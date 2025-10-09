«И стреляет в голову Америке». Как киллеры самой кровавой банды 90-х поставили на уши всю Москву?

10 октября 1995 года всю столичную милицию подняли по тревоге. Бандиты устроили перестрелку у дворца культуры на западе Москвы, а затем напали на правоохранителей на станции метро «Кутузовская». За несколько часов на счету Ореховской ОПГ было три трупа и двое раненых. Как группировка поставила на уши всю Москву — в материале «Газеты.Ru».

«Выстрелы пришлись в голову»

Дом культуры им. Горбунова на Новозаводской улице — центр рок-культуры столицы в 90-е. Здесь регулярно собиралась молодежь да и просто любители музыки.

Вечером в понедельник, 9 октября 1995 года, у точки притяжения меломанов припарковались две «восьмерки» и «девятка». Из авто вышли несколько крепких молодых людей.

Один одет вполне в духе места — на нем кожаная рокерская куртка. Правда, даже беглого взгляда на компанию достаточно, чтобы понять — парни приехали сюда вовсе не за кассетами.

Сегодня здесь забили стрелку участники Ореховской ОПГ. На «девятке» — штатные киллеры группировки: Дмитрий Бугаков (Пирог) и Александр Пустовалов (Саша Солдат). Компания на «восьмерках» — их соратники из одинцовской бригады: главарь Владимир Руднев (Америка) и трое его приближенных.

close Александр Пустовалов НТВ/Wikimedia Commons

Все держат руки в карманах. Каждый понимает, что может не вернуться с этой встречи живым. После короткого разговора обладатель кожанки (Пирог) протягивает Америке конверт и указывает на что-то за его спиной. Как только тот оборачивается, звучат выстрелы.

«Детская обманка сработала. Америка и Шатов (его подчиненный) как по команде поворачивают головы, чтобы взглянуть, что там происходит. В этот момент Пирог достает пистолет и стреляет в голову Америке, — бам-бам! — а потом и в пробежавшего Шатова — бам-бам! Готовы. «Саечка», как говорили мы в детстве», — так описывал этот эпизод в своей книге «Славные парни» главарь Ореховской ОПГ Сергей Буторин (Ося).

close Андрей Стенин/РИА Новости

В это же время Солдат открыл огонь по «восьмерке», в которой ждали возвращения босса еще двое бандитов. Автомобиль моментально превратился в решето.

Один из пассажиров скончался на месте, второй успел выскочить через заднюю дверь и сбежать. Это был Василий Елисеев — единственный участник одинцовской ОПГ, уцелевший на той встрече.

Вахтер ДК вызвал милицию, но к этому моменту след преступников простыл. Спустя час, когда оперативники еще работали на месте расправы, поступил новый сигнал — убийство на станции метро «Кутузовская». В городе по тревоге подняли весь личный состав милиции — в этот раз жертвами киллеров стали не бандиты, а правоохранители.

«Убийство милиционеров — нечто из ряда вон»

По плану, после устранения Америки Саша Солдат и Пирог должны были залечь на дно на конспиративной квартире, но потеряли адрес, записанный на бумажке. Решили разделиться — Солдат поймал попутку и скрылся в неизвестном направлении, а Пирог направился к товарищу, Руслану Зайцеву.

Сидеть дома молодым людям было скучно, и, недолго думая, они поехали в клуб. Бугаков (Пирог) даже не сменил кожаную куртку, в которой недавно расстрелял бывших соратников.

Вместе бандиты спустились на станцию метро «Кутузовская», где сразу же привлекли внимание дежурных. Сержант Игорь Михеев попросил их предъявить документы.

23-летний Зайцев заметно нервничал, передавая поддельный загранпаспорт. Положение усугубил и мобильный, который Руслан мимоходом достал из кармана. Заметив телефон, милиционер Михеев потребовал показать разрешение на устройство. В 1993 году в России ввели постановление «Об упорядочении использования радиоэлектронных средств», каждый гражданин должен был получить разрешение на мобильный от Госсвязьнадзора.

Нервы Зайцева сдали и, оттолкнув сержанта, он вместе с сообщником бросился к выходу со станции. Далеко уйти в плотном потоке пассажиров им не удалось.

Михеев настиг беглецов у дверей, сделал подсечку. Все происходящее увидел старший сержант милиции Анатолий Глебов, который в этот момент заходил в метро.

close Сергей Буторин и Марат Полянский (слева направо) в зале заседаний Московского городского суда, 2011 год Андрей Стенин/РИА Новости

Мужчина был в отпуске и без оружия, но кинулся на помощь коллеге. Пока сотрудники надевали наручники на Зайцева, к ним подскочил Бугаков и несколько раз выстрелил в милиционеров.

Михеев получил тяжелое ранение в грудь, но выжил, а для отпускника Глебова встреча с «ореховскими» стала смертельной — он скончался в машине скорой помощи. В феврале 1996-го указом президента его посмертно наградили орденом Мужества.

Убегая, Зайцев выронил пистолет, телефон, пейджер и сумку с поддельным загранпаспортом на свое имя, так что установить личность злоумышленника не составило труда.

В Москве впервые за два года ввели план «Сирена-2», на поиски преступников бросили все силы.

«На тот год пришелся разгар преступности в Москве. И если к бандитским разборкам в столице оперативники уже привыкли — стрельба то тут, то там, то убийство милиционеров — нечто из ряда вон выходящее. В городе перекрыли все, подключили нас, подключили областных, но результатов это не дало», — рассказывает в беседе с «Газетой.Ru» бывший оперативник РУОП МВД России по Москве Михаил Игнатов.

Уже на следующий день Зайцев и Бугаков с подложными документами были в Греции. Беспрепятственно сбежал за границу и Саша Солдат.

Установить, что произошло в ту ночь в столице, следствию удалось быстро, а вот со сбором доказательств все оказалось значительно сложнее.

Как вспоминает Игнатов, все понимали, что организатором расправы у ДК, скорее всего, был приближенный главаря Ореховской ОПГ — Дмитрий Белкин (Белок). Именно в его подчинении была штатная бригада киллеров в лице Солдата и Пирога. Но подобраться так близко к верхушке самой кровавой банды России не удалось.

«Версия отрабатывалась, но дело так и повисло на следующие несколько лет. У банды были прекрасные адвокаты и обширные связи — они могли занести деньги и руководству ГУВД, и прокуратуры. В те годы они могли позволить себе лучшее прикрытие», — вспоминает бывший оперативник.

«Мне импонировал этот жесткий человек»

Всю схему следователи раскрыли лишь в конце 90-х, когда один за другим в руки правоохранителей стали попадать активные участники группировки и лидеры.

В 1999 году был задержан Солдат и Руслан Зайцев. Последнего экстрадировали в Россию из Будапешта. В 2001-м в Испании был арестован Сергей Буторин, а в 2011-м — Дмитрий Белкин.

«В конце 90-х были задержаны многие «ореховские». У нас появились все доказательства — стало больше и оперативной информации, показаний. Задержанные активно сотрудничали со следствием, лишь бы избежать пожизненного», — рассказывает Михаил Игнатов.

В ходе расследования подтвердилось, что зачинщиком перестрелки был Белок. Он хотел подмять под себя всю «одинцовскую бригаду». С предложением подчистить ряды он обратился к боссу — Буторину. Тот моментально одобрил план — к тому моменту Америка подсел на наркотики и, по мнению Оси, стал ненадежным.

Занимаясь Одинцово, я последнее время больше общался с Белкиным, нежели с Америкой. Мне импонировал этот жесткий и в то же время умный, требовательный, обладающий деловой хваткой и организаторскими способностями человек. Именно его я предпочел бы видеть своим партнером и главой «одинцовской» бригады, а не этих наркоманов, тянущих за собой еще и моих людей. Из книги Сергея Буторина (Оси) «Славные парни»

За следующие два года по указке лидеров киллеры «ореховских» еще не раз устраняли и бывших напарников, и конкурентов, и тех, кто просто встал у них на пути. Всего на счету группировки — десятки жизней лишь по доказанным эпизодам.