В Сибири зоозащитники спрятали собак, убивших мальчика. Его мать позвала волонтеров на похороны

В Красноярском крае 10-летний мальчик стал жертвой нападения бездомных собак. Животных уже вывезли зоозащитники, однако мать ребенка пригласила волонтеров, которые «не осознали всю суть случившегося», на похороны. Тем временем следователи уже задержали руководителя местной организации, ответственной за отлов бродячих собак. В Госдуме на фоне трагедии заявили о необходимости утвердить базовый закон о безвозвратном отлове.

В Красноярском крае бродячие собаки насмерть загрызли 10-летнего мальчика, его мать позвала зоозащитников на похороны, пишет портал sibnovosti.ru.

«Прийти могут все желающие. И те люди, которые до конца не поняли или не осознали всю суть случившегося, пусть нашей семье объяснят про бездомных собак с бирками, стерилизации собак и о прочих вещах », — написала она в одном из чатов.

Трагедия произошла ранним утром 25 октября. Мальчик вышел из своего дома в садоводческом товариществе «Теремок» Березовского района и направился через поле к знакомому пастуху, чтобы вместе с ним пасти скот. По пути на ребенка напали бродячие собаки. В результате укусов мальчик скончался на месте происшествия. Его тело нашли люди, проезжавшие мимо на автомобиле.

Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека). Позже стало известно о возбуждении дела по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

По предварительной информации, в день гибели мальчика собаки также напали на взрослого мужчину, ему удалось отбиться палкой, пишет «Красноярск онлайн».

Спрос с главы района

Накануне в Красноярском крае задержали председателя региональной общественной организации защиты животных Ирину Музыку, ответственную за отлов бродячих собак.

По версии следствия, 22 сентября между муниципальным учреждением и Красноярской региональной общественной организацией защиты животных был заключен контракт на отлов бездомных животных. В октябре в организацию трижды поступали заявки о фактах нападения агрессивных собак на людей, но ее сотрудники не стали их вылавливать.

28 октября Березовский районный суд арестовал руководителя организации до 25 декабря.

«Похоже, что арест руководительницы организации по отлову не станет последней точкой в установлении виновных, поскольку контракт с подрядной организацией заключал, конечно, глава района. Вот с него, собственно, и будет спрос за гибель ребенка», — заметила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Однако депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов считает, что необходимо завести дело в отношении его коллег.

« Я бы на месте Следственного комитета РФ возбудил дело в отношении депутатов Законодательного Собрания Красноярского края , которые проголосовали против рассмотрения закона края об обращении с безнадзорными животными!» — написал он в своем Telegram-канале.

Зоозащитники спрятали собак

Собак, которые загрызли ребенка, увезли волонтеры, поскольку для них смерть ребенка — это не повод для усыпления животных. Об этом рассказал заместитель председателя Мосгордумы Андрей Медведев, комментируя «портал в ад», открывшийся в чатах зоозащитников.

«Что в головах у этих людей? «Мы должны спасти наших хвостиков от циничных убийц, жизнь собаки имеет значение»? Так? Я не знаю <…> Что меня настораживает в поведении и образе мышления радикальных зоозащитников? Да, именно вот эта готовность поставить жизнь животного выше жизни человека, ребенка <…> К мальчику, которого убили собаки, сочувствие околонулевое», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Останина обратила внимание, что на программу ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат) в 2025 году в Березовском районе было потрачено около 4 млн рублей. Из более чем сотни отловленных в районе животных, 115 были стерилизованы и выпущены обратно. Погибший мальчик стал «жертвой программы возврата собак в места обитания» , подчеркнула она.

«Продолжение реализации данной программы, узаконенной в 2018 году 498-м федеральным законом, не просто тупик — это, в прямом смысле, гибель для людей! <…> Программа ОСВВ — это кормушка для псевдозоозащитников и гибель для людей, поскольку стерилизованное животное не лишено агрессии и по-прежнему представляет угрозу для человека», — считает она.

По мнению Останиной, необходим базовый закон о безвозвратном отлове.

«Регионы молят нас о помощи. Они ждут от нас базового федерального закона, который расставит все по местам и даст им эффективные инструменты для решения проблемы. Мы свою работу сделали. Наш законопроект был внесен в правительство еще в феврале. И с февраля он там лежит без движения», — заметила депутат.

На пленарном заседании Госдумы было принято решение вызвать представителей правительства и «спросить с них за бездействие», добавила парламентарий.