«Забрасывали гранатами и поливали огнем». Умер экс-командир «Альфы», спасавший заложников в Беслане

Герой России, ветеран группы «Альфа», бывший руководитель управления «А» Центра специального назначения ФСБ и участник операции по освобождению заложников в Беслане Валерий Канакин умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщила Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» в Telegram-канале.
«Светлая память о Валерии Владимировиче Канакине навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.
Руководитель Международной ассоциации ветеранов «Альфы» Сергей Гончаров выразил соболезнования семье покойного офицера. В беседе с News.ru он подчеркнул, что только из таких людей, как Канакин, «должны строиться такие подразделения, как «Альфа».
«Заслуженный человек <…> Мы гордимся, что у нас был такой товарищ», — добавил Гончаров.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратил внимание на то, что Канакин не терял связь с малой родиной — он неоднократно бывал в регионе и состоял в Вадинском землячестве. Кроме того, генерал активно занимался общественной деятельностью в ветеранских организациях и патриотическим воспитанием молодежи, отметил Мельниченко.
«Земляки навсегда запомнят Валерия Канакина как истинного боевого офицера, настоящего патриота своей Родины», — подчеркнул глава региона.
Место и причина смерти генерала неизвестны. Детали прощания с Канакиным не разглашаются.
Где учился и служил Канакин?
Канакин родился 5 мая 1960 года в Пензенской области — в селе Овчарные Выселки Вадинского района. Учился в школе-интернате села Вадинск и в школе села Рахмановка.
В 1975-м вместе с родителями переехал в Московскую область, где спустя два года окончил среднюю школу № 1 совхоза-комбината «Московский» (ныне школа № 2063 в Москве).
С 1978 по 1980 годы Канакин служил в Ракетных войсках стратегического назначения. После армии с 1981-го по 1982 год обучался в Ленинградской высшей школе КГБ СССР. По ее окончании работал в Седьмом управлении КГБ. Также окончил Академию ФСБ России и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.
В январе 1984 года 23-летний Канакин был зачислен в группу «А» («Альфа») Седьмого управления КГБ. В 2014-м он возглавил управление «А» Центра специального назначения ФСБ.
«В подразделении «А» это был третий пример того, как сотрудник, начиная с рядового разведчика (бойца) антитеррора, стал командиром группы «А». До этого весь этот сложный путь прошли Михаил Васильевич Головатов и Александр Иванович Мирошниченко», — сообщается в группе газеты «Спецназ России» и журнала «Разведчикъ» в социальной сети «ВКонтакте».
В июле 2019 года стало известно, что Канакин покинул этот пост. Увольнение генерала не было связано с задержанием нескольких сотрудников спецсподразделения по подозрению в разбое, отметил
Гончаров в беседе с «Интерфаксом».
С 2019 по 2023-й Канакин был президентом ассоциации ветеранов «Альфы», затем — членом ее совета.
В каких операциях участвовал?
Канакин неоднократно был в командировках в горячих точках Советского Союза и России, он принимал участие в военных кампаниях в Афганистане и на Северном Кавказе. Кроме того, участвовал в операциях по освобождению заложников во время терактов на Дубровке в Москве (2002) и в Беслане в Северной Осетии (2004).
При штурме здания бесланской школы, захваченной террористами, погибли трое его коллег из управления «А»: майоры Александр Перов и Вячеслав Маляров, а также прапорщик Олег Лоськов. В критический момент операции Канакин взял командование на себя. Об освобождении заложников он рассказывал журналистам «Спецназа России».
«Террористы в Беслане забрасывали нас гранатами и поливали огнем. Первый раненый — Виталий Степин. Ему разворотило ногу. Маляров вытащил Степина из-под огня, оказал первую помощь. А потом в числе первых вошел в помещение. Начали освобождать школу, и заложники буквально хлынули на нас. Вскоре стали подтягиваться соседния группы, теснить боевиков. При входе уничтожили трех бандитов, среди них — «шахидка». Не успела взорваться, или духу не хватило, не знаю. Мы закончили освобождать основную часть здания и вышли в крыло. Встретили там сильное сопротивление террористов. Человека два-три вели интенсивный огонь. Вячеслав Маляров подполз, ответил огнем, и в это время его сразила пуля», — поделился он.
Какие награды получил Канакин?
Высшую награду страны — звание Героя России — Канакин получил за мужество и героизм, проявленные при освобождении заложников в школе Беслана, в день своего 45-летия, 5 мая 2005 года. Президент Владимир Путин лично вручил ему «Золотую Звезду» в Кремле.
Кроме того, вклад генерала в государственную безопасность отмечен орденами «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени (с мечами), Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степени (с мечами) и двумя медалями «За отвагу». Русская православная церковь вручила ему орден Димитрия Донского III степени.
Канакин — почетный гражданин Вадинского района Пензенской области (14 ноября 2013 года). Мастер спорта по вольной борьбе.