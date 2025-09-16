Инновации в ЖКХ: как Татарстан ускорил обновление коммунальных сетей

На полях Восточного экономического форума большое внимание было уделено значительному успеху пилотного проекта республики Татарстан «Теплая страна». Он наглядно показал эффективность как комплексного подхода к модернизации инженерной инфраструктуры, так и применения современных полимерных технологий. Какие проблемы вскрыл проект, и насколько высок его потенциал — в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» рассказал директор дивизиона «Инженерная и дорожная инфраструктура» компании СИБУР Руслан Хайруллин.

— Подобный проект в России был реализован впервые. Какие проблемы он позволил вскрыть?

— Основная — износ существующих сетей, построенных еще в советское время, что приводит к потерям, авариям, высоким эксплуатационным расходам и конечно снижению доли населения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами.

В условиях ограниченного финансирования важно найти эффективные механизмы для системной модернизации.

Решением этой задачи мы занимались с республикой Татарстан в рамках исполнения поручений комиссии Государственного совета по направлению «Строительство, ЖКХ и городская среда». Результаты работы подтвердили, что комплексный подход, включающий модернизацию всей технологически связанной инфраструктуры в комплексе с техническими требованиями к применяемым решениям гораздо более результативен, чем разрозненная замена отдельных участков.

— Что было главным при реализации проекта?

— За более чем полуторалетний период республика Татарстан вместе с нашей компанией провела огромную работу по подготовке и апробации эффективного механизма модернизации коммунальной инфраструктуры. Совместно с такими ведущими научными учреждениями, как Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ) и Высшая школа экономики, а также исполкомами Казани и Нижнекамска было проведено детальное изучение существующих проблем и разработан комплекс мер, направленных на повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения.

Ключевым элементом нашего подхода стало применение полимерных трубных решений, обладающих более высоким по сравнению с металлом сроком службы и минимальной стоимостью содержания на жизненном цикле, что обеспечивает значительный рост эффективности инвестиций в создание и восстановление имущественного комплекса ресурсоснабжающих организаций.

— Каковы практические результаты «Теплой страны»?

— Расчеты КГАСУ и НИУ ВШЭ подтвердили, что использование полимерных труб и комплексного подхода может позволить значительно ускорить обновление системы водоснабжения республики при сохраняемых объемах инвестиций.

Согласно исследованию, скорость замены изношенных трубопроводов при внедрении апробированного метода может быть увеличена почти на треть.

Мы считаем этот показатель крайне важным, поскольку он наглядно показывает возможности оптимизации расходов бюджета при достижении заметных улучшений качества услуг.

— Чем комплексный подход к модернизации инфраструктуры отличается от существующих?

— Мы выделили три ключевых пункта. Во-первых, необходим переход от точечной замены отдельных элементов сетей к полной реконструкции целых технологических комплексов, включая модернизацию насосных станций и коллекторов. Во-вторых, используемые технологии должны обеспечивать минимизацию затрат в течение всего жизненного цикла системы. Например, срок службы полиэтиленовых труб составляет 50-100 лет, у традиционных — 25.

Пластиковые решения устойчивы к коррозии, что исключает утечки и аварии, характерные для традиционных решений уже через 10-15 лет эксплуатации, затраты на обеспечение электрохимической защиты.

Наконец, важно проводить оптимизацию диаметров новых трубопроводов с учетом реальной нагрузки на систему — переходить от капитальных ремонтов к оценке потенциал реконструкции систем. Это поможет сократить общие издержки строительства и эксплуатации, снизить потери воды и расходы на устранение аварий.

Расскажу на примере водоканала в Камских Полянах. Проект включает два водовода, обеспечивающих поселок водой. Они были построены из металла примерно 34 года назад с диаметром 500 миллиметров. В ходе модернизации часть одного из водоводов (58%) была поэтапно заменена на полимерные трубы.

Это привело к следующим положительным результатам: экономия электроэнергии благодаря улучшению гидравлики составила 400 тысяч рублей в год, сокращение потерь воды и затрат на ремонты — 2,7 млн рублей в год. Кроме того, при учете комплексного подхода возможно бы было обеспечить перекладку всей трубы в рамках того же бюджета, а не отдельного участка.

— Где применение этого подхода будет наиболее востребовано, какой у него потенциал?

— Опыт Татарстана показал, что такой подход позволяет эффективно решать проблемы устаревшей инфраструктуры в регионах в условиях дефицита бюджетных средств. Проект получил одобрение вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, и мы надеемся, будет продолжен в рамках реализации программы модернизации коммунальной инфраструктуры, формирования мастер-планов опорных пунктов России.

При этом мы видим большой потенциал для применения таких технологий не только в модернизации коммунальной инфраструктуры, но и в других сферах, например, в дорожном строительстве, где полимерные материалы также демонстрируют высокие эксплуатационные характеристики. Наша цель — способствовать созданию современной, надежной и эффективной инфраструктуры для России.