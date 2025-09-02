Ночь Мавлид в 2025 году: когда и как мусульмане отмечают день рождения пророка Мухаммеда

Что за праздник Мавлид ан-Наби и когда его отмечают в 2025 году
Ежегодно 12-го числа месяца Раби уль-авваль по исламскому календарю мусульмане-сунниты всего мира отмечают особую дату — Мавлид ан-Наби (или Ночь Мавлид), день рождения пророка Мухаммеда.
В исламе сутки начинаются с заходом солнца, поэтому по григорианскому календарю в 2025 году Мавлид ан-Наби начнут отмечать вечером 3 сентября и продолжат весь день 4 сентября.
«В этом году памятная дата имеет особое значение: исполняется 1500 лет со дня рождения посланника всевышнего»,
— рассказал «Газете.Ru» заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Рушан Аббясов.
Он также отметил особую важность этой даты для мусульман.
Культуролог, кандидат наук, преподаватель СПбГИК Надежда Александрова в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что этот праздник появился в XII веке благодаря исламскому ученому Ибн Джариру ат-Табари, который стал инициатором празднования. Слово «мавлид» происходит из арабского языка и означает «рождение».
«Смысл праздника заключается в почитании дня рождения пророка Мухаммеда и углублении духовной связи последователей ислама с его учениями, а также служит напоминанием о важности ценностей, которые он проповедовал, таких как любовь, сострадание, справедливость и милосердие», — пояснила Надежда Александрова.
Так как точный день рождения Мухаммеда неизвестен, праздник приурочен к дате окончания земной жизни пророка. Но сунниты и шииты отмечают его в разное время.
Сунниты, последователи самого многочисленного направления в исламе, отмечают его на 12-й день третьего месяца исламского календаря — Раби уль-авваль. Для шиитов Ночь Мавлид наступает на пять дней позже, 17-го числа (по григорианскому календарю эта дата в 2025-м выпадает на 8 сентября).
Как отмечают Ночь Мавлид
Традиционно в течение всего месяца Раби уль-авваль верующие вспоминают жизнь и деяния пророка Мухаммеда.
Также в Ночь Мавлид проходят застолья, где подаются традиционные угощения, символизирующие единство мусульманской общины. Эта дата для верующих — возможность поразмышлять о жизни пророка, его учениях и духовных ценностях.
Традиции Ночи Мавлид
- Одной из главных традиций является чтение стихов из Корана и посвященных пророку текстов. Во многих общинах устраиваются специальные собрания, на которых исламские ученые и имамы делятся историями о жизни Мухаммеда, его подвигах, морали и учениях, что помогает объединить мусульман и укрепить веру.
- Другое важное событие Ночи Мавлид — прошение о благословении для себя и близких. Верующие собираются в мечетях, где совершают специальные ночные молитвы, демонстрируя уважение к пророку.
- В праздник принято готовить особые блюда и подносить угощения, делиться ими с соседями, родственниками и нуждающимися. Некоторые общины накрывают столы для всех желающих, предоставляя даже незнакомым людям возможность вместе поесть и пообщаться.
- Еще одна неотъемлемая традиция — раздача милостыни (садака). Через нее верующие демонстрируют свою любовь к пророку и стремление к очищению. Они жертвуют деньги, продукты — особенно специально приготовленные сладости и угощения — или одежду бедным и нуждающимся.
- В ряде мусульманских стран торжества по случаю Мавлида проводятся с особым размахом. Улицы украшаются плакатами с аятами Корана, а верующие собираются в мечетях, где устраивают массовое исполнение нашидов – религиозных песнопений. Одни из самых ярких и массовых празднований проходят в Египте, где устраивают праздничные шествия и ярмарки.
- В большинстве мусульманских стран Мавлид ан-Наби считается официальным государственным праздником. Одно из исключений — Саудовская Аравия, где преобладает консервативное исламское течение салафизм, поэтому в стране праздник считают лишним нововведением. В России празднование Мавлида в основном сосредоточено в таких регионах, как Чечня, Дагестан, Ингушетия и Татарстан.
Значение Ночи Мавлид в современном исламском мире
Пророк Мухаммед занимает уникальное место в мировой истории, отметил председатель Духовного управления мусульман Московской области.
«Его жизнь и миссия стали переломным моментом для человечества: он донес до людей слово всевышнего, утвердил основы нравственности, справедливости и милосердия, которые вдохновили целые цивилизации», — рассказал Рушан Аббясов.
Он отметил, что с момента завершения его пророческой миссии и по сей день миллионы сердец по всему миру находят в его заветах источник силы, мудрости и надежды.
Муфтий отметил, что Мавлид ан-Наби — это напоминание о том, что свет, зажженный пророком, продолжает освещать путь современному миру, помогая людям находить опору в вере, укреплять братство и жить в согласии.