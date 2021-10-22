При взрыве на заводе в Рязанской области погибли не менее семи человек

Тушение пожара в одном из цехов завода «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района Рязанской области, 22 октября 2021 года

Взрыв в поселке Лесной произошел утром. По информации СМИ, взорвался цех, производивший промышленную взрывчатку на территории завода «Эластик» (входит в «Ростех»). Официально подтвердили гибель семи человек, но издания пишут, что погибла почти вся смена, пришедшая утром на работу. Спасатели продолжают работу на месте происшествия, судьба нескольких работников до сих пор неизвестна.

В Рязанской области в цехе по производству пороха произошел взрыв, в результате которого погибли и пострадали несколько человек, сообщают СМИ и Telegram-каналы.

По официальной информации МЧС по Рязанской области, взрыв был вызван пожаром, произошедшем в поселке Лесной Шиловского района, расположенного в 60 км к юго-востоку от Рязани. Сообщение о возгорании поступило в 8.22 утра, на место происшествия выехали восемь пожарных машин и 24 человека личного состава экстренной службы.

Данные о погибших и пострадавших разнятся. Как сообщили «Газете.Ru» в управлении Следственного комитета по Рязанской области на 9.20 мск было известно о двоих погибших. Данные о других жертвах уточняются. В связи с инцидентом проводится проверка, на место выехали сотрудники ведомства.

Позже МЧС сообщило, что в результате пожара, площадь которого составила 16 кв. м, погибли семь человек, еще 17 пострадали. Одного пострадавшего госпитализировали, сейчас спасатели разбирают завалы, под ними могут находиться еще девять человек.

close 100% Тушение пожара в одном из цехов завода «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района Рязанской области, 22 октября 2021 года ТАСС

В то же время местное издание «Рзн.инфо» сообщает со ссылкой на региональный минздрав, что неизвестна судьба 11 человек. Пострадавшего человека доставили в лесновскую больницу с 80% ожогов тела.

Mash и другие Telegram-каналы сообщают другие данные о погибших: 9, 11, 16 человек — почти вся смена. Официального подтверждения этих цифр пока нет. Источники изданий со ссылкой на спасателей заявляют, что шансов найти выживших под завалами почти нет.

SHOT пишет, что взрыв произошел, когда утренняя смена пришла на работу и включила оборудование.

По данным Telegram-канала «112» взрыв произошел на заводе синтетических волокон «Эластик». На сайте предприятия говорится, что в 2015 году завод признан банкротом, а с 2017 года его деятельность приостановлена, мощности законсервированы, работники уволены. Однако из комментариев в социальных сетях и в сервисе «Яндекс.Карты» следует, что как минимум с 2020 года завод ведет свою деятельность.

Согласно сайту, «Эластик» занимается производством промышленных взрывчатых веществ. В частности, тротиловые, тротило-гексогеновые, тетроловые шашки, которые используются в скважинах и при наземных работах. Кроме того, предприятие производит граммонит и гранипоры — взрывчатые вещества, применяемые в карьерах, рудниках, шахтах и других горных работах.

Другие СМИ пишут, что взрыв произошел в ООО «Разряд», который сейчас работает на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик», входящего в структуру госкорпорации «Ростех». ФГУП сообщил РБК, что не обладает информацией об инциденте. «Информацией о пожаре не владеем. Это территория наша, заводская, но малое предприятие выкупило землю», — сказал представитель «Эластика».

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что взрыв с последующим пожаром произошел в цехе по производству пороха из-за нарушения технологического процесса. Mash опубликовал запись с места происшествия: на кадрах видна задымленная местность, пожарные машины и горящие остатки здания на заднем фоне.