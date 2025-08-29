«Местное население вынуждено бежать»: в СПЧ и Госдуме поспорили о мигрантах в Югре

Член СПЧ Кирилл Кабанов, комментируя драку с участием мигрантов в Сургуте, заявил о превращении ХМАО в «этноанклав» из-за «безответственно преступной миграционной политики». По его словам, местное население «вынуждено бежать» из региона, а похожая судьба в будущем якобы ждет всю Россию, если будут «воплощены мечты некоторых руководителей» о завозе в страну еще 5 млн мигрантов. В Госдуме с Кабановым не согласились — депутат Константин Затулин призвал не развивать ксенофобию и прекратить издеваться над людьми.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Кирилл Кабанов заявил, что Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (ХМАО) якобы превратился в «этноанклав» из-за «безответственно преступной миграционной политики, которую реализуют конкретные региональные власти».

Таким образом Кабанов отреагировал на массовую драку мигрантов, которая произошла возле одного из торговых центров в Сургуте 25 августа. В потасовке участвовало более 10 человек. После нее Следственный комитет региона возбудил уголовное дело о хулиганстве.

«Ситуация в Котельниках, Капотне, Гольяново, ХМАО и др. развиваются по похожему сценарию, разные лишь масштабы бедствия. Различия в том, что в тех же Котельниках коренные граждане все еще борются за свою жизнь, свое жизненное пространство и сохранение традиционных ценностей и жизненного уклада. А вот в ХМАО местное население, все агрессивнее активнее выдавливаемое выходцами из Средней Азии и Закавказья, вынуждено оттуда бежать. А местную власть, судя по всему, происходящее не смущает. И Указ Президента о противодействии формированию анклавов им, видимо, не указ», — написал в своем Telegram-канале член СПЧ (орфография и пунктуация автора сохранены. — «Газета.Ru»).

Кабанов также выразил мнение, что на примере российских регионов, которые «превращаются в этнические среднеазиатские анклавы», «можно отчетливо представить», что может ждать Россию в ближайшем будущем.

«Особенно такое развитие событий более вероятно, если в жизнь все-таки будут воплощены мечты некоторых руководителей о дополнительном завозе в Россию еще 5 млн мигрантов. Серьезный повод задуматься и уже хоть что-то предпринять», — заключил член СПЧ.

В Госдуме с Кириллом Кабановым поспорили. Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что член СПЧ пытается рассуждать о вещах, в которых не совсем компетентен, а его слова носят безответственный характер.

По мнению депутата, идеал, к которому стремится член СПЧ, — это запрет любой миграции, которая якобы замещает коренное население .

«И сам господин Кабанов, и многие из тех, кто его слушают и с ним согласны, откровенно заблуждаются и спекулируют на проблемах, которые действительно есть в миграционной политике. Об этих проблемах мы не раз говорили, принимали законы, связанные с борьбой с нелегальной миграцией. Возражали против огульной раздачи гражданства тем, кто не является нашими соотечественниками», — уточнил Затулин.

По его словам, в некоторых регионах РФ труд мигрантов востребован. При этом запрет на въезд семьям мигрантов, который ранее поддержал Кабанов, нарушает договоренности между Россией и странами — участницами Евразийского экономического союза.

«Если не сам Кабанов, но многие из тех, кто его слушают, развивают в своих тезисах, то это реально ведет к росту межнациональной напряженности, мигрантофобий и ксенофобий. Как мы понимаем хорошо по опыту нашей страны — не ограничится ксенофобия и мигрантофобия одними только иностранцами, она приведет к межнациональной напряженности внутри такой многонациональной страны, как Россия», — объяснил парламентарий.

Затулин подчеркнул, что нужно заниматься проблемой миграции, в том числе бороться с нелегальной, а не развивать ксенофобию и издеваться над людьми. При этом депутат подчеркнул, что среди мигрантов могут быть преступники и даже террористы. Однако они также есть и среди россиян, и с ними со всеми надо бороться.