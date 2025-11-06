На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
6 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 6 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
6 ноября в мире отмечают День руководителя проектов, а также день памяти животных, погибших от рук человека. ООН напоминает миру о вреде войн для окружающей среды. Православные верующие чтут икону Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость». Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 6 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники и памятные даты в России и мире 6 ноября Национальные праздники Религиозные праздники 6 ноября Народные праздники и приметы 6 ноября Какие исторические события произошли 6 ноября Дни рождения и юбилеи 6 ноября

Праздники и памятные даты в России и мире 6 ноября

  • Международный день борьбы с насилием и издевательствами в школе, включая киберзапугивание

Международный день борьбы с насилием и издевательствами в школе, включая киберзапугивание, отмечается 6 ноября по инициативе ЮНЕСКО. Эта дата появилась в 2019 году и призвана привлечь внимание к одной из острых проблем в среде детей и подростков — школьной травле.

По данным организации, миллионы детей по всему миру сталкиваются с буллингом, в том числе оскорблениями в сети, что может приводить к серьезным психологическим последствиям. В этот день школы проводят тематические уроки и тренинги, а родители и педагоги обсуждают, как вовремя распознать беду и защитить ребенка.

close
  • Международный день памяти животных, погибших от рук человека

Впервые Международный день памяти животных, погибших от рук человека, начали отмечать зоозащитники в 1980-х, чтобы напомнить: миллионы зверей ежегодно погибают из-за браконьерства, разрушения среды обитания и бездумного отношения людей. Сегодня дату поддерживают экологи, приюты и волонтерские организации, они проводят акции против жестокого обращения с животными.

  • Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

Эта дата, которую ООН учредила в 2001 году, напоминает, что военные действия разрушают не только города, но и экосистемы. Загрязнение почвы и водоемов, вырубка лесов, гибель животных — последствия, которые остаются на долгие годы. В этот день экологи и правозащитники обсуждают, как защитить природу в зонах конфликтов, и стараются привлечь внимание к экологическим проблемам, возникающим из-за войн.

  • День руководителя проектов

День руководителя проектов, или проектного менеджера, отмечается в первый четверг ноября. Он посвящен людям, которые превращают идеи в реальность. Руководители проектов — движущая сила, управляющая командой, бюджетами и сроками. Они сочетают стратегическое видение с умением решать повседневные задачи, преодолевать препятствия и вдохновлять своих коллег.

Праздник придумали в 2004 году сотрудники Международного института обучения в США, но его отмечают в разных странах, так как руководители проектов ценятся везде, независимо от географии и сферы деятельности.

Государственный региональный праздник, который установлен в честь принятия Верховным Советом республики Конституции Татарстана. Произошло это 6 ноября 1992 года. Документ закрепил основы конституционного строя, права и свободы человека, статус республики как субъекта Российской Федерации. Этот день в Татарстане является праздничным выходным.

  • День независимых, гордых и одиноких женщин

Название праздника звучит как манифест самодостаточности, но его смысл прост: напомнить, что женщина не обязана определять свою ценность через отношения или семейный статус. Празднование зародилось в США как ответ на шаблонные ожидания общества, а позже получило международную поддержку. В этот день многие женщины делятся историями о том, как нашли баланс между карьерой, личной жизнью и внутренней свободой.

Национальные праздники

День памяти короля Густава II Адольфа — Швеция. 6 ноября в Швеции вспоминают монарха, сыгравшего большую роль в истории страны. Он правил с 1611 по 1632 год и превратил Швецию в одну из ведущих держав Европы. Погиб Густав II Адольф 6 ноября 1632 года в битве под Лютценом во время Тридцатилетней войны. Его смерть стала национальной трагедией, а память о нем живет до сих пор. В этот день в Швеции проходят памятные церемонии, лекции и выставки, посвященные «льву Севера» — так называли короля Густава II Адольфа современники.

close

Шведский король Густав Адольф на поле сражения при Брейтенфельде

День блаженного Нуно — Португалия. В Португалии в этот день вспоминают национального героя и блаженного святого Нуно. В XIV веке он возглавил португальскую армию в войне с Кастилией и помог стране сохранить независимость. После военных побед отказался от титулов и богатства, став монахом-кармелитом. Его канонизировали в 2009 году, и теперь он считается покровителем военных.

День Зеленого марша — Марокко. В этот день вспоминают события 1975 года, когда более 350 тысяч марокканцев с флагами и Кораном отправились к границе Западной Сахары, чтобы заявить о своих правах на эту территорию. Марш вошел в историю как пример политического давления без применения силы. В Марокко в этот день проходят парады, торжественные и культурные мероприятия.

Религиозные праздники 6 ноября

День иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

6 ноября православные верующие почитают икону Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — одну из самых известных чудотворных икон Русской церкви. Ее история связана с событиями конца XVII века.

По преданию, 6 ноября 1688 года сестра патриарха Иоакима, Евфимия, тяжело больная женщина, услышала голос Богородицы, повелевший ей молиться перед этим образом. После молитвы она чудесным образом исцелилась, и с тех пор день стал считаться праздником иконы. На иконе изображена Божия Матерь, окруженная страждущими людьми, которым она помогает в скорбях и болезнях.

close

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в храме Скорбящих в Москве на Большой Ордынке

Народные праздники и приметы 6 ноября

  • Скорбящая Божья Мать (Светец)

В народном календаре 6 ноября отмечали день Скорбящей Божьей Матери, который совпадал с церковным праздником иконы «Всех скорбящих Радость». На Руси его называли еще Светцом — потому что в этот день зажигали свечи и лампады в честь Богородицы, прося у нее заступничества и защиты от бед. Женщины ставили свечи за здоровье родных, а в домах старались сохранять тишину и покой. Люди убирали последние осенние дары с огородов, готовили хлев к холодам и чинили теплую одежду. У молодых незамужних девушек были приняты посиделки за рукоделием.

  • Приметы

Если день теплый и солнечный — зима будет мягкой и короткой.

Холодный ветер с севера — к затяжным морозам.

Мороз без снега — к раннему ледоставу.

Иней на ветках — к обильным снегопадам.

Кошка сворачивается клубком у печи — жди холодов.

Если дрова в печи горят с треском — к перемене погоды.

Звездная ночь — к морозному декабрю.

Какие исторические события произошли 6 ноября

  • 1736 годМихаил Ломоносов был зачислен в Марбургский университет, где он обучался химии и горному делу.

  • 1813 год — на Чильпансингском конгрессе священник Хосе Морелос официально провозгласил независимость Мексики от Испании.

  • 1941 год — Иосиф Сталин выступил с обращением к народу накануне военного парада в Москве, воодушевив страну в тяжелые дни войны.

  • 1943 год — советские войска под командованием генерала Николая Ватутина освободили Киев от немецких оккупантов.

  • 1957 год — на Марсовом поле в Ленинграде зажжен первый в СССР Вечный огонь в память о погибших в войне.

  • 1975 год — группа Sex Pistols дала свой первый концерт, положив начало британскому панк-року.

  • 1991 год — в Кувейте потушена последняя нефтяная скважина, подожженная иракскими войсками во время войны в Персидском заливе.

  • 2012 годБарак Обама переизбран на второй срок и стал первым афроамериканцем, дважды победившим на президентских выборах в США.

close
Дни рождения и юбилеи 6 ноября

  • В 1661 году родился Карл II Зачарованный — испанский король, последний представитель династии Габсбургов на испанском престоле.

  • В 1794 году родился Константин Тон — российский архитектор, автор проекта Храма Христа Спасителя в Москве.

  • В 1814 году родился Адольф Сакс — бельгийский мастер музыкальных инструментов, изобретатель саксофона.

  • В 1852 году родился Дмитрий Мамин-Сибиряк — русский писатель, автор произведений о жизни Урала и народных судьбах России.

  • В 1907 году родился Владимир Рапопорт — советский кинооператор и режиссер, внесший большой вклад в развитие советского кинематографа.

  • В 1911 году родился Павел Лисициан — российский оперный певец, один из лучших баритонов XX века, народный артист СССР.

  • В 1921 году родился Джеймс Джонс — американский писатель, автор романа «Отныне и во веки веков», по которому был снят легендарный фильм.

  • В 1948 году родился Гленн Фрай — американский музыкант, певец и автор песен, сооснователь рок-группы Eagles.

Кто отмечает день рождения

  • 85 лет исполняется Алле Суриковой — кинорежиссеру, сценаристке и педагогу, народной артистке РФ, снявшей такие фильмы, как «Будьте моим мужем», «Ищите женщину», «Человек с бульвара Капуцинов».

  • 79 лет исполняется Анатолию Васильеву — актеру театра и кино, народному артисту РФ, запомнившемуся молодым зрителям ролью дедушки Юры в сериале «Сваты».

  • 79 лет исполняется Салли Филд — американской актрисе, обладательнице двух «Оскаров» и «Золотого глобуса».

  • 55 лет исполняется Итану Хоуку — американскому актеру, писателю и режиссеру, номинанту на премию «Оскар».

  • 47 лет исполняется Яне Чуриковой — телеведущей, журналистке, общественному деятелю, телепродюсеру.

  • 37 лет исполняется Эмме Стоун — американской актрисе, обладательнице «Оскара» за фильм «Ла-Ла Ленд».

close
