Реновация продолжается: Совет Федерации оценил ход преобразований Норильска

Ход выполнения комплексного плана социально-экономического развития Норильска оценили в ходе совместной рабочей поездки зампредседателя Совета Федерации РФ Николай Журавлев и первый вице-губернатор – глава правительства Красноярского края Сергей Верещагин. Высоких гостей из Москвы и Красноярска сопровождали руководители Норильска и «Норникеля».

Участники делегации вручили ключи от квартир жильцам новых 6-этажных жилых домов, построенных по программе реновации на ул. Павлова, 23 и ул. Пушкина, 10. «Новые квартиры получили те, кто в них действительно нуждается – жители аварийных домов гостиничного типа и многодетные семьи. Для них это не просто ключи, а начало новой, комфортной жизни. Было очень трогательно видеть счастливые глаза детей и их родителей», — рассказал в своем Telegram-канале мэр Норильска Дмитрий Карасев.

Также гости посетили и новый общественно-культурный центр «Башня» — современная площадка для творчества, общения и новых идей, открывшаяся в августе в знаменитой высотке на площади Ленина. И приняли участие в торжественной церемонии передачи городу 12 новых экологичных автобусов на газомоторном топливе, закупленных по региональной программе обновления муниципальных парков общественного транспорта.

Как напомнил Николай Журавлев, комплексный план развития Норильска находится на особом контроле верхней палаты российского парламента и лично – председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«Сегодня мы увидели новые результаты этой работы. Вручили ключи от современных квартир очередным участникам программы реновации. Для города, где десятилетиями не строили многоквартирные дома, это настоящий прорыв. Жилье создано с учетом сурового заполярного климата, чтобы сделать жизнь людей максимально комфортной. Продолжается благоустройство дворов, общественных пространств и термостабилизация грунтов. Но задач еще много. Мы работаем над тем, чтобы город продолжал благоустраиваться, развивалась социальная инфраструктура, создавались общественные пространства. Стремимся к тому, чтобы создать самые благоприятные условия для проживания: качественное жилье, медицинское обслуживание, доступное образование», — отметил сенатор.

Напомним, комплексный план, утвержденный постановлением правительства РФ в декабре 2021-го для реализации четырехстороннего соглашения между «Норникелем», городом, краем и Министерством развития Дальнего Востока и Арктики, рассчитан до 2035 года. Общая стоимость прописанных в нем мероприятий — 120 млрд рублей, при этом львиную часть — 81,3 млрд рублей — профинансирует «Норникель». Еще 24 млрд рублей должно быть направлено из федерального, а 14,8 млрд рублей — из краевого бюджетов.

close Пресс-служба «Норникеля»

Финансирование проектов

Как выяснилось в ходе совещания, которое Николай Журавлев провел вчера в мэрии Норильска, из своей части финансирования «Норникель» на данный момент направил на проекты, предусмотренные планом, уже более 17, 5 млрд рублей. Вице-президент, директор Красноярского представительства «Норникеля» Сергей Ткаченко рассказал, что на эти средства компания построила два шестиэтажных дома, один из которых был передан городу в преддверии юбилея Победы, а второй – по ул. Пушкина, 10, - сегодня обрел первых жильцов.

Также за счет компании был проведен капремонт детского сада на 236 мест в Кайеркане, демонтированы три аварийных дома и проделана огромная работа по термостабилизации грунтов под жилыми домами и социальными объектами (которая, естественно, будет продолжаться и дальше). Реализованы и многочисленные проекты благоустройства, модернизации ЖКХ и социальной инфраструктуры (например, реконструкция комплексного центра социального обслуживания населения). Открылся общественно-культурный центр «Башня» - для Норильска объект уникальный. Неудивительно, что с момента открытия его посетило уже более 20 тыс. норильчан.

Еще один из важнейших пунктов комплексного плана компания также выполнила в полном объеме – в рамках программы переселения 1090 семей получили жилье в регионах с благоприятным климатом за счет средств «Норникеля». До конца года «Норникель» планирует завершить строительство еще двух монолитных девятиэтажных домов по ул. 50 лет Октября. С учетом уже заселенных в этом году шести домов город получит в этом году порядка 450 новых квартир.

close Пресс-служба «Норникеля»

«Работы по реновации в целом идут в соответствии с планом, особенно в части жилищной реновации и социальной инфраструктуры. Граждане все видят, будем стараться набранные темпы сохранять», — отметил Ткаченко. Добавив, что работа над приоритетными проектами – поликлиникой в Талнахе, рассчитанной на 1000 посещений в смену, и инновационного лицея имени Владимира Долгих, также продолжается. По первому объекту «на зимний период полностью заготовлены все материалы, необходимые для организации работ». По второму в текущем году планируется завершить проектирование, а в следующем – приступить к строительно-монтажным работам.

В активную стадию входит и реконструкция Заполярного госуниверситета им. Н.М. Федоровского – на средства «Норникеля» там обновят не только корпуса, лаборатории и аудитории, но и оснастят их современным оборудованием, что позволит вывести подготовку специалистов на качественно новый уровень.

По словам Ткаченко, «Норникель» координирует действия с администрацией города, а также краевыми и федеральными участниками соглашения.

«Несмотря на динамику экономических изменений в мире, компания сохраняет ответственный подход в реализации мероприятий комплексного плана. В силу изменений, стороны актуализируют мероприятия программы, в том числе по результатам завершения проектирования ряда проектов. В частности, принято решение перераспределить финансирование на наиболее приоритетные объекты, например, на точечную застройку Центрального района Норильска. Первые результаты и начало строительства жилья мы ожидаем уже в начале 2027 года», — объяснил Ткаченко.

Стратегическое управление

Топ-менеджер добавил, что «наша задача заключается не только в финансировании, но и в стратегическом управлении намеченными планами, адаптации их к реальным условиям и оперативной корректировке для максимально эффективного результата для норильчан». Некоторую корректировку комплексного плана поддержал и мэр Дмитрий Карасев, отметивший, что «это живой документ, над которым нужно постоянно работать». «Понимаем, что ситуация непростая. Какие-то объекты придется сдвинуть вправо, но важно, что мы ни от чего не отказываемся. Все, что есть в комплексном плане, в нем остается, однако время идет и приоритеты меняются», — заявил градоначальник.

close Пресс-служба «Норникеля»

«Изменения, которые происходят в Норильске, очевидны. Появляется новая социальная инфраструктура, строятся новые комфортные дома, создаются новые локации, красивые точки притяжения, благоустраивается городская среда. Выполнено уже многое. Не все получается сразу, но комплексный план – документ серьезный и очень сложный. Нам предстоит пройти непростой путь, но я абсолютно убежден, что общими усилиями и города, и края, и федерации, и, конечно, «Норникеля», выдерживая ту же динамику, которая сейчас есть, у нас все получится», — отметил и Сергей Верещагин. Поблагодарив за внимание и контроль к процессам преображения Норильска Совет Федерации и «лично Валентину Ивановну Матвиенко, поскольку это не дает никому из нас поводов расслабляться».

По словам Николая Журавлева, Совет Федерации внимательно следит не только за реновацией, но и за реализацией экологических инициатив «Норникеля»: «Например, Серный проект компании, направленный на снижение выбросов диоксида серы, уже демонстрирует первые результаты». Еще один важный шаг – переход на экологически чистый общественный транспорт. Новые автобусы на газомоторном топливе – «машины технологичные, просторные и теплые, они идеально подходят для северных условий».

По словам сенатора, все изменения в городе происходят благодаря слаженной работе федеральных органов власти, правительства Красноярского края, администрации Норильска и компании «Норникель». Журавлев поблагодарил все стороны за конструктивное взаимодействие, а также обозначил дальнейшие задачи: «В приоритетном порядке надо работать над ускорением сроков строительства социальных объектов: поликлиники и школы. Их завершение станет важным этапом в развитии города». «Мы делаем все, чтобы город продолжал развиваться, а жизнь здесь становилась лучше. Город трудовой доблести заслуживает только самого лучшего!», — подчеркнул Николай Журавлев.