«Проблем со здоровьем не наблюдалось». Лучший шеф-повар Юга России умер в 37 лет

В Нижнем Новгороде в возрасте 37 лет скончался лучший повар Юга России Олег Колисниченко. Причиной смерти стал инсульт. Повара отвезли в больницу прямо с рабочего места, экстренно прооперировали, но через четверо суток, несмотря на усилия врачей, он умер. Колисниченко прославился благодаря проекту La Fabbrica by Novikov в Ростове-на-Дону и переехал в Нижний в прошлом году. Проблем со здоровьем у него не отмечали: он занимался спортом и регулярно проходил обследования.

В больнице у мужчины обнаружили тромб в сонной артерии. Его срочно прооперировали, инсульт удалось купировать, но возник отек головного мозга. Колисниченко прооперировали снова и сделали шунтирование. После этого он провел четверо суток в крайне тяжелом состоянии и сегодня скончался.

Раньше проблем со здоровьем у Колисниченко не наблюдалось. Он занимался спортом, сдавал анализы и проходил чекапы — результаты были в норме.

«За последние два с половиной года я прошел невероятную трансформацию. Я при росте 183 сбросил вес с 94 до 78 кг, ушел с головой в спорт, распрощался с алкоголем, что для меня было сложно, так как я винный парень. Спорт – работа, работа – спорт. Жил по такой формуле», — говорил Колисниченко в феврале 2025 года в интервью swn.ru.

У него остались жена, дочь и сын.

Колисниченко Олег и Мария

Чем известен Олег Колисниченко

Олег Колисниченко родился в городе Бар Винницкой области Украины. В детстве хотел стать военным или полицейским, однако в итоге выбрал совсем другой путь. Начинал работать с загородного ресторана в своем родном городе. Обучаясь кулинарному искусству, он окончил киевскую школу ресторанного бизнеса, затем — парижский Институт Дюкасса Argenteuil и кулинарный институт IFSE в Турине. По его признанию, вначале он был «одержим французской кухней, считая, что это апогей мировой гастрономии», но затем пришел к мысли, что ему ближе Италия.

Опыт будущий шеф-повар получал в разных странах: проходил стажировку ресторанах Киева и Винницы, в старейшем французском ресторане «At Francis's», в ресторанах La Cabra и Gaytán в Мадриде, ресторане Casa Perbellini в Вероне, ресторане Bobadillo в Бергамо, ресторане Quintonil в Мехико. После обучения он переехал в Ростов-на-Дону, где прожил 13 лет. Колисниченко сравнивал этот город с южной Италией, восхищался местными фермерскими продуктами и говорил, что приготовленные там блюда итальянской кухни «часто были вкуснее оригинала».

В масштабах России он стал хорошо известен по проекту La Fabbrica by Novikov (Ростов-на-Дону), занявшему № 5 в рейтинге WhereToEat South 2023. В 2024 году оргкомитет WHERETOEAT South присудил ему звание лучшего шеф-повара юга России.

«Для меня эта награда — подтверждение пути. Я 13 лет вкладывался в южную гастрономию. Воспитывал поваров. Су-шефов. Кто-то теперь работает шефом в Москве, кто-то стал бренд-шефом. Когда я вышел на сцену, кто-то из зала крикнул: «Ну наконец-то!» — и это все сказало», — рассказывал он в интервью wheretoeat.ru.

Нижний Новгород, куда он перебрался в прошлом году, Колисниченко называл «особенным городом» и «гастрономической точкой в центре страны».

«Здесь царит культ еды, что для меня, как для шефа, открывает широкие горизонты. После Ростова я был в приятном смысле слова шокирован, что здесь даже в понедельник все столы забронированы», — рассказывал он.

У него были большие планы: он хотел открыть несколько пиццерий, сделать свою джелатерию и пастерию, развивать проект «Москва – Стамбул» — большой мясной ресторан на берегу Волги с шашлыком и пиде.

Публичное прощание с Олегом Колисниченко состоится 9 октября в 11:00 в Казанской церкви на улице Рождественской в Нижнем Новгороде.