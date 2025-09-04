4 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

4 сентября в мире отмечают Международный день тхэквондо. В России свой юбилей празднует популярная телеигра «Что? Где? Когда?». Православные верующие в этот день вспоминают мученика Агафоника Никомидийского, а у мусульман продолжается Мавлид — празднование в честь появления на свет пророка Мухаммеда. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 4 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 4 сентября

День специалиста по ядерному обеспечению

Праздник был учрежден указом президента в 2006 году и посвящен всем, кто работает в системе ядерного обеспечения Вооруженных сил РФ. В этот день в 1947 году в СССР был создан Специальный отдел Генштаба, который отвечал за проведение испытаний ядерного оружия. Уже в 1949 году страна создала и успешно испытала собственную атомную бомбу, что положило конец монополии США. Сегодня Россия располагает так называемой ядерной триадой — стратегической авиацией, межконтинентальными баллистическими ракетами и атомными подводными ракетоносцами.

Сейчас главные задачи специалистов по ядерному обеспечению — это хранение, эксплуатация и защита ядерного боезапаса страны.

День рождения телеигры «Что? Где? Когда?»

4 сентября 1975 года на советском телевидении впервые вышла программа «Что? Где? Когда?». Вначале это была простая «семейная викторина», в которой состязались две семьи. Правила игры существенно отличались от нынешних. В течение нескольких лет проект оттачивал содержание и стиль: появился волчок и команда знатоков, отвечающих на вопросы телезрителей, а призами в игре были книги. Со временем передача превратилась в культурное явление, породив целое интеллектуальное движение клубов по всему миру и став символом умной игры на экране.

Международный день тхэквондо

Праздник отмечается с 2006 года по инициативе Всемирной федерации тхэквондо. Именно 4 сентября 1994 года Международный олимпийский комитет официально включил тхэквондо в число олимпийских видов спорта. Сегодня это боевое искусство воспринимается не только как динамичный и зрелищный спорт, но и как философия самодисциплины и уважения к сопернику. Миллионы людей по всему миру занимаются тхэквондо, а турниры по этому единоборству привлекают большое количество зрителей.

Международный день стрельбы из лука

4 сентября 1931 года во Львове была создана Международная федерация стрельбы из лука (FITA). С тех пор в этот день лучники всего мира вспоминают о богатой истории своего спорта, восходящей к древним военным и охотничьим традициям. В стрельбе из лука важны не только сила и техника, но и абсолютная концентрация, поэтому этот спорт ценится как искусство гармонии тела и разума.

Всемирный день сексуального здоровья

Каждый год 4 сентября в разных странах отмечают Всемирный день сексуального здоровья. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в 1980-е годы начала рассматривать сексуальное здоровье как важнейшую составляющую качества жизни. Под этим понимают не только отсутствие заболеваний, мешающих полноценной сексуальной жизни, но и эмоциональное благополучие, свободу от страха и стыда, возможность строить гармоничные отношения. ВОЗ напоминает, что доступ к информации, медицинской помощи и уважение к правам человека в этой сфере важны не меньше, чем физическое здоровье.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 4 сентября в других странах

День иммигранта — Аргентина. Праздник отмечается с 1949 года и посвящен обычаям и национальным традициям иммигрантов, прибывающих из разных стран. В городе Обера, который считается столицей иммигрантских общин, проходит общенациональный фестиваль с выступлениями фольклорных коллективов.

День клыкача — Великобритания. На британских заморских территориях Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова проходит необычный экологический праздник — День клыкача. Его герой — патагонский клыкач, крупная глубоководная рыба, которая ценится в кулинарии. По этой причине она уязвима из-за чрезмерного промысла. Праздник служит напоминанием о хрупком равновесии океанских экосистем. В этот день ученые, рыбаки и экологи проводят акции, рассказывают о правилах устойчивого рыболовства и делятся результатами исследований.

Религиозные праздники 4 сентября

День памяти мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и прочих

Православная церковь 4 сентября вспоминает духовный подвиг нескольких святых мучеников и их сподвижников, пострадавших во времена правления императора Максимиана в конце III — начале IV века. Они отказались поклоняться идолам и остались верны христианской вере даже под пытками. За это мучеников жестоко казнили. Они вошли в историю церкви как символ стойкости и духовной силы. Эти святые особо почитаются на Балканах и в Византии.

4 сентября Русская православная церковь также чтит память: • священномученика Горазда (Павлика), епископа Чешского и Моравско-Силезского (1942);

• преподобного Исаакия Оптинского (1894);

• священномученика Афанасия, епископа Тарсийского (Киликийского) (270—275), преподобной Анфусы (ок. 298) и слуг ее, мучеников Харисима и Неофита (270—275);

• мученицы Евлалии девы (ок. 303).



Католическая церковь 4 сентября вспоминает:



• пророка Моисея;

• святую Розу из Витербо.

Маулид ан-Наби или Ночь Мавлид

Исламский праздник в честь рождения пророка Мухаммеда, который сунниты отмечают 12-го числа третьего месяца мусульманского лунного календаря. В 2025 году его начали праздновать вечером 3 сентября и продолжают весь день 4 сентября. В некоторых мусульманских странах праздник отмечается широко в течение месяца. В мечетях поют религиозные песнопения и читают проповеди о жизни пророка Мухаммеда.

Народные праздники и приметы 4 сентября

Агафон Огуменник

В народном календаре 4 сентября — день Агафона Огуменника. Святого Агафона в народе считали покровителем земледельцев, и этот день связывали с окончанием работ на полях. В давние времена огуменником называли площадку для молотьбы сжатого хлеба, где также находилось помещение для сушки. Отсюда и второе название праздника. Говорили: «На Агафона сжатое — в закрома, а лен — в стогу».

Крестьяне проверяли запасы зерна и готовились к долгим осенним вечерам. Наши предки верили, что в этот день нельзя лениться и откладывать дела: иначе весь год пройдет в безделье.

Обычаи дня также связаны с ожиданием лешего, который на Агафона мог явиться на гумно. Поэтому крестьяне выходили ночью в дозор — охранять свой урожай от нечистой силы. Кочергой проводили круг в месте хранения хлеба. Считалось, что леший не рискнет переступить запретную черту, а значит, хлеб будет цел.

Приметы

Теплый день обещает мягкую осень и поздние холода.

Дождь — к сырому сентябрю и долгой осени.

Много рябины — к суровой зиме.

Если пауки активно плетут сети — жди ясной погоды.

Какие исторические события произошли 4 сентября

476 год — предводитель варваров Одоакр сверг императора Ромула Августула, что положило конец Западной Римской империи.

1611 год — патриарх Московский Гермоген издал грамоту с анафемой Лжедмитрию II и Марине Мнишек.

1781 год — испанские колонисты основали город Лос-Анджелес в Калифорнии.

1837 год — Сэмюэл Морзе в Нью-Йорке продемонстрировал публике свое изобретение — телеграф.

1882 год — Томас Эдисон запустил в Нью-Йорке первую в мире центральную электростанцию.

1888 год — Джордж Истмен зарегистрировал торговую марку Kodak и получил патент на фотопленку.

1913 год — экспедиция Бориса Вилькицкого открыла Землю Николая II и остров Цесаревича Алексея (ныне Северная Земля).

1943 год — Иосиф Сталин встретился с иерархами Русской православной церкви, что стало переломом в церковной политике СССР.

1959 год — в США в продажу поступили женские колготки.

1962 год — группа The Beatles записала финальную версию песни Love Me Do, ставшей их дебютным синглом.

1998 год — основана компания Google.

Дни рождения и юбилеи 4 сентября

В 1768 году родился Франсуа Рене де Шатобриан — французский писатель и политик, один из основателей романтизма во французской литературе.

В 1835 году родился Александр Баженов — русский драматург, переводчик и театральный критик.

В 1853 году родился Герман фон Висман — немецкий путешественник, исследователь Африки.

В 1874 году родился Александр Вишневский — русский и советский хирург, академик, создатель знаменитой лечебной мази.

В 1909 году родился Валентин Плучек — главный режиссер московского Театра сатиры (1957—2002), народный артист СССР.

В 1927 году родился Джон Маккарти — американский ученый, автор термина «искусственный интеллект».

В 1934 году родился Эдуард Хиль — эстрадный певец (баритон), народный артист РСФСР. В интернете прославился как «Мистер Трололо».

Кто отмечает день рождения

79 лет исполняется Анатолию Куликову — российскому генералу армии, в 1995–1998 годах министру внутренних дел РФ.

73 года исполняется Евгении Глушенко — актрисе театра и кино, народной артистке России.

71 год исполняется Виктору Бычкову — российскому актеру театра и кино, известному по роли в фильме «Особенности национальной охоты».

49 лет исполняется Алексею Герману-младшему — российскому кинорежиссеру и сценаристу.

47 лет исполняется Уэсу Бентли — американскому актеру, известному по фильмам «Красота по-американски» и «Голодные игры».

45 лет исполняется Дэвиду Гарретту — немецкому скрипачу-виртуозу и композитору.

44 года исполняется Бейонсе — американской певице, актрисе и продюсеру, обладательнице множества премий «Грэмми».