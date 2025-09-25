26 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

26 сентября в мире отмечают День борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия и говорят о важности контрацепции. В России отмечают годовщину образования Байкальского заповедника. У православных христиан — Воскресение Словущее, праздник в честь освящения храма Гроба Господня в Иерусалиме. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 26 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 26 сентября

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

Дата учреждена Генассамблеей ООН для повышения осведомленности об угрозе, создаваемой ядерным оружием для всего мира. Полная ликвидация ядерного оружия — одна из основополагающих целей ООН. Именно об этом говорилось в первой резолюции Генеральной Ассамблеи в 1946 году. Международная организация во многом создавалась для мобилизации совместных усилий и выработки стратегии того, как очистить мир от оружия массового поражения. Эта тема не раз становилась основным вопросом в повестке различных конференций, в разные годы было подписано несколько договоров о ликвидации ядерного оружия.

Всемирный день контрацепции

Снижение высокого уровня абортов, являющихся следствием незапланированных беременностей, — главная цель Всемирного дня контрацепции. В этот день по всему миру проходят специальные мероприятия: образовательные акции в школах, колледжах и прочих учебных заведениях, благотворительные концерты, а также семинары для молодежи и промо-акции в ночных клубах и на дискотеках, где бесплатно раздают контрацептивы.

Европейский день языков

Праздник призван напомнить о богатом лингвистическом и культурном разнообразии Европы и способствует популяризации изучения европейских языков. Ежегодно 26 сентября в разных странах мира проходят мероприятия, знакомящие с культурными особенностями европейских государств. В программу входят специализированные семинары, где можно освоить полезные фразы, принять участие в национальных играх, узнать о работе культурных центров и пообщаться с носителями языков.

День рождения Байкальского заповедника

26 сентября 1969 года в республике Бурятия был открыт Байкальский государственный биосферный заповедник. Он расположен на южном побережье озера Байкал, охватывает центральную часть горного хребта Хамар-Дабан. Заповедник признан объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. На его территории обитают более 300 видов позвоночных животных, 50 из которых занесены в Красную книгу Бурятии, 18 — в Красную книгу России. Желающие окунуться в заповедный мир байкальской природы могут посетить в этот день экскурсии и прочие мероприятия, организованные специалистами природоохранного комплекса.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 26 сентября в других странах

Национальный день доминиона — Новая Зеландия. Праздник приурочен к событию, произошедшему 26 сентября 1907 года, когда страна получила статус доминиона, став самоуправляемым образованием в составе Британской империи.

День Сентябрьской революции — Йемен. 26 сентября 1962 года в Северном Йемене произошла антимонархическая революция. Благодаря помощи Египта республиканские силы страны взяли верх над сторонниками имама аль-Бадра. Тогда же была провозглашена Йеменская Арабская Республика. В 1990 году северная и южная части Йемена объединились в Йеменскую Республику.

Религиозные праздники 26 сентября

Обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме

Праздник установлен в честь освящения в 335 году храма, возведенного по повелению первого императора-христианина Римской империи Константина Великого и его матери Елены на месте обретения Гроба Господня и Животворящего Креста. Таким образом Константин очистил места, связанные с памятью об Иисусе, от языческих культов. Этот день, в народе называемый Воскресение Словущее, символизирует торжество христианской веры над язычеством и утверждает сакральную значимость главной святыни всего христианского мира. «Словущее» — устаревшее слово, которое означает «так называемое», «именуемое». Так простые люди называли праздник, чтобы не было путаницы с Пасхой — Светлым Воскресением Христовым.

Какие еще церковные праздники отмечают 26 сентября: День памяти священномученика Корнилия Сотника;



День памяти мучеников Кронида, Леонтия и Серапиона Александрийских;



День памяти мученика Селевка Галатийского;



День памяти мучеников Макровия и Гордиана Новодунских;



День памяти священномученика Иулиана Галатийского.

Народные праздники и приметы 26 сентября

Корнилье, или Корнилов день

На Руси день памяти святого Корнилия по церковному календарю стали называть Корнильем, поскольку в этот день убирали с гряд репу, свеклу, редьку и прочие корнеплоды. Народное поверье гласило, что с этого времени «корень в земле не растет, а зябнет». Корнилье считалось также последним теплым днем осени. Хорошей приметой называли последний теплый дождь в уходящем сезоне. Крестьяне говорили: «Дождь к земле припадает — землю целить начинает».

Приметы

Богатый урожай редьки — к достатку в доме;

Красная луна предвещает ветреную погоду;

Грачи улетели на юг — к скорому снегу.

Какие исторические события произошли 26 сентября

1580 год — британский мореплаватель Фрэнсис Дрейк совершил кругосветное путешествие, став первым англичанином, прошедшим Магелланов пролив.

1939 год — лидеры французской компартии арестованы после запрета коммунистических организаций во Франции.

1957 год — состоялась премьера мюзикла «Вестсайдская история».

1960 год — Фидель Кастро произнес речь «Когда исчезнет философия грабежа, тогда исчезнет и философия войны», которая вошла в историю как самая длинная речь в истории ООН: она длилась 4 часа 29 минут.

1961 год — в Нью-Йорке с концертом дебютировал Боб Дилан.

1968 год — газета «Правда» обнародовала «доктрину Брежнева» об «ограниченном суверенитете» социалистических стран.

1969 год — в Англии вышел последний студийный альбом The Beatles «Abbey Road».

2008 год — в Монголии открыта крупнейшая статуя Чингисхана.

Дни рождения и юбилеи 26 сентября

В 1849 году родился Иван Павлов — русский и советский ученый, физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности, академик.

В 1874 году родился Николай Семашко — советский партийный и государственный деятель, нарком здравоохранения.

В 1889 году родился Мартин Хайдеггер — немецкий мыслитель, крупнейший представитель континентальной философии.

В 1898 году родился Джордж Гершвин — американский композитор и пианист, автор «Порги и Бесс».

В 1923 году родился Александр Алов — сценарист и кинорежиссер, снявший «Бег» и «Тегеран-43».

В 1932 году родился Владимир Войнович — советский писатель, автор сатирического произведения «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина».

В 1959 году родился Илья Кормильцев — российский поэт, переводчик, автор текстов песен рок-группы «Наутилус Помпилиус».

Кто отмечает день рождения

91 год исполняется Олегу Басилашвили — советский и российский актер, народный артист СССР. Его фильмография насчитывает более чем 60 фильмов, среди которых «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово», «Вокзал для двоих» и другие.

85 лет исполняется Людмиле Максаковой — советская и российская актриса, снявшаяся в «Татьянином дне», «Десяти негритятах», «Му-му» и др.

48 лет исполняется Александре Флоринской-Будановой — российской актрисе, снявшейся в фильме «Русская красавица» и многих телесериалах.

44 года исполняется Серене Уильямс — американской теннисистке, четырехкратной олимпийской чемпионке.