали о том, что эти пятеро таджиков вдохновлены были какими-то таджикскими национально-культурными объединениями, и вообще постарались очень быстро эту тему замять. Те самые люди, которые сейчас пытаются делать какие-то национальные обобщения, бесконечно высказывались на тему того, что преступность не имеет национальности. Еще раз подчеркну, из четырех пострадавших трое являются русскими, но этот факт почему-то каким-то образом не педалируется теми людьми, которые пытаются сейчас все перевести в плоскость идеологии. Здесь надо смотреть на психологическое состояние ребенка. Задаться вопросом, почему те сигналы, которые шли о его состоянии, включая рассылку различных сообщений своим одноклассникам за несколько дней до трагедии, были проигнорированы учителями, психологом, то есть о профессионализме действий взрослых, которые в данной ситуации существовали, и о других вопросах», — добавил он.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2 под Одинцово ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Telegram-канал Baza сообщил что нападавший был в футболке с надписью «No Lives Matter» («Ничьи жизни не важны»). Под таким названием существует организация, выступающая за насилие, терроризм и уничтожение человечества.

По данным «Осторожно, новости», убитый ребенок был из семьи таджиков, а перед нападением подросток задавал вопрос: «Какой ты национальности?»

Ранее в Госдуме после инцидента в Одинцово потребовали усилить охрану российских школ.