«Насиловали, убивали и ничего не боялись». Что стало с кровавой бандой «Цапков»?

15 лет назад банда «Цапков» устроила кровавую расправу в станице Кущевская

4 ноября 2010 года банда «Цапков» пришла к фермеру в селе Кущевка на юге России и жестоко убила всех, кто был в доме. На пепелище следователи нашли 12 трупов, в том числе детей, с множественными ножевыми ранениями. Жестокая расправа потрясла не только Краснодарский край, но и всю страну. Все были уверены, что бандиты останутся за решеткой до конца дней. Что на самом деле стало с участниками кровавой ОПГ — в материале «Газеты.Ru».

«Хотел, чтобы он мучился»

Кущевская — станица на севере Краснодарского края. О том, что ее жители годами страдали от бандитского произвола, вся страна узнала 15 лет назад.

4 ноября 2010 года в дом местного фермера Сервера Аметова ворвались бандиты и жестоко убили всех, кто там находился: фермера, его семью и их гостей. Преступники не пощадили даже детей — двухмесячную внучку Аметова они задушили прямо на глазах у мужчины. В тот день от рук преступников погибли 12 человек.

Чтобы скрыть следы, злоумышленники сожгли дом. Сначала следователи действительно предположили, что у Аметовых произошел взрыв газа и пожар, но версию быстро отмели. Экспертиза показала, что у всех погибших были множественные колото-резаные раны.

Спустя неделю арестовали восемь подозреваемых. Следователи назвали их членами Цапковской организованной преступной группировки.

На допросе лидер банды, Сергей Цапок, без сожаления рассказывал, что фермер «мешал ему вести бизнес».

«Я хотел, чтобы он мучился сам и видел, как мучаются его близкие.

Мы выволокли его в зал — он еще дышал, и на его глазах расправились с остальными. Потом бросили тела в одну кучу, <…> облили бензином и подожгли. Посмотрели на часы и удивились — провернули все минут за десять», — говорил он на следственных действиях.

В ходе расследования выяснилось, что «Цапки» терроризировали жителей Кущевки еще с середины 90-х.

«Противники жестоко поплатятся»

У истоков банды стоял местный житель Николай Цапок. Неоднократно судимый карточный шулер и катала — так охарактеризовал его бывший начальник кущевской милиции Павел Корниенко.

close Николай Цапок Валерий Матыцин/ТАСС

«Николай Цапок начал создавать бригаду из молодых отморозков еще в 90-е годы. Первыми ее членами, а потом и лидерами, стали его племянники Николай и Сергей», — рассказывал он.

Пока дядя заведовал бизнесом — организовал скупку мяса в совхозах, создал кооператив, занимавшийся производством молдингов, племянники, в частности Николай, обеспечивали ему «силовую поддержку».

Банда вымогали деньги у фермеров, промышляла аферами с землей, контролировала продажу алкоголя и поставки наркотиков через район. Несговорчивых они просто убивали. За жестокость один из братьев, Николай Цапок, получил прозвище Коля Бешеный.

Больше 10 лет все попытки привлечь бандитов к ответственности заканчивались ничем — по медсправкам оказывалось, что они больны и не могут отвечать за содеянное.

«Эта безнаказанность и породила страшную банду, которая грабила, насиловала, убивала и ничего не боялась, потому что понимала, что ее защитят и спасут. А противники жестоко поплатятся»,

— объяснял Корниенко.

В 2002 году Бешеный был убит, а лидером стал его брат Сергей. Беспредел продолжился.

При нем «Цапки» укрепили связи с правоохранительными органами и создали охранное агентство «Центурион Плюс», легализуя поборы за «крышу». Параллельно в 2004 году Сергей избрался в Совет муниципального образования Кущевского района.

«Цапки» стремительно проникали во все сферы жизни села. Конец их деятельности удалось положить лишь после расправы, прогремевшей на всю страну.

Смерти, помилования и застолья

Следствие по делу взял под свой контроль генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, в станицу лично приезжал глава СКР Александр Бастрыкин.

Было установлено, что расправу в доме фермера устроили главарь ОПГ Сергей Цапок и его сообщники — Владимир Алексеев, Андрей Быков, Сергей Карпенко (Рис-младший), Вячеслав Рябцев (Буба) и Игорь Черных (Амур). Всего по делу «Цапков» были задержаны более 10 человек, на их счету оказалось 19 доказанных убийств, покушения на убийства и целая серия других тяжких преступлений.

close Сергей Цапок и Игорь Черных (слева направо) Валерий Матыцин/ТАСС

Двое бандитов, Андрей Быков и Вячеслав Рябцев, получили по 20 лет колонии, но оказались помилованы, так как заключили контракты на участие в специальной военной операции. Рябцев через полгода вернулся в Краснодарский край, а Быков, как стало известно летом 2025-го, погиб во время штурмовых действий на СВО.

Один из самых жестоких бандитов — Игорь Черных (Амур), который убивал детей в доме Аметовых, был приговорен к пожизненному, а спустя год совершил суицид в камере. После дачи показаний, не дождавшись суда, в изоляторе скончался и Сергей Карпенко.

Главаря группировки, Сергея Цапка, также приговорили к пожизненному, а вскоре он был найден мертвым в камере. Причиной смерти, по официальной версии, стала острая сердечная недостаточность.

Участник банды Сергей Цеповяз, которого называли правой рукой лидера ОПГ, отделался штрафом в 150 тысяч рублей.

До сих пор отбывают наказание в колонии дядя главаря Николай Цапок (получил 20 лет), Владимир Запорожец (19 лет), братья Гуровы (14 лет и 5 месяцев колонии, 17 лет и 5 месяцев колонии), Вячеслав Цеповяз (20 лет) и Владимир Алексеев (пожизненное).

Алексеев в 2023 году просил зачислить его в ЧВК «Вагнер» и отправить на СВО, но получил отказ и остался в мордовской колонии особого режима «Торбеево».

Куда лучше устроился Вячеслав Цеповяз. В 2018 году по СМИ разлетелись снимки, на которых он ест красную икру, крабов и шашлыки прямо в амурской колонии, куда его отправили отбывать наказание. Бывшая супруга бандита рассказывала, что на содержание Цеповяза в тюрьме уходило до трех миллионов рублей в год. На эти деньги он покупал продукты, приглашал врача-стоматолога, закупал пчел и новые ульи для пасеки расположенной в колонии.

После разразившегося скандала начальник колонии Сергей Картавцев и его заместитель Владимир Васильев были приговорены к штрафу за превышение полномочий.