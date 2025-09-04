ИИ для каждого: как искусственный интеллект меняет жизнь россиян и зачем его поддерживает Путин

Объем внедрения ИИ в российских компаниях во II квартале 2025 года вырос на 32 процента

Еще недавно искусственный интеллект казался далекой перспективой, а теперь он работает на россиян каждый день. От распознавания речи до анализа медицинских снимков — интеллектуальные системы все глубже интегрируются в привычную жизнь. О том, зачем Россия делает ставку на искусственный интеллект и как он меняет жизнь миллионов граждан — читайте в материале «Газеты.Ru».

Первое в России состязание по нейроконтенту

Сегодня в России выстраивается полноценная среда, где искусственный интеллект становится доступным каждому — от школьника до опытного инженера. Создаются реальные условия для практики, профессионального развития и построения карьеры: от образовательных программ и олимпиад до форумов и хакатонов.

Так, 3 сентября в Москве прошел очный хакатон специального проекта «Первый кубок нейроконтента» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Института развития интернета. Он собрал 53 участника из 57 регионов страны.

Для специалистов, создающих цифровой контент на стыке технологий и креатива, мероприятие открыло новые возможности.

Артем Зорин, автор ИИ-роликов, говорит, что недавно занялся их созданием. Свой уровень он называет любительским, ведь сама ИИ-режиссура существует всего год-два:

«Поэтому был приятно удивлен, узнав о проведении «Первого кубка нейроконтента». Несмотря на специфичность сферы, государство уже поддерживает ее и создает условия для роста молодых специалистов. Это показатель того, что мы живем в передовой стране, которая чутко реагирует на современные тренды».

Такие проекты, как «Первый кубок нейроконтента», показывают: ИИ становится доступен не только крупным компаниям, но и каждому, кто хочет попробовать себя в новой сфере.

Россия строит экосистему ИИ

Поддержка ИИ становится частью системной работы государства. За последние годы в стране появилось множество мероприятий, где можно не только учиться, но и реализовывать проекты: ежегодная конференция «Путешествие в мир ИИ», хакатоны «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту и «Неделя ИИ для школьников». Для стартапов действуют конкурсы «Старт ИИ» и «Развитие ИИ», а для экспертов и бизнеса работает форум «ИИ – будущее сегодня».

Эти инициативы создают профессиональное сообщество, поддерживают талантливую молодежь и популяризируют передовые технологии.

ИИ в жизни россиян

Развитие технологий искусственного интеллекта в России уже напрямую влияет на качество жизни граждан. Эксперты отмечают, что интеллектуальные системы уже сегодня ускоряют бюрократические процессы, повышают точность принятия решений на предприятиях и обеспечивают большую прозрачность работы государственных структур.

Марат Фатхуллин, директор департамента цифровой трансформации Нижнего Новгорода, отмечает:

«На сегодняшний день широкое внедрение получили технологии компьютерного зрения и распознавания образов. Биометрия, мониторинговые системы городской среды, применение ИИ при анализе флюорографии и МРТ стали повседневной технологией. Российские решения входят в число лучших в мире. В работу государственного аппарата входят технологии распознавания речи и суммаризации — уже сегодня на совещаниях можно увидеть ИИ-ассистентов. Думаю, что в ближайшее время мы увидим системы, которые будут предугадывать ситуации и помогать их предотвращать».

ИИ уже применяется в транспорте (оплата проезда по лицу), в банковских сервисах (идентификация клиента по биометрии), в госуслугах и даже в бытовых продуктах — от «Яндекс GPT» до «оплаты по улыбке» от Сбера.

Поддержка на уровне президента

Развитие искусственного интеллекта в России невозможно представить без системной поддержки президента. Национальная стратегия в этой сфере действует до 2030 года и регулярно обновляется. Она охватывает подготовку кадров, создание вычислительных мощностей, развитие облачных платформ и центров обработки данных.

Особое внимание уделяется школьному и студенческому образованию. Так, с 1 сентября 2025 года в ряде школ введены курсы по искусственному интеллекту.

На международном уровне Россия выступила инициатором создания Международного альянса искусственного интеллекта, который объединяет страны БРИКС и другие государства.

Владимир Зайцев, ведущий разработчик АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта», считает:

«По масштабам вычислительных мощностей мы уступаем США и Китаю, но по ряду направлений Россия входит в число мировых лидеров. Это и сильные разработчики, и готовность рынка быстро внедрять новые технологии. Главное, что мы умеем не просто создавать ИИ, но и превращать его в реальные сервисы».

Технологии как точка роста

Развитие искусственного интеллекта в России давно вышло за рамки сухих стратегий. Это стало вопросом укрепления суверенитета, повышение конкурентоспособности экономики и создание новых рабочих мест.

Сегодня ИИ для россиян — это не только про «высокие технологии». Это возможность сэкономить время, повысить удобство и качество жизни. Это шанс для молодых специалистов построить карьеру, а для школьников — сделать первые шаги в профессии будущего.

Поддержка президента делает искусственный интеллект не просто модным трендом, а реальной частью повседневной жизни. И каждый новый проект — от олимпиад до «Кубка нейроконтента» — доказывает: ИИ в России уже работает на людей и открывает дорогу тем, кто готов стать его создателями.