У экс-депутата Гаджиева требуют изъять 2 млрд рублей. А его семью признать экстремистами

Генпрокуратура потребовала объявить «экстремистским объединением» бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Магомеда Гаджиева* и его семью. Ведомство также попросило изъять их активы на сумму более 2 млрд рублей, за счет которых, как считают правоохранители, Гаджиев поддерживает ВСУ. Экс-депутат уехал из РФ после начала спецоперации, а в 2023-м Минюст внес его в реестр иноагентов. Польские издания впоследствии писали, что Гаджиев помогал властям США искать и арестовывать активы российских чиновников и олигархов за рубежом.

Генеральная прокуратора РФ попросила суд признать семью бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Магомеда Гаджиева (признан в РФ иностранным агентом) экстремистским объединением и запретить деятельность этой группы в стране. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исковое заявление.

По данным собеседника агентства, иск был направлен в Советский районный суд Махачкалы по личному поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Он же поручил организовать проверку, в ходе которой выяснилось, что

Гаджиев вместе со своей сожительницей Ниной Колмийцевой, сыном Магомедрасулом и сестрой Раисат образовали объединение, «деятельность которого подлежит признанию экстремистской и запрету».

«Находясь за рубежом, Гаджиев М.Т. выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства, о чем сообщил на видеозаписи, размещенной в сети Интернет... Ранее за раскрытие сведений закрытого характера получил от правительственных структур США не менее 45 млн долларов США , что было выявлено Департаментом государственной эффективности правительства США», — говорится в иске. Какие сведения передал экс-парламентарий, в документе не сказано.

По данным Генпрокуратуры, Коломийцева помогала Гаджиеву, распространяя фейки об армии России и спецоперации. Именно через нее, как считают в ведомстве, бывший депутат финансово поддерживает ВСУ, «о чем лично рассказывает в интернете». У Гаджиева остается имущество в России, которое, по данным ГП, «обеспечивает ему прибыль для реализации экстремистских планов». Это имущество записано на сестру и сына. На них же оформлена коммерческая недвижимость, элитное жилье и земельные участки в Дагестане, Москве и Подмосковье общей стоимостью около 2 млрд рублей.

«Для скрытого владения им (имуществом. — «Газета.Ru») ответчик привлек своих родственников и свойственников: Гаджиева М.М. (сын), Гаджиева Т.М. (отец), Гаджилова М.Б. (зять), Гаджилову Р.Т. (сестра), Авдееву М.Г. (мать сожительницы), Авдеева И.В. (отец сожительницы), а также подконтрольные компании — ООО «Усадьба в Кадашах» и ООО «Квинтэссэнс», — говорится в иске.

Также под контролем экс-парламентария находится компания ООО «Сулакнеруд», занимающаяся добычей песчано-гравийной смеси на Чирюртовском месторождении в Дагестане. Учредителем компании является сестра Гаджиева Раисат, а прибыль от деятельности через нелегальные схемы бывший депутат выводит за границу. В частности в США и Францию, где у Гаджиева есть жилье.

Генпрокуратура попросила суд прекратить право пользования недрами, предоставленное ООО «Сулакнеруд». Кроме того, ведомство требует обратить в доход государства имущество ответчиков и компаний «Усадьба в Кадашах» и «Квинтэссэнс» .

Кто такой Магомед Гаджиев?

Магомед Гаджиев был депутатом Госдумы с 2003 по 2021 год. Ранее он также занимал пост заместителя руководителя управления министерства по налогам и сборам по Дагестану, а потом затем перешел на аналогичную должность по Южному федеральному округу. После начала спецоперации экс-депутат покинул Россию.

В марте 2023-го румынский портал RNB со ссылкой на источники рассказал, что Гаджиев в попытке получить паспорт европейской страны был готов сообщить «чувствительную информацию». 26 мая 2023 года Минюст РФ внес экс-депутата в реестр иноагентов (примечательно, что Гаджиев голосовал за принятие закона об иноагентах в 2012 году). Ведомство обосновало это тем, что Гаджиев заявлял о поддержке властей Украины и «с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками». На следующий день экс-парламентария исключили из партии.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов, комментируя это решение, назвал его закономерным, а самого Гаджиева трусом и предателем.

«За европейский паспорт Гаджиев оказался готов поливать грязью все, что нам близко и дорого: своих земляков, друзей, республику, страну и даже религию», — написал Меликов в Telegram-канале.

В начале 2024-го МВД объявило бывшего парламентария в розыск по уголовной статье. В апреле «Ъ» сообщил, что Гаджиева обвинили в организации убийства ректора махачкалинского Института теологии и международных отношений (ИтиМО) Максуда Садикова.

Сотрудничество с США

В октябре польское издание Salon 24 рассказало, что Гаджиев сотрудничает с американскими властями, помогая им искать и арестовывать международные активы российских бизнесменов и чиновников .

GEO Polityka писала, что на счете Гаджиева в банке Wells Fargo в США находится более $45 млн, а Налоговое управление попросило банк не закрывать его счет, поскольку он получал вознаграждение за информацию, предоставленную правительству США. Сотрудничество с американскими властями издание связало с попытками избежать экстрадиции.

На счета и недвижимость экс-депутата Магомеда Гаджиева наложили арест Районный суд Махачкалы наложил арест на банковские счета и недвижимость бывшего депутата Госдумы Магомеда... 23 декабря 14:03

GEO Polityka отмечала, что Гаджиев «находится в центре огромной бизнес-империи стоимостью в миллиарды долларов».

«Вместе со своим деловым партнером Алибеком Исаевым он является истинным владельцем Fantom Foundation, организации, стоящей за криптовалютой Fantom (FTM). <…> Текущая рыночная капитализация Fantom составляет около двух миллиардов долларов, что определенно ставит Гаджиева в список российских миллиардеров», — говорилось в публикации.

Однако уже в марте 2025-го издание сообщило, что Гаджиев может потерять хранящиеся на его счету в США деньги. Собеседник издания показал копию письма Wells Fargo Bank на имя экс-депутата, где от Гаджиева потребовали «добровольно раскрыть характер платежей, полученных от правительства США с 2016 года», перечислив каждую транзакцию и указав вид предоставленных им услуг. Таким образом банк хотел добиться того, «чтобы все средства, относящиеся к политически значимым лицам, которые могут быть связаны с прошлыми расточительными тратами правительственных агентств США или с незаконной деятельностью ... были возвращены в казначейство США».

Письмо на имя Гаджиева пришло после того, как глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск получил доступ к конфиденциальным данным казначейства. Миллиардер написал, что команда департамента обнаружила, что должностные лица, отвечающие за утверждение платежей, получили указание одобрять их даже мошенническим или террористическим группам. После этого, как утверждали источники издания, все американские банки начали изучать счета людей, получавших деньги от американских агентств.