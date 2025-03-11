В Следкоме раскрыли судьбу домашней таксы, которая загрызла спящего младенца

СК: таксу, которая до смерти загрызла новорожденную девочку из Северска, усыпили

Домашнюю таксу, от укусов которой скончалась новорожденная девочка из Северска, усыпили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по Томской области.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» УК РФ.

Инцидент произошел ночью 10 марта в в одной из квартир по Коммунистическому проспекту. Согласно материалам предварительного расследования, такса забралась в кровать к девочке 2025 года рождения и покусала ее, когда она спала. Впоследствии ребенка со множественными укусами нашла ее мать. К этому времени дочь не подавала признаков жизни.

До этого в Сочи сорвавшиеся с цепи собаки набросились на десятилетнего ребенка. В результате животные разорвали мальчику лицо, ему понадобилась помощь медиков.

Ранее в Екатеринбурге мать закрыла ребенка собой от ротвейлера и пострадала сама.