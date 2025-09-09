«Могла винить себя в гибели мужа»: психолог объяснила, почему Наговицина пошла в роковой поход

Российская альпинистка Наталья Наговицина, признанная пропавшей без вести на пике Победы в Киргизии, могла отправиться в роковой поход из чувства вины за гибель мужа несколькими годами ранее. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразила клинический психолог семейной клиники психического здоровья и лечения зависимостей Rehab Family Арина Шелыганова. Она также объяснила, почему альпинистка отправилась на вершину, несмотря на недавний перелом ноги, а также заметила, что люди излишне романтизируют горы.

«Попытка пережить утрату»

Муж Натальи Наговициной Сергей погиб в совместном походе на вершину Хан-Тенгри в 2021 году. Год спустя спортсменка вновь поднялась туда и оставила там мемориальную табличку. Несмотря на то что восхождение стало причиной трагедии, Наталья не перестала заниматься альпинизмом. По мнению психолога Арины Шелыгановой, это могло быть связано с попыткой пережить утрату. Кроме того, специалист считает, что спортсменка могла отождествлять себя с супругом.

«Горы, где погиб ее муж, могли стать для Натальи местом, где она чувствовала его присутствие, где она могла быть ближе к его памяти.

Наталья могла идентифицироваться с мужем, воспринимать его увлечение горами как часть себя. Ее восхождения могли быть способом продолжить «его дело», отдать дань его памяти и сохранить то, что было для него важно», — полагает психолог.

Она также не исключила, что Наталья пыталась найти смысл в этой утрате — через новые восхождения. Возможно также, что альпинистка неосознанно стремилась наказать себя.

«Наговицина могла подсознательно винить себя в гибели мужа (даже если вины как таковой не было) или испытывать чувство вины за то, что она жива, а он — нет. В этом случае восхождения могли быть формой самонаказания. Все эти факторы могут действовать одновременно в разной степени. Без детального изучения ее личности и мотивов мы можем только строить предположения», — подчеркнула Шелыганова.

«Стремление к перфекционизму, суицидальные наклонности»

Известно, что за несколько месяцев до похода на пик Победы Наговицина получила двойной перелом ноги. Уже позже, когда ее признали пропавшей без вести, многие альпинисты упрекали ее за то, что она скрыла факт травмы и тем самым подвергла риску не только себя, но и тех, кто ее сопровождал. Как считает Арина Шелыганова, на это у спортсменки могли быть свои причины.

«После травмы человек может испытывать чувство уязвимости и потери контроля над своей жизнью. Быстрый возврат в горы мог быть способом доказать себе и другим, что она по-прежнему сильна, способна контролировать ситуацию и преодолевать препятствия. Для некоторых людей альпинизм является источником сильных эмоций. После перерыва, вызванного травмой, потребность в этих ощущениях могла стать особенно острой. Возможно, у Натальи сформировалось своего рода компульсивное поведение, связанное с восхождениями. Травма могла нарушить привычный ритм жизни и усилить навязчивое стремление вернуться в горы как можно скорее», — заметила психолог.

Специалист добавила, что люди, увлекающиеся экстремальными видами спорта, порой недооценивают риски и принимают импульсивные решения.

Так и Наговицина, по мнению специалиста, могла не до конца осознавать последствия незалеченной травмы и переоценить свои возможности. Также, считает Шелыганова, игнорирование недавней травмы могло быть проявлением перфекционизма. Однако она не исключила, что истина могла быть куда более тревожной.

«Спортсмены, стремящиеся к высоким результатам, часто испытывают внутреннее давление и стремятся к перфекционизму. Попытка скорее вернуться в форму и продолжить восхождения могла быть связана с желанием избежать разочарования себя и других.

В редких случаях подобное безрассудство может быть проявлением скрытой депрессии и суицидальных наклонностей. Риск мог быть способом бессознательно приблизиться к смерти», — отметила эксперт.

Нужно ли альпинистам обследоваться у психиатра

В отечественной культуре, особенно в советской, многие воспевали эстетику походов — в частности, горных. Немало песен об этом сложил Владимир Высоцкий. Но, по мнению Арины Шелыгановой, это могло сослужить дурную службу многим людям.

«Да, образ гор часто излишне романтизирован в культуре, что может вводить в заблуждение людей, не осознающих реальные опасности и трудности альпинизма.

Они могут «вестись» на идеализированное представление, подогреваемое литературой, кино, соцсетями, и недооценивать риски, что приводит к необдуманным решениям и трагедиям. Важно осознавать реальность и свои ощущения», — отметила Шелыганова.

Психолог не исключает, что для альпинистов имеет смысл проходить психиатрическое обследование перед походом в горы. Однако Шелыганова заметила, что у этого есть как положительные, так и отрицательные аспекты.

«Это довольно спорный вопрос. С одной стороны, выявление скрытых психологических проблем (депрессии, импульсивности) может повысить безопасность. С другой — это некое ограничение свободы человека. Нет гарантий, что это значительно снизит число несчастных случаев.

Альтернатива — упор на обязательное обучение технике безопасности и возвращение личной ответственности альпиниста. Важнее повышать осознанность рисков, а не полагаться на принудительное обследование, которое можно будет легко обойти», — подчеркнула специалист.

Почему люди идут в горы, невзирая на риск

Собеседник «Газеты.Ru» объяснила, почему люди стремятся к занятиям экстремальными видами спорта, несмотря на очевидные риски для жизни. По ее мнению, альпинизм может привлекать людей по ряду причин.

Она заметила, что многие ищут острых ощущений, поскольку адреналин и эйфория формируют зависимость от риска. Кроме того, для альпинистов может быть важна самоактуализация, поскольку восхождение на вершину символизирует личные достижения, рост и переосмысление ценностей.

«Успех в альпинизме повышает уверенность в себе и вызывает уважение окружающих. Также это дает чувство контроля: безопасность в альпинизме, пусть и относительная, дает ощущение управления риском и уменьшает страх смерти.

Чувство принадлежности к команде и общие ценности мотивируют и поддерживают альпинистов», — отметила Шелыганова.

Психолог обратила внимание, что альпинизм — это способ испытать себя, найти смысл в экстремальных условиях и ощутить полноту жизни. Но мотивы у каждого альпиниста индивидуальны и зависят от его личности и стремлений.

Как избежать подобных трагедий

Ежегодно множество альпинистов гибнут в горах. Избежать этого нельзя, но можно принять «профилактические меры».

Арина Шелыганова выделяет следующие факторы:

Более углубленное обучение (теория, практика, инструкторы);

Наличие снаряжения и современных технологий (материалы, связь, навигация);

Развитые службы спасения (оборудование, координация, эвакуация);

Соблюдение четких правил, ответственность альпинистов (лицензирование, страхование);

Психологическая диагностика, направленная на выявление депрессии, суицидальных рисков.