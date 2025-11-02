В Госдуме выразили надежду, что в России станет меньше курильщиков к 2050 году

На Мальдивах запретили употреблять табак людям, рожденным после 2007 года. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный напомнил, что в России уже пытались предпринять похожие меры. Однако, по его словам, попытка запретить курить молодому поколению не увенчалась успехом.

«Собственно, это рекомендация ВОЗ — достижение постепенно нулевой терпимости к табачной продукции. У нас предпринималась похожая попытка на законодательном уровне (только родившимся после 2014 года), но все пока закончилось информационным шумом», — заявил депутат.

Парламентарий считает, что развитые страны вскоре откажутся от курения.

«Направление верное, думаю, что к середине века развитые страны придут к нулевой терпимости. Надеюсь, что и мы будем в их числе. Что будет реально на Мальдивах в рамках их инициативы предсказать не могу, но купить табачную продукцию молодежи там будет сложнее», — сказал Куринный.

До этого издание The Guardian сообщило, что на Мальдивах вступил в силу запрет курения для людей, родившихся после 2007 года. По информации издания, запрет в том числе распространяется на туристов.

В 2024 году в России обсуждалось введение запрета на курение для людей, родившихся после 2009 года. Минздрав тогда направил профильным ведомствам соответствующий проект, сообщал «Коммерсантъ» — в Минфине сочли закон противоречащим конституции и стимулирующим нелегальное потребление. Росалкогольтабакконтроль и Минпромторг также не поддержали проект. Россиянам, родившимся после 2014 года, пытались запретить употреблять табак еще в 2017 году. Однако, проект Минздрава тогда тоже не был одобрен.

