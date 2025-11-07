«Извращенный подход»: в Госдуме попросят закрыть первое дело о поиске экстремизма

В России впервые завели дело за поиск экстремистских материалов в интернете — 20-летний мужчина прочитал статьи об «Азове» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «РДК» (признан в РФ террористической организацией), пока ехал в автобусе на работу, и попал в поле зрения ФСБ. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в разговоре с «Газетой.Ru» назвал дело «извращенным подходом к законопроекту». Он напомнил, что по закону должны штрафовать за умышленный поиск – россияне не виноваты, если случайно обнаружили запрещенный контент.

«Я направлю запрос в МВД, с просьбой провести еще раз проверку по данному факту и прекратить преследование этого молодого парня. Ровно об этом и говорили депутаты, когда выступали в прениях по законопроекту — огромное количество случайной информации в интернете попадается просто в ленте, как рекомендованная. Это не означает, что человек ее ищет умышленно, даже если он ее прочитал. У нас в комитете есть депутат Марина Ким, которая сняла фильм «Азов головного мозга» — о преступлениях этой террористической группировки. И что, теперь она тоже должна быть оштрафована или как-то наказана? Изучать материалы про Азов можно с точки зрения исторического просвещения, чтобы показать, какие они преступники, какие они террористы — и любой, кто будет касаться этой информации не должен быть как-то наказан, оштрафован или еще более тяжелое наказание получить», — заявил парламентарий.

Свинцов напомнил о словах министра цифрового развития Максута Шадаева – штрафовать должны реальных террористов и экстремистов за поиск запрещенного контента. Депутат заявил, что обратится к Шадаеву с просьбой проверить дело.

«Это абсолютно извращенный подход к тому законопроекту, который был принят. Авторы нас убеждали и напомню, есть целое выступление министра Шадаева, когда он отвечал на вопрос президента, а как будет этот законопроект применяться, и Максут Шадаев сказал, что будут штрафовать только за умышленный поиск — реальных экстремистов и террористов. Этот же парень, я считаю, абсолютно ни в чем не виноват. Конечно, разберется следствие. Я, безусловно, не могу вмешиваться в ход расследования, но считаю, что данные материалы должны быть направлены в Москву для проверки. Именно это я и попрошу сделать министра. Здесь есть все основания для прекращения преследования молодого парня. За такие материалы, которые случайно попадаются в ленте нашим гражданам ни в коем случае нельзя ни штрафовать, никаким образом наказывать», — сказал он.

До этого издание «Осторожно, новости» сообщило о первом в России деле за поиск экстремистской информации. Закон вступил в силу 1 сентября. Данные о поиске запрещенной информации передал сотовый оператор в ФСБ. На 20-летнего сотрудника медучреждения составили протокол о поиске «заведомо экстремистских материалов». По словам юриста, молодой человек из Свердловской области с утра ехал в автобусе, наткнулся на статьи об «Азове» и «РДК» и прочел их. Оператор передал данные в ФСБ и мужчину вызвали на опрос.

Ранее сообщалось, что в России начнут штрафовать чиновников за неэффективную борьбу с экстремизмом.