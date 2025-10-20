«Защитить детей от вербовки»: в России просят строже наказывать за диверсии

Депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание за диверсионную деятельность, снизив возрастную планку ответственности за эти преступления до 14 лет. Документ внесен на рассмотрение парламента большой группой депутатов в составе 419 человек, он уже одобрен правительством и Верховным судом России.
В пояснительной записке отмечается, что в последние годы в России растет количество диверсионных преступлений, вызванных внешним воздействием.
В течение пяти лет, с 2019 по 2023 годы, по статье 281 УК РФ «Диверсия» в нашей стране были осуждены 13 человек, а за один 2024 год — 48 человек.
Депутаты указывают, что угрозы террористической и диверсионной направленности по своей общественной опасности сегодня оцениваются одинаково, поэтому и наказание за них следует уравнять.
Если законопроект примут, для преступлений диверсионной направленности:
— отменят сроки давности;
— запретят условное осуждение;
— ограничат право на условно-досрочное освобождение (подать ходатайство можно будет только после отбытия ¾ срока наказания);
— запретят назначать более мягкое наказание, чем это предусмотрено соответствующей статьей УК;
— организаторы диверсионного сообщества будут отвечать за все преступления, совершенные этим сообществом;
— возраст привлечения к ответственности понизят с 16 до 14 лет;
— за склонение несовершеннолетних к диверсионной деятельности будет введено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Мнение экспертов
Со стороны Госдумы пояснения на этот счет дал председатель парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, принятие законопроекта «усилит гарантии безопасности граждан и повысит неотвратимость наказания для тех, кто пытается подорвать основы нашего государства».
Депутат напомнил, что в последние годы «спецслужбы иностранных государств, в особенности Украины и стран НАТО, активизировали подрывную деятельность против России, вовлекая наших граждан, в том числе несовершеннолетних, в диверсионно-террористическую деятельность».
«Сегодня диверсии и теракты несут равную угрозу. Но ответственность за терроризм и диверсии не полностью синхронизирована. Теперь — будет», — написал Пискарев.
Он выразил мнение, что законопроект направлен не только на наказание виновных, но и на предотвращение новых преступлений.
«Особенно важно защитить детей и подростков от вербовки в деструктивные сети. Спецслужбы противника все чаще стараются вовлечь в совершение диверсий школьников, убеждая, что им за это, в силу малого возраста, ничего не будет. Поэтому снижение возраста ответственности за диверсии имеет важное профилактическое значение», — написал Пискарев.
Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов считает предложенные меры разумными: в разговоре с «Газетой.Ru» он поддержал законопроект. По его словам, преступления террористической направленности молодеют и количество их растет.
«Это необходимая мера на сегодняшний момент, учитывая, что мы воюющая страна и наши враги используют несовершеннолетних. К сожалению, это та реальность, которую мы должны принимать», — подчеркнул правозащитник.
По мнению Кабанова, родители, которые добросовестно воспитывают своих детей, могут не переживать за их вовлечение в диверсионную деятельность.
«Я разговаривал с родителями детей, которые попали в подобную ситуацию. Мы выяснили, что в основном это родители, которые просто не занимаются воспитанием своих детей. За детьми надо следить — с детьми надо работать. Во всяком случае, детям надо объяснять: что есть хорошо и что есть плохо. [Родителям, которые] ответственно подходят к воспитанию, чаще всего это не грозит», — сказал он.
В отличие от него, глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев в разговоре с «Газетой.Ru» счел законопроект неэффективным. Он напомнил, что список статей УК, по которым ответственность наступает с 14 лет, и так широк, поэтому «добавление туда статьи за диверсию принципиально ничего не меняет для молодых людей». По его мнению, манипулирование сознанием со стороны преступников и мошенников достигло больших высот, поэтому главным способом борьбы с этим явлением остаются разъяснения и регулярные профилактические беседы.
«Надо, чтобы каждую неделю напоминали детям. Пусть [в школы] приходят прокуроры, представители МВД и рассказывают обо всем. Мне кажется, сейчас статью примут, если примут, но только большинство подростков об этом не узнает. Они новостные сети не читают и программу «Время» не смотрят. Нужна регулярная разъяснительная работа. И она, я уверен, даст эффект», — сказал Фадеев.