В России впервые завели дело за поиск экстремистских материалов. В Госдуме призвали его закрыть

В России завели первое дело по принятой в сентябре статье о поиске экстремистских материалов. Протокол составили на 20-летнего сотрудника медучреждения в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Его адвокат рассказал, что информацию о поисковых запросах в ФСБ передал оператор связи. По словам юриста, его доверитель по дороге на работу наткнулся в интернете на статьи о «Русском добровольческом корпусе»* и «Азове»**. Медика вызвали на допрос.

В России впервые завели административное дело за поиск экстремистских материалов. Фигурантом стал 20-летний медбрат из Каменска-Уральского. Его адвокат Сергей Барсуков, основатель юридической конторы «Сергей Барсуков и партнеры», сообщил «Интерфаксу», что сейчас материалы вернули на доработку.

Согласно данным в судебной картотеке, протокол приняли к рассмотрению 10 октября, последнее заседание было проведено 14 октября, а потом было перенесено (в качестве причин в том числе указано «истребование доказательств») на 6 ноября.

«Суд отказал в назначении штрафа, вернув материал на доработку правоохранительным органам», — сообщил Барсуков.

По словам адвоката, его подзащитный не признает вину и говорит, что случайно увидел информацию, которая, по мнению правоохранительных органов, является экстремистской.

Сдал оператор связи

Барсуков рассказал Telegram-каналу «Осторожно, новости», что 24 сентября его подзащитный ехал в автобусе на работу и в интернете наткнулся на статьи об «РДК» (признан в РФ террористической организацией) и батальоне «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), почитал о том, что это за формирования.

«Полистал и удалил. Просто любознательный. Ничего намеренно не искал. Парень закончил медколледж, хорошо учился. Умысла у него не было. Простому городскому жителю по-барабану, кто запрещен. Он любит свою родину, ни в каких запрещенных организациях не участвовал», — заявил Барсуков.

По словам адвоката, оператор сотовой связи (он не стал уточнять название компании) передал данные о посещении этих страниц в ФСБ. В тот же день уральцу позвонили на работу сотрудники спецслужбы и вызвали в отдел. После допроса и проверки телефона его отпустили, но уже 8 октября снова привезли в полицию, где составили протокол о поиске «заведомо экстремистских материалов». Барсуков отметил, что на самом деле у его подзащитного не было никакого умысла.

«Я ознакомился с материалами дела, вижу, что много сырого. Состряпали из того что было. Картинки, опросник. Мне это не понравилось», — сказал Барсуков.

Адвокат отметил, что на медбрата оказали психологическое давление.

«Я суду пояснил, что нет оснований полагать, что мой подзащитный виновен и имел умысел. И привел пример: представьте, я научный сотрудник и занимаюсь подготовкой статьи о запрещенных организациях. И получается, я беззащитен. Меня оператор сдает правоохранителям. Такой пробел в законодательстве сегодня существует. Из-за него будут страдать очень много людей», — объяснил Барсуков.

И хотя суд вернул материалы на доработку, Барсуков предполагает, что полицейские вряд ли откажутся от претензий и что-то изменят. Обвиняемому грозит штраф до пяти тысяч рублей.

По данным Telegram-канала Baza, у медбрата в браузере телефона якобы нашли «более 30 ссылок» на поиск запрещенных организаций в браузере. Кроме этого, он якобы подписан на некие «проукраинские паблики».

«Извращенный подход»

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с «Газетой.Ru» назвал дело «извращенным подходом к законопроекту». Он считает, что за случайно обнаруженный контент штрафовать не должны, так как вины человека в этом нет. Свинцов пообещал направить запрос с требованием провести проверку и закрыть дело.

Парламентарий напомнил, что «ровно об этом и говорили депутаты», когда обсуждали законопроект: «огромное количество случайной информации в интернете попадается просто в ленте как рекомендованная. Это не означает, что человек ее ищет умышленно, даже если он ее прочитал».



«У нас в комитете есть депутат Марина Ким, которая сняла фильм «Азов головного мозга» — о преступлениях этой террористической группировки. И что, теперь она тоже должна быть оштрафована или как-то наказана? Изучать материалы про Азов можно с точки зрения исторического просвещения, чтобы показать, какие они преступники, какие они террористы — и любой, кто будет касаться этой информации не должен быть как-то наказан, оштрафован или еще более тяжелое наказание получить», — заявил Свинцов.

Депутат также намерен обратиться к министру цифрового развития Максуту Шадаеву, который ранее призывал штрафовать только реальных террористов и экстремистов за поиск запрещенного контента.

«Это абсолютно извращенный подход к тому законопроекту, который был принят. <...> Этот же парень, я считаю, абсолютно ни в чем не виноват. Конечно, разберется следствие. Я, безусловно, не могу вмешиваться в ход расследования, но считаю, что данные материалы должны быть направлены в Москву для проверки. Именно это я и попрошу сделать министра. Здесь есть все основания для прекращения преследования молодого парня. За такие материалы, которые случайно попадаются в ленте нашим гражданам, ни в коем случае нельзя ни штрафовать, никаким образом наказывать», — сказал Свинцов.

Закон о запрете поиска «заведомо экстремистских материалов» вступил в силу 1 сентября. Согласно документу, нарушителю грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.