Ночь Мавлид в 2025 году: когда и как мусульмане отмечают день рождения пророка Мухаммеда

Маулид ан-Наби, или Ночь Мавлид, — исламский праздник, посвященный дню рождения пророка Мухаммеда. Он отмечается среди суннитов на 12-й день месяца Раби уль-авваль по лунному календарю. Верующие возносят молитвы и благословения пророку, устраивают праздничные ужины и раздают милостыню нуждающимся. О духовном смысле и традициях праздника — в материале «Газеты.Ru».

Что за праздник Мавлид ан-Наби и когда его отмечают в 2025 году

Ежегодно 12-го числа месяца Раби уль-авваль по исламскому календарю мусульмане-сунниты всего мира отмечают особую дату — Мавлид ан-Наби (или Ночь Мавлид), день рождения пророка Мухаммеда.

В исламе сутки начинаются с заходом солнца, поэтому по григорианскому календарю в 2025 году Мавлид ан-Наби начнут отмечать вечером 3 сентября и продолжат весь день 4 сентября .

«В этом году памятная дата имеет особое значение: исполняется 1500 лет со дня рождения посланника всевышнего»,

— рассказал «Газете.Ru» заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Рушан Аббясов.

Он также отметил особую важность этой даты для мусульман.

Для мусульман эта дата — не просто историческая веха, но напоминание о великой миссии пророка, принесшего человечеству свет веры, нравственности и справедливости. Его жизнь и пример навсегда стали эталоном для миллионов людей. Рушан Аббясов муфтий, председатель Духовного управления мусульман Московской области

Культуролог, кандидат наук, преподаватель СПбГИК Надежда Александрова в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что этот праздник появился в XII веке благодаря исламскому ученому Ибн Джариру ат-Табари, который стал инициатором празднования. Слово «мавлид» происходит из арабского языка и означает «рождение».

close Firdous Nazir/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Смысл праздника заключается в почитании дня рождения пророка Мухаммеда и углублении духовной связи последователей ислама с его учениями, а также служит напоминанием о важности ценностей, которые он проповедовал, таких как любовь, сострадание, справедливость и милосердие», — пояснила Надежда Александрова.

Так как точный день рождения Мухаммеда неизвестен, праздник приурочен к дате окончания земной жизни пророка. Но сунниты и шииты отмечают его в разное время.

Сунниты, последователи самого многочисленного направления в исламе, отмечают его на 12-й день третьего месяца исламского календаря — Раби уль-авваль. Для шиитов Ночь Мавлид наступает на пять дней позже, 17-го числа ( по григорианскому календарю эта дата в 2025-м выпадает на 8 сентября ).

Сунниты и шииты: чем они отличаются, о чем спорят и почему не могут договориться В исламе существует несколько религиозных течений. Самые известные и многочисленные ветви среди мусульман... 23 июля 17:50

Как отмечают Ночь Мавлид

Традиционно в течение всего месяца Раби уль-авваль верующие вспоминают жизнь и деяния пророка Мухаммеда.

В мечетях для детей и взрослых проходят духовно-просветительские мероприятия, звучит чтение священного Корана и салаватов, рассказывается и осмысляется история жизни заключительного божьего посланника, а на общественных площадках проходят мероприятия, где звучит слово об исламе, мире и доброте. Рушан Аббясов муфтий, председатель Духовного управления мусульман Московской области

Также в Ночь Мавлид проходят застолья, где подаются традиционные угощения, символизирующие единство мусульманской общины. Эта дата для верующих — возможность поразмышлять о жизни пророка, его учениях и духовных ценностях.

Традиции Ночи Мавлид

Одной из главных традиций является чтение стихов из Корана и посвященных пророку текстов. Во многих общинах устраиваются специальные собрания, на которых исламские ученые и имамы делятся историями о жизни Мухаммеда, его подвигах, морали и учениях, что помогает объединить мусульман и укрепить веру.

Другое важное событие Ночи Мавлид — прошение о благословении для себя и близких. Верующие собираются в мечетях, где совершают специальные ночные молитвы, демонстрируя уважение к пророку.

В праздник принято готовить особые блюда и подносить угощения, делиться ими с соседями, родственниками и нуждающимися. Некоторые общины накрывают столы для всех желающих, предоставляя даже незнакомым людям возможность вместе поесть и пообщаться.

Еще одна неотъемлемая традиция — раздача милостыни (садака). Через нее верующие демонстрируют свою любовь к пророку и стремление к очищению. Они жертвуют деньги, продукты — особенно специально приготовленные сладости и угощения — или одежду бедным и нуждающимся.

В ряде мусульманских стран торжества по случаю Мавлида проводятся с особым размахом. Улицы украшаются плакатами с аятами Корана, а верующие собираются в мечетях, где устраивают массовое исполнение нашидов – религиозных песнопений. Одни из самых ярких и массовых празднований проходят в Египте, где устраивают праздничные шествия и ярмарки.

В большинстве мусульманских стран Мавлид ан-Наби считается официальным государственным праздником. Одно из исключений — Саудовская Аравия, где преобладает консервативное исламское течение салафизм, поэтому в стране праздник считают лишним нововведением. В России празднование Мавлида в основном сосредоточено в таких регионах, как Чечня, Дагестан, Ингушетия и Татарстан.

close Doaa Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Значение Ночи Мавлид в современном исламском мире

Пророк Мухаммед занимает уникальное место в мировой истории, отметил председатель Духовного управления мусульман Московской области.

«Его жизнь и миссия стали переломным моментом для человечества: он донес до людей слово всевышнего, утвердил основы нравственности, справедливости и милосердия, которые вдохновили целые цивилизации», — рассказал Рушан Аббясов.

Он отметил, что с момента завершения его пророческой миссии и по сей день миллионы сердец по всему миру находят в его заветах источник силы, мудрости и надежды.

Сегодня, когда человечество сталкивается с вызовами глобализации, кризисами и потерей духовных ориентиров, обращение к примеру пророка Мухаммеда (мир ему) становится особенно важным. Его наставления о мире, уважении, честности и милосердии не потеряли своей силы и остаются актуальными для каждого человека, вне зависимости от национальности или вероисповедания. Рушан Аббясов муфтий, председатель Духовного управления мусульман Московской области

Муфтий отметил, что Мавлид ан-Наби — это напоминание о том, что свет, зажженный пророком, продолжает освещать путь современному миру, помогая людям находить опору в вере, укреплять братство и жить в согласии.