12 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

12 сентября мир отмечает День защиты дельфинов. Врачи разных стран говорят о таком распространенном заболевании, как мигрень, и его профилактике. Православные верующие сегодня обращают свои молитвы к двум знаменитым благоверным князьям — Даниилу Московскому и Александру Невскому. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 12 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 12 сентября

Всемирный день дельфинов

Дельфины — одни из самых умных и загадочных существ на планете. Их способность к сложной социальной коммуникации, использование инструментов и даже самосознание (например, они узнают себя в зеркале) ставят их в один ряд с приматами. Ученые доказали, что дельфины дают друг другу имена — уникальные звуковые сигналы, на которые откликаются сородичи. Больше всего дельфинов обитает в теплых водах тропических и субтропических морей, особенно в акваториях Тихого и Индийского океанов. Например, у побережья Гавайских островов и в Средиземном море можно встретить множество видов, включая афалин и дельфинов-белобочек. К сожалению, некоторые виды, например китайский речной дельфин (байцзи), официально признаны исчезнувшими в начале XXI века. Сейчас под угрозой находятся гангский дельфин и дельфин Мауи. Всемирный день дельфинов призван напомнить о защите и сохранении этих удивительных животных и их хрупкой среды обитания.

Международный день вязания крючком

Массовую популярность этот вид рукоделия приобрел всего пару столетий назад, но история вязания крючком уходит вглубь веков. Некоторые исследователи полагают, что подобные техники существовали еще в древних культурах Египта и Южной Америки, где с помощью крючкообразных инструментов создавали сложные узоры.

Модным занятием для всех слоев общества вязание крючком стало в Европе в XIX веке. Аристократы использовали инструмент из серебра или слоновой кости, а простые люди — деревянные самодельные крючки.

Сегодня это хобби также находит много поклонников. Это связано с ростом интереса к традиционным ремеслам. В честь праздника проходят мастер-классы, выставки изделий, флешмобы в соцсетях, где энтузиасты делятся своими работами — от ажурных салфеток до стильной одежды.

Международный день борьбы с мигренью

Мигрень — это не просто головная боль, а серьезное неврологическое заболевание, которое может полностью выбить человека из колеи. Приступы пульсирующей боли, которые длятся от нескольких часов до нескольких дней, часто сопровождаются тошнотой, светобоязнью и даже нарушениями зрения. По данным ВОЗ, каждый седьмой человек на планете хотя бы раз в жизни сталкивался с мигренью.

Существует много мифов, связанных с заболеванием. Некоторые люди до сих пор считают, что мигрень — это просто «отмазка» от работы или дел, хотя на самом деле ее провоцируют генетический фактор, стресс, гормональные изменения и даже некоторые продукты. В этот день врачи проводят конференции, лекции и кампании в соцсетях, чтобы повысить осведомленность людей об этой болезни и научить их лучше управлять своим состоянием. Еще одна цель — поддержать тех, кто страдает от мигрени.

День джипера

Этот неофициальный российский праздник объединяет людей, увлеченных скоростной ездой по бездорожью, преодолением сложных трасс и исследованием труднодоступных мест. Джиперы в этот день устраивают поездки по живописным маршрутам, соревнования и встречи. Это способ продемонстрировать возможности своих автомобилей, поделиться опытом и ощутить дух свободы и приключений.

Предположительно, дата 12 сентября установлена в честь создания в 1941 году первого отечественного внедорожника — автомобиля-разведчика НАТИ (Научного автотракторного института). День джипера также отмечается 11 октября: в этот день в 1913 году в Российской империи прошла первая гонка по бездорожью.

День семейного общения

Праздник появился в Ульяновской области в 2009 году. На протяжении нескольких лет в этот день, прозванный журналистами «днем зачатия», в регионе начиналась акция «Роди патриота в День России». Через девять месяцев, 12 июня, в регионе поздравляли семьи, чей малыш появился на свет в этот день. Главным призом акции был автомобиль «УАЗ Патриот».

Сейчас День семейного общения отмечается и в других регионах страны. Это праздник, напоминающий о ценности семьи и важности контактов между представителями разных поколений. Он призывает посвятить время самым близким людям: поговорить по душам, вспомнить приятные моменты, собраться за любимыми занятиями.

Какие праздники и памятные даты отмечают 12 сентября в других странах

День кофе — Коста-Рика. Коста-Рика — одна из немногих стран, где выращивание кофе законодательно признано частью национального культурного наследия. Кофе здесь начали культивировать с конца XVIII века. Благодаря идеальному сочетанию высоты, вулканических почв и климата костариканский кофе приобрел свой знаменитый мягкий вкус с чистыми и яркими нотами. Интересно, что в Коста-Рике запрещено выращивать робусту — разрешена только арабика высшего качества. В праздник проходят экскурсии на плантации, которые сами костариканцы называют «кофейными музеями под открытым небом», дегустации и ярмарки.

День храбрых сердец, или День белого воздушного шарика — Австралия. Праздник посвящен защите детей от насилия и эксплуатации. Инициатором выступила австралийская организация Bravehearts, которая занимается профилактикой насилия и поддержкой жертв. Белый воздушный шарик выбран символом чистоты, невинности и надежды на безопасное детство. В этот день австралийцы прикалывают к одежде белые ленточки, запускают в небо белые шары, а также проводят образовательные мероприятия в школах, чтобы научить детей распознавать угрозы и говорить «нет».

День кино — Иран. Праздник родился в 2000 году во время четвертого фестиваля иранского кино и в год столетия национального кинематографа. Первые фильмы в Иране относятся к 1900 году. Современные иранские картины вызывают интерес у киноведов и зрителей. В 2017 году лента «Коммивояжер» была удостоена «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В День кино в стране проходят показы, встречи с режиссерами и актерами, награждения.

Церковные праздники 12 сентября

Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского

Православная церковь 12 сентября вспоминает событие 1724 года. Император Петр Великий, основав новую столицу — Санкт-Петербург, принял решение перенести в нее святые мощи великого князя и полководца Александра Невского. Он видел в святом небесного покровителя новой России и защитника земель на Неве. Рака с мощами прибыла из Владимира после долгого пути, и ее с большими почестями установили в специально построенной для этого лавре, которая с того времени носит имя Александро-Невской.

Сам князь при жизни прославился и как мудрый правитель, и как непобедимый воин, защитивший Русь от шведов и крестоносцев, и как смиренный инок, принявший перед кончиной монашескую схиму (высшая степень монашества в православной традиции, торжественный обет и клятва соблюдать особо строгие аскетические правила).

Главные торжества проходят в Александро-Невской лавре, где совершают праздничную Божественную литургию и крестный ход. Верующие молятся святому Александру как защитнику Отечества, прося у него помощи в добрых делах, мужества и мудрости в управлении семьей или государственными делами.

Обретение мощей благоверного князя Даниила Московского

Даниил Московский был младшим из сыновей Александра Невского, он родился в 1261 году. В два года мальчик лишился отца, а вскоре умерла и его мать. Даниил находился на воспитании у своего дяди. В десять лет он вступил в княжение. В удел ему досталось Московское княжество — скудное, по сравнению с вотчинами его старших братьев.

В эпоху междоусобиц князь Даниил прослыл миротворцем. Он не раз примирял враждующих, благодаря его усилиям удавалось избежать кровопролития.

В 1282 году он основал монастырь в честь своего небесного покровителя — Даниила Столпника, ныне Московский Данилов монастырь. В 41 год князь принял великую схиму и вскоре скончался. Его похоронили в Даниловом монастыре рядом с простыми иноками. Святые мощи покоились на этом месте более 350 лет. В 1652 году 12 сентября по новому стилю нетленные мощи были извлечены и торжественно перенесены в храм Святых Отцов Семи Вселенских Соборов. Тогда же князь Даниил был прославлен Русской православной церковью в лике святых.

12 сентября Русская православная церковь также чтит память • святителей Александра (340), Иоанна Постника (595) и Павла Нового (784), патриархов Константинопольских;

• священномучеников Феликса и Киприана (482);

• преподобного Александра Свирского, игумена (1533);

• преподобного Христофора Римлянина (VI в.);

• преподобного Фантина чудотворца, в Солуни (IX–X в.);

• святителей Сербских;

• священномученика Петра Решетникова, пресвитера (1918);

• преподобномученика Аполлинария (Мосалитинова), иеромонаха (1918);

• священномученика Павла Малиновского, пресвитера, преподобномученицы Елисаветы (Ярыгиной), монахини, и мученика Феодора Иванова (1937);

• преподобномученика Игнатия (Лебедева), схиархимандрита (1938);

• священноисповедника Петра Чельцова, пресвитера (1972);

• святителя Варлаама, митрополита Молдавского (1657).

Народные праздники и приметы 12 сентября

Александр Сытник

Свое название праздник получил не просто так — в этот период (по старому стилю) у наших предков заканчивался строгий Успенский пост, и на столы наконец-то можно было ставить сытную, скоромную пищу. Церковь же в этот день чтит память святого благоверного князя Александра Невского — мудрого правителя и защитника земли русской.

Традиции этого дня тесно переплетались с подготовкой к зиме и щедрым застольем. Хозяйки пекли большой ячменный хлеб из зерна нового урожая, варили сытную кашу на свежем молоке, а на стол непременно ставили мед — символ достатка и сладкой жизни. Соседи и родственники ходили друг к другу в гости, угощались, делились запасами. Считалось, что чем богаче стол на Сытника, тем сытнее будет грядущая зима. Молодежь водила хороводы вокруг амбаров, пела обрядовые песни, призывая благополучие в каждый дом.

Но существовали и строгие запреты. Нельзя было в этот день ссориться или отказывать в гостеприимстве — это сулило нужду на весь год. Запрещалось также оставлять немытую посуду после застолья — люди верили, что так можно «отпугнуть» сытость из дома. Не начинали в этот день важных дел, связанных с долгами или расчетами, чтобы не навлечь финансовые проблемы.

Приметы

Если утром на траве много паутины — осень будет ясной и долгой, а зима наступит не скоро.

Теплый вечер и звездное небо — к доброму урожаю на будущий год.

Журавли летят высоко, не спеша, и громко курлычут — осень будет мягкой и сухой.

Много орехов, но мало грибов — зима будет снежной и суровой.

Ветер с севера в этот день — к холодной зиме, с юга — к теплой.

Увидеть мышь, которая тащит запасы в нору — к ранним морозам.

Какие исторические события произошли 12 сентября

490 год до н. э. — греческий воин Фидиппид пробежал от Марафона до Афин, чтобы сообщить о победе над персами. После слов «Ликуйте! Мы победили» он упал замертво. Некоторые античные источники (например, Геродот) описывают его более длинный пробег — из Афин в Спарту (около 230 км) для просьбы о помощи. Легенда о марафонском забеге появилась позже, и именно она вдохновила организаторов первых современных Олимпийских игр в 1896 году на введение марафонской дистанции.

1504 год — Христофор Колумб отправился из Америки в Испанию, завершая свое четвертое и последнее плавание. В этой экспедиции он исследовал побережье Центральной Америки, но его корабли сильно пострадали от штормов и древесных червей. Колумб вернулся в Европу больным и без ожидаемых богатств, что окончательно подорвало его репутацию при испанском дворе.

1698 год — по указу Петра I основан город Таганрог на Азовском море. Это первый в России город, построенный по регулярному плану, и первая военно-морская база на открытом морском побережье. Петр I лично участвовал в выборе места и проектировании.

1699 год — русский корабль «Крепость» под бело-сине-красным флагом прибыл в Константинополь. Это событие стало важным дипломатическим актом: Россия продемонстрировала Турции свое растущее морское присутствие.

1715 год — Петр I издал указ, запрещавший жителям Санкт-Петербурга подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями, чтобы не портить деревянное покрытие столичных улиц. Нарушителей ждал суровый штраф, а купцов, торгующих такой обувью, могли сослать на каторгу.

1905 год — российский профессор Владимир Цеге-фон-Мантейфель провел первую в мире успешную операцию по извлечению пули из сердца.

1959 год — с космодрома Байконур запустили советскую межпланетную станцию «Луна-2». Она стала первым аппаратом, достигшим поверхности Луны, совершив жесткую посадку в районе Моря Дождей. Станция доставила на Луну вымпелы с гербом СССР, что символизировало победу СССР в космической гонке. «Луна-2» не имела двигателей для мягкой посадки, поэтому ее столкновение с Луной было запланированным.

1990 год — министрами иностранных дел СССР, США, Великобритании, Франции, ГДР и ФРГ подписан договор об объединении Германии. Он прекратил действие прав и ответственности четырех стран в отношении Берлина и Германии и связанных с ними соглашений.

Дни рождения и юбилеи 12 сентября

В 1777 году родился Анри-Мари Дюкроте-де-Бленвиль — французский зоолог и анатом, который ввел в научный обиход термин «палеонтология». Он работал над классификацией животных и изучал анатомию различных видов.

В 1818 году родился Ричард Джордан Гатлинг — американский изобретатель и врач, наиболее известный созданием пулемета Гатлинга, одного из первых скорострельных орудий. Он получил более 50 патентов на различные изобретения, включая сельскохозяйственные машины и медицинские устройства.

В 1921 году родился Станислав Лем — польский писатель-фантаст, сатирик и философ, автор знаменитых произведений, таких как «Солярис» и «Кибериада». Его работы переведены на более чем 40 языков, а сам он получил множество международных наград, включая премию Франца Кафки.

В 1926 году родился Пол Янссен — бельгийский ученый-фармаколог, основатель фармацевтической компании Janssen Pharmaceutica. Открыл более 80 лекарственных препаратов, включая галоперидол (нейролептик) и другие важные медикаменты. Стал одним из самых влиятельных фармакологов XX века.

В 1938 году родилась Татьяна Троянос — американская оперная певица (меццо-сопрано), солистка «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке.

В 1944 году родился Барри Уайт — американский певец в стиле ритм-энд-блюз, известный своим глубоким баритоном и романтическими балладами. Продал более 100 миллионов записей, получил пять премий «Грэмми» и стал иконой музыки 1970-х.

В 1973 году родился Пол Уокер — американский киноактер и модель, звезда серии фильмов «Форсаж». Уокер трагически погиб в автокатастрофе в 2013 году, находясь в машине своего друга. Также известен благотворительной деятельностью — помогал пострадавшим от стихийных бедствий. Его дочь Мидоу основала фонд в его память.

Кто отмечает дни рождения

92 года исполняется Татьяне Дорониной — советской и российской актрисе театра и кино, народной артистке СССР.

81 год исполняется Владимиру Спивакову — выдающемуся скрипачу, дирижеру и художественному руководителю ансамбля «Виртуозы Москвы», народному артисту СССР, основателю Национального филармонического оркестра России.

76 лет исполняется Ирине Родниной — легендарной советской фигуристке, трехкратной олимпийской чемпионке и 10-кратной чемпионке мира. После завершения карьеры активно занимается общественной и политической деятельностью в России.

72 года исполняется Элле Памфиловой — российскому политику и государственному деятелю. С 2016 года занимает пост председателя Центральной избирательной комиссии РФ, ранее была министром социальной защиты.

68 лет исполняется Хансу Циммеру — немецкому кинокомпозитору, обладателю «Оскара» и «Золотого глобуса» за музыку к фильмам «Король Лев», «Начало», «Интерстеллар» и многим другим блокбастерам.

64 года исполняется Розе Хайруллиной — российской актрисе театра и кино, заслуженной артистке РФ, известной ролями в сериалах «Зулейха открывает глаза», «Инсомния», фильмах «Сердце Пармы», «Тайное влечение» и других.

39 лет исполняется Эмми Россум — американской актрисе и певице, наиболее известной по роли Фионы Галлагер в телесериале «Бесстыжие».