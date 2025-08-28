«Забрасывали гранатами и поливали огнем». Умер экс-командир «Альфы», спасавший заложников в Беслане

Бывший командир спецподразделения антитеррора ФСБ «Альфа» Валерий Канакин скончался на 66-м году жизни. Генерал-майор неоднократно был в командировках в горячих точках и участвовал в освобождении заложников во время терактов на Дубровке в Москве, а также в Беслане. Путин лично вручил ему звезду Героя России. По мнению коллеги покойного, только из таких людей, как Канакин, «должны строиться такие подразделения, как «Альфа».

Герой России, ветеран группы «Альфа», бывший руководитель управления «А» Центра специального назначения ФСБ и участник операции по освобождению заложников в Беслане Валерий Канакин умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщила Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» в Telegram-канале.

«Светлая память о Валерии Владимировиче Канакине навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Руководитель Международной ассоциации ветеранов «Альфы» Сергей Гончаров выразил соболезнования семье покойного офицера. В беседе с News.ru он подчеркнул, что только из таких людей, как Канакин, «должны строиться такие подразделения, как «Альфа».

«Заслуженный человек <…> Мы гордимся, что у нас был такой товарищ», — добавил Гончаров.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратил внимание на то, что Канакин не терял связь с малой родиной — он неоднократно бывал в регионе и состоял в Вадинском землячестве. Кроме того, генерал активно занимался общественной деятельностью в ветеранских организациях и патриотическим воспитанием молодежи, отметил Мельниченко.

«Земляки навсегда запомнят Валерия Канакина как истинного боевого офицера, настоящего патриота своей Родины», — подчеркнул глава региона.

Место и причина смерти генерала неизвестны. Детали прощания с Канакиным не разглашаются.

Где учился и служил Канакин?

Канакин родился 5 мая 1960 года в Пензенской области — в селе Овчарные Выселки Вадинского района. Учился в школе-интернате села Вадинск и в школе села Рахмановка.

В 1975-м вместе с родителями переехал в Московскую область, где спустя два года окончил среднюю школу № 1 совхоза-комбината «Московский» (ныне школа № 2063 в Москве).

С 1978 по 1980 годы Канакин служил в Ракетных войсках стратегического назначения. После армии с 1981-го по 1982 год обучался в Ленинградской высшей школе КГБ СССР. По ее окончании работал в Седьмом управлении КГБ. Также окончил Академию ФСБ России и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.

В январе 1984 года 23-летний Канакин был зачислен в группу «А» («Альфа») Седьмого управления КГБ. В 2014-м он возглавил управление «А» Центра специального назначения ФСБ.

«В подразделении «А» это был третий пример того, как сотрудник, начиная с рядового разведчика (бойца) антитеррора, стал командиром группы «А». До этого весь этот сложный путь прошли Михаил Васильевич Головатов и Александр Иванович Мирошниченко», — сообщается в группе газеты «Спецназ России» и журнала «Разведчикъ» в социальной сети «ВКонтакте».

В июле 2019 года стало известно, что Канакин покинул этот пост. Увольнение генерала не было связано с задержанием нескольких сотрудников спецсподразделения по подозрению в разбое , отметил

Гончаров в беседе с «Интерфаксом».

С 2019 по 2023-й Канакин был президентом ассоциации ветеранов «Альфы», затем — членом ее совета.

В каких операциях участвовал?

Канакин неоднократно был в командировках в горячих точках Советского Союза и России, он принимал участие в военных кампаниях в Афганистане и на Северном Кавказе. Кроме того, участвовал в операциях по освобождению заложников во время терактов на Дубровке в Москве (2002) и в Беслане в Северной Осетии (2004).

При штурме здания бесланской школы, захваченной террористами, погибли трое его коллег из управления «А» : майоры Александр Перов и Вячеслав Маляров, а также прапорщик Олег Лоськов. В критический момент операции Канакин взял командование на себя. Об освобождении заложников он рассказывал журналистам «Спецназа России».

«Террористы в Беслане забрасывали нас гранатами и поливали огнем. Первый раненый — Виталий Степин. Ему разворотило ногу. Маляров вытащил Степина из-под огня, оказал первую помощь. А потом в числе первых вошел в помещение. Начали освобождать школу, и заложники буквально хлынули на нас. Вскоре стали подтягиваться соседния группы, теснить боевиков. При входе уничтожили трех бандитов, среди них — «шахидка». Не успела взорваться, или духу не хватило, не знаю. Мы закончили освобождать основную часть здания и вышли в крыло. Встретили там сильное сопротивление террористов. Человека два-три вели интенсивный огонь. Вячеслав Маляров подполз, ответил огнем, и в это время его сразила пуля», — поделился он.

Какие награды получил Канакин?

Высшую награду страны — звание Героя России — Канакин получил за мужество и героизм, проявленные при освобождении заложников в школе Беслана, в день своего 45-летия, 5 мая 2005 года. Президент Владимир Путин лично вручил ему «Золотую Звезду» в Кремле.

Кроме того, вклад генерала в государственную безопасность отмечен орденами «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени (с мечами), Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степени (с мечами) и двумя медалями «За отвагу». Русская православная церковь вручила ему орден Димитрия Донского III степени.

Канакин — почетный гражданин Вадинского района Пензенской области (14 ноября 2013 года). Мастер спорта по вольной борьбе.