«Я маленький президентик»: живущего с тремя женами и 14 детьми россиянина проверит омбудсмен

К живущему с тремя женами и 14 детьми россиянину Ивану Сухову придут с проверкой. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская собралась посетить семью мужчины, живущего в квартире с тремя супругами. Чем известен 40-летний многоженец и почему его предложили отправить к психиатру — в материале «Газеты.Ru».

Многоженца решили проверить

В начале декабря журналистка Саша Сулим опубликовала интервью с 40-летним Иваном Суховым. Он рассказал, что воспитывает 29 детей, которые родили ему 12 жен. Мужчина уточнил, что первые семеро появились на свет, когда ему было всего 16 лет. Сейчас же Сухов живет одновременно с тремя женами и 14 детьми. История многоженца привлекла внимание и надзорных органов.

Детский омбудсмен в Москве Ольга Ярославская собралась посетить семью Ивана Сухова перед Новым годом. Уполномоченный по правам ребенка рассказала РИА «Новости», что планирует проверить, не нарушаются ли права детей.

«Заодно проверим, где дети учатся, где проходят медицинские обследования и так далее. То есть, нарушаются ли права детей. Других компетенций по отношению к этой семье у меня нет», — отметила Ярославская.

По ее словам, она уже была в гостях у Сухова, и тогда нарушений прав детей она не зафиксировала. Омбудсмен не стала говорить о морально-этической стороне образа жизни мужчины.

«Это не моя компетенция. Моя история — чтобы дети ни в чем не нуждались и не были нарушены их права. Этого не было», — объяснила Ольга Ярославская.

Кто такой Иван Сухов

Многодетный отец — уроженец Владимирской области, недавно он перебрался из Александрова в Москву, где поселился в «трешке» площадью 70 квадратных метров с тремя женами и 14 детьми, отдельная комната в квартире есть только у него самого. По словам Сухова, он тратит на семью 75 тысяч рублей в месяц, но зарабатывает больше и владеет несколькими квартирами.

close Иван Сухов со своими женами у себя дома, 2018 год (кадр из видео) Россия 1

В интервью Саше Сулим многоженец похвастался, что сам решает, когда и с какой супругой будет вступать в интимную связь — те на все согласны. Детей он воспитывает строго, за проступки наказывает, а также определяет, какие мультфильмы и кино они будут смотреть. В школу они не ходят, учатся дома. Сухов также признался, что растит дочерей практически «на заказ» — знакомые мужчины присматривают невест для своих детей.

«Я маленький президентик в своей стране. В семье есть главный и ответственный — вся ответственность на мне, поэтому я имеющий власть», — отметил мужчина.

Первые дети у него появились, когда ему было 16 лет. Рожали их разные женщины.

«Я встречаюсь с девушкой, у нас все серьезно, любовь до гроба, а потом она «переобувается». Но она обычно уже оказывалась беременной. Вот, семь раз подряд», — объяснил Сухов.

Мужчина поставил себе цель — родить не менее 50 детей. Если же не получится сделать, он будет считать себя «слабаком» и «чмошником». В интервью сайту kp.ru Сухов рассказывал, что хочет много детей, чтобы «спасти Россию». Одна жена, по его словам, не сможет рожать ему «каждый год».

«Многоженство было всегда. Сейчас православие живет по Новому Завету, по которому многоженства нет. А в Старом Завете было. Раз все мои праотцы жили в многоженстве, то и я буду», — объяснил он свой образ жизни.

По данным Life.ru, сам Сухов заявил, что зарабатывал на продаже картошки, — однако бизнес не был зарегистрирован. Его первым легальным бизнесом стало ИП по розничной торговле текстилем, просуществовавшее с 2004 по 2011 год. Затем он владел небольшой долей в строительной компании в Санкт-Петербурге, а теперь у него есть предприятие по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря в родном Александрове.

Сухова призвали показать психиатру

Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что ей трудно назвать семьей 29 детей и 12 жен Ивана Сухова. В интервью Telegram-каналу Shot она подняла вопрос ответственности мужчины, содержащего родных на 75 тысяч рублей в месяц.

«Надо понять, действительно ли нормально питаются эти дети, имеют ли они доступ к образованию <…> это вопросы к органам опеки. Я бы давно уже на их месте, невзирая на то, что опека не имеет права вмешиваться в кровные семьи, я бы давно заинтересовалась, а его вообще к психиатру направила», — отметила Останина.

Привлечь к ответственности за многоженство Ивана Сухова нельзя, потому что это не предусмотрено законодательством, рассказал Aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев. Однако обладателя собственного «гарема» могут заставить вернуть пособия, если он получал их благодаря нескольким бракам. В случае отказа возвращать такие средства против него могут возбудить уголовное дело по статье о мошенничестве, констатировал юрист.