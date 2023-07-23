Используют инструменты, помнят имена и произошли от копытных: интересные факты о китах и дельфинах

Китообразные служат классическим примером конвергентной эволюции: будучи млекопитающими, они похожи на рыб и полностью адаптированы к водному образу жизни. Эти животные отличаются сложным поведением, в том числе развитой звуковой коммуникацией. В честь Всемирного дня китов и дельфинов «Газета.Ru» собрала шесть интересных фактов о них.

Киты и дельфины произошли от похожих на волков зверей

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Самыми древними китообразными были пакицеты, жившие около 50 млн лет назад. Длина этих четвероногих животных не превышала метр, и больше всего они напоминали волков с менее «благородным» телосложением и вытянутой мордой. Пакицетов впервые обнаружили на территории современного Пакистана. В эпоху эоцена (эта эпоха началась 56 и закончилась 33,9 млн лет назад) этот регион был изолированным островом у берегов Евразии. Многие ученые считают, что эти животные вели полуводный образ жизни и охотились за рыбой подобно тюленям и морским слонам. На пальцах у пакицетов были небольшие копытца, а самые близкие их некитообразные родственники среди современных видов – это бегемоты.

Примитивные китообразные были похожи на покрытых шерстью крокодилов

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Амбулоцетов можно назвать переходной формой между сухопутными зверями и полноценными водными животными. Их тело было узким и обтекаемым, а морда вытянутой с высоко расположенными глазами. Вероятно, амбулоцет охотился подобно крокодилам: устраивал засады на крупных млекопитающих, прячась под водой у берега. Плавал он, как речная выдра, – подгибал передние лапы и греб задними, помогая себе всем телом и хвостом. На этом этапе эволюции китообразные еще не утратили возможность выходить на сушу, хотя двигались по ней, скорее всего, довольно неуклюже. Неясно, насколько густым был мех амбулоцета, – иногда его изображают покрытым густой шерстью, согласно другой версии, он был почти лысым. Рудименты задних конечностей есть и в скелете современных китообразных.

Дельфины зовут друг друга по «именам»

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Китообразные общаются при помощи звуков, но лишь недавно биологи выяснили, сколь развита их «речь». Каждая особь откликается на особый свист, причем его тип задается при рождении и остается неизменным. Анализ записи общения дельфинов позволил ученым вычленить в ней отдельные «имена», и при воспроизведении его через погруженные в воду динамики на каждое «имя» откликалась одна особь. Дельфины так себя ведут благодаря умению запоминать новые звуковые сигналы на протяжении всей жизни. Вероятно, способность звать друг друга необходима для того, чтобы группа могла держаться вместе под водой в условиях плохой видимости.

Некоторые песни горбатых китов становятся «хитами» среди сородичей

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В брачный период киты общаются между собой сложными мелодичными звуками, похожими на пение. «Темы этих «песен» общие для популяции, но непостоянны и периодически меняются. Некоторые из них становятся крайне популярными и распространяются по миру. Недавно удалось выяснить, что цепь заимствований способна передать песнь горбатых китов на расстояние в многие тысячи километров – от Полинезии до Южной Америки. Биологам пока неясно, какие именно темы становятся популярными и по какому принципу они меняются.

Долгое время «эхолот» кашалота принимали за мешок со спермой

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В XVIII-XIX веках в Европе большим спросом пользовался спермацет – вещество, которое добывали из голов кашалотов. Мягкая субстанция в сыром виде действительно отдаленно напоминает сперму, но при переработке ее разделяли на масляную и воскоподобную фракцию. Спермацет использовали как основу для кремов и помад, а также для освещения – масло наливали в светильники, а из твердой части изготавливали свечи. В действительности спермацетовый мешок необходим киту для работы эхолокационного органа, благодаря которому он ориентируется в пространстве.

Дельфины используют инструменты для охоты

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Тело дельфина приспособлено для охоты на рыбу, но иногда и ему нужны дополнительные инструменты. Некоторые рыбы прячутся в песке или среди мелких камней, поэтому дельфины австралийского залива Шаркс-Бэй «надевают» на морды морские губки, чтобы они защищали нос от повреждений, и охотятся с их помощью. Это поведение не присуще дельфинам от рождения: они обучаются использованию губок у сородичей, что позволяет говорить о существовании у морских млекопитающих культуры. Аналогично передается навык добычи спрятавшейся рыбы из крупной опустевшей раковины: дельфин надевает ее на нос, всплывает, поднимает в воздух, выливает воду и вытряхивает добычу.