«Восхождения запрещены». Два туриста погибли при подъеме на вулкан на Камчатке

Три туриста сорвались с высоты при восхождении на Вилючинский вулкан
На Камчатке при восхождении на Вилючинский вулкан погибли два туриста. Восхождения на сопку запрещены с 1 июля 2025 года из-за камнепадов, введен режим ЧС. Всего в группе было три человека. Одна из девушек выжила, ее спускают на носилках вниз. Туристы не предупредили спасательные службы о планируемом восхождении и не согласовали маршрут.

Группа из трех альпинистов сорвалась во время подъема на Вилючинский вулкан на Камчатке. ЧП произошло около 18:00 (8:00 мск).

«По предварительным данным, во время восхождения три человека сорвались с высоты и не могут самостоятельно продолжить путь», — говорится в сообщении МЧС России.

Один из туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане, погиб, сообщили позже в региональном управлении МЧС по Камчатскому краю.

Девушка, которая сорвалась вместе с первым погибшим, находилась в тяжелом состоянии. До нее сумели добраться спасатели, но во время спуска она скончалась от полученных травм.

Спасатели также уже добрались до третьей участницы восхождения. Девушка находилась выше по склону и не пострадала.

«Сама она идти может, но устала. Поэтому на носилках. Очень скользко, ветер и крутой склон», – рассказал врио министра ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

Всего в спасательной операции задействованы более 40 человек, в их числе врачи центра медицины катастроф. Подключились и волонтеры.

Без согласования

По информации SHOT, всего в группе было трое туристов. Перед восхождением на вулкан они не зарегистрировались.

Все трое, сорвавшись вниз, получили травмы рук, но один из них сумел вызвать спасателей.

Восхождения на Вилючинский вулкан запрещены из-за частых камнепадов. Маршрут закрыт с 1 июля 2025 года.

«Не рекомендуется подниматься на этот вулкан. <…> Жаль, что никто в толк брать не хочет — идешь в поход — регистрируйся. Закрыли маршрут — нечего по нему ходить. Сейсмопасная ситуация в крае… обвалы могут быть в любую секунду. ЧС по этому поводу введен. День Вулкана отменили… Неужели мало знаков?» – удивился Лебедев.

Высота Вилючинской сопки – 2173 м. Вулкан признан потухшим. Пик хорошо видно из Петропавловска-Камчатского на противоположной стороне Авачинской бухты.

Путь наверх занимает примерно пять часов. Снег на вершине Вилючинского вулкана не тает, а превращается в фирн — среднее состояние между плотным слежавшимся снегом и льдом.

