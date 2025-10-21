Пятнадцать лет за переписку с сыном. Житель Воркуты призывал бойца СВО «сдаться противнику»

Суд оставил в силе 15-летний приговор воркутинцу Геннадию Калашникову. По версии следствия, он поддерживал украинские формирования и уговаривал сына, который служит в зоне СВО, «сдаться противнику». В суде Калашников утверждал, что говорил это в шутку и переживал за ребенка.

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор жителю Воркуты Геннадию Калашникову, которого признали виновным в призывах к терроризму и экстремизму, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСБ по республике Коми. Мужчину признали виновным в склонении к участию в террористическом сообществе, публичном оправдании терроризма и призывах к экстремистской деятельности.

Согласно материалам дела, осужденный размещал в мессенджере тексты, «направленные на одобрение деятельности украинских военизированных объединений, признанных террористическими и запрещенными в России», и призывал к насильственным действиям в отношении российских военнослужащих. При этом его собственный сын в это время проходил службу по контракту в зоне СВО.

Что установило следствие

По данным регионального УФСБ, в марте 2024 года воркутинец пытался склонить сына-военнослужащего «к инициативной сдаче в плен противнику для последующего вступления в состав одной из украинских террористических организаций».

«Коммерсантъ» уточняет, что в переписке с сыном Калашников призывал его перейти в РДК (признан в РФ террористической организацией). В суде мужчина утверждал, что не знал о принадлежности корпуса к проукраинским формированиям.

Подлинность своей переписки с сыном, в которой говорилось о сдаче в плен, обвиняемый в суде не отрицал, но настаивал, что она носила несерьезный и шуточный характер. По словам Калашникова, в сообщениях было много смайлов, которые потом исчезли из материалов дела.

В конце мая 2025 года портал «Блокнот» сообщал, что, по версии следствия, Калашников оставлял в Telegram-канале комментарии наподобие «Слава РДК». А 16 марта 2024 года в переписке с сыном он переслал ему видеоролик запрещенной в России организации с вопросом: «Поехали в РДК?». Сын отказался, сказав, что его «ничего из этого не интересует» и что он хочет лишь играть в компьютер.

В прениях на суде Калашников объяснял, что его комментарий про «орков» был импульсивной реакций под постом о боях в Артемовске (Бахмуте), поскольку ему было жаль мирных жителей, а он всегда выступал против любой войны.

«Я всегда поддерживал Путина и голосовал за него с 2001 года. Мои резкие высказывания в его адрес связаны со страхом за сына», — рассказал юрист.

«Блокнот» уточняет, что 45-летний Геннадий Калашников родился в Луганской области, переехал с родителями в Воркуту и в детстве часто ездил к украинским родственникам.

«Действия Калашникова безосновательно были квалифицированы как имеющие террористическую направленность», — настаивала в суде апелляционной инстанции защита. Однако суд к этим аргументам не прислушался.

Жителя Воркуты признали виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение к участию в террористическом сообществе), ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма в интернете) и ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием интернета). Калашникова приговорили к 15 годам лишения свободы, из которых три года он проведет в тюрьме. Кроме того, мужчину оштрафовали на 400 тыс. рублей и на три года запретили любую деятельность, связанную с администрированием сайтов в интернете.