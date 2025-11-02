«Скоро придем к этому»: кому в России хотят запретить курить

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль выступил за введение в РФ запрета на курение для целого поколения. Аналогичную меру ранее приняли на Мальдивах — страна стала первой в мире, запретившей продажу и употребление табачных изделий всем, родившимся после 1 января 2007 года. Ограничения коснулись даже туристов. Могут ли в России вести подобный запрет, и кто может попасть под его действия — в материале «Газеты.Ru».

В Госдуме РФ выступили за введение запрета на курение для целого поколения россиян. Об этом заявил изданию «Подъем» первый зампред комитета по охране здоровья Леонид Огуль, комментируя аналогичный запрет введенных на Мальдивах. 1 ноября страна стала первой в мире, запретившей покупать и употреблять табачные изделия всем лицам, родившимся позже 1 января 2007 года — в том числе туристам.

«Я не курю и противник курения. Надеюсь, мы скоро придем к этому. Чем раньше, тем лучше», — отметил депутат.

Его коллега, член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев в беседе с «Абзацем» также отметил, что в РФ уже давно назрело решение по полному запрету курения и продажи никотинсодержащей продукции.

Запрет, по его словам, должен коснуться всех, кто родился после 2007 года.

«Я этот вопрос применительно к России поднимал уже давно. Считаю, что Мальдивы приняли абсолютно правильное и обдуманное решение, с учетом того, какой вред никотинсодержащая продукция наносит гражданам. Если мы знаем, что сигареты вызывают онкологию и сердечно-сосудистые заболевания, зачем вообще разрешать их продавать. Очень хорошо, если всем, кто родился после 2007 года, никогда в жизни не продадут сигареты. Также хорошо, если к такой инициативе присоединятся другие страны, иначе эту заразу не победить», — заявил Хамзаев.

Парламентарий добавил, что после принятия подобного запрета нужно будет безболезненно реализовать эту меру на практике. В отношении продавцов, которые будут нарушать запрет, по мнению Хамзаева, необходимо будет ввести штрафы и уголовную ответственность.

Развитые страны откажутся от курения

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что развитые страны вскоре откажутся от курения.

«Направление верное, думаю, что к середине века развитые страны придут к нулевой терпимости. Надеюсь, что и мы будем в их числе. Что будет реально на Мальдивах в рамках их инициативы предсказать не могу, но купить табачную продукцию молодежи там будет сложнее», — подчеркнул депутат.

При этом Куринный напомнил, что в России ранее уже пытались предпринять похожие меры, однако попытка запретить молодому поколению курить успехом не увенчалась, а закончилась информационным шумом.

Российская практика

В России уже не первый раз предлагают запретить продажу никотиносодержащей продукции целым поколения. Так, в 2017 году российский Минзрав выступил с инициативой ввести такие меры для людей, которые родились в 2015 году и позже. Однако глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал идею сырой и требующей обсуждения.

В сентябре 2024 года партия «Новые люди» разработала и направила на отзыв законопроект, запрещающий продажу табачных изделий и никотиносодержащей продукции, устройств для ее потребления и кальянов тем, кто родился позже 31 декабря 2009 года. Авторы инициативы отмечали, что мера соответствует основам государственной политики противодействия потреблению табака. Они ссылались на данные ВЦИОМ, которые показали, что четверть россиян в возрасте от 18 до 24 лет ежедневно выкуривают по несколько сигарет. Кроме того, доля курильщиков в возрасте 14 лет составляет 1%.

В октябре российский Минздрав, как писал «Ъ» предложил поддержать законопроект, однако ряд других ведомств выступил против. В Минфине заявили, что инициатива противоречит положениям Конституции РФ, по которым гражданин с 18 лет не ограничивается в правах и свободах, а также может наоборот, стимулировать употребление нелегальной продукции. Такое же опасение об росте теневого сегмента рынка высказали и Росалкогольтабакконтроле.