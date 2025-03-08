«Бог любит троицу». На Украине вновь угрожают взорвать Крымский мост

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о подготовке третьей попытки взорвать Крымский мост. Он пояснил, что «Бог любит троицу». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что при таком отношении украинских военных к религии Православная церковь Украины «скоро обретет их мощи».

Главком Военно-морских сил (ВМС) Украины Алексей Неижпапа в интервью британской газете The Guardian заявил, что он с оптимизмом смотрит на то, что Киев сможет разрушить Крымский мост.

«Русские понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть поговорка: «Бог любит троицу»», — сказал он.

На это высказывание обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ (Православная церковь Украины. — «Газета.Ru») скоро обретет их мощи», — сказала она РИА Новости.

Это не первая подобная угроза Неижпапы. В начале февраля он уже заявлял, что «Крымскому мосту недолго жить осталось» и грозился взорвать его «уже в этом году».

Помимо Марии Захаровой, на публикацию The Guardian отреагировал депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко. По его словам, украинские власти не скрывают намерений продолжать террористические действия в отношении гражданских объектов на территории России.

«Эти угрозы мы традиционно фиксируем в преддверии туристического сезона», — отметил парламентарий.

В свою очередь, заместитель председателя общественной палаты Крыма Роман Чегринец заявил, что Неижпапа демонстрирует миру свою «гнилую и террористическую суть», когда угрожает разрушить гражданский объект. Он назвал главу ВМС Украины военным преступником и добавил, что тот ответит за свои злодейства перед трибуналом.

Что еще говорил главком ВМС

В том же интервью The Guardian Неижпапа заявил, что его страна «самостоятельно освободила северо-западную часть Черного моря», отметил «успехи Украины в войне против России» и, как пишут журналисты издания, «отмахнулся от напряженности в отношениях с администрацией Трампа, которая сократила поставки оружия и разведданных».

«Западная поддержка Украины послала мощный сигнал о том, что «мы не одиноки»», — отметил Неижпапа.

Конфликт Украины с Россией он описал как «технологическую гонку, в которой доминируют беспилотники». По его словам, Москва разработала «довольно эффективные» методы противодействия рейдам морских БПЛА, а Украина «превратила беспилотники в быстроходные ударные платформы» с зенитными установками и FPV-дронами.

Предыдущие попытки взорвать Крымский мост

Крымский мост дважды подвергался атакам со стороны Украины.

В октябре 2022 года на автодорожной части моста произошел теракт, что привело к человеческим жертвам и разрушениям. Во время движения по мосту грузового автомобиля, в кузове которого, как выяснилось, был скрытый груз, произошел взрыв, от которого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Погибли пять человек, включая водителя грузовика, которого использовали «втемную». В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета. Движение легковых автомобилей в реверсивном режиме восстановили в тот же день, грузовики перенаправили на паромную переправу. Железнодорожные составы также вскоре запустили. Ремонт моста полностью завершился в мае 2023 года. Ответственность за теракт взяла на себя украинская сторона.

Расследование показало, что груз взрывчатого вещества был упакован в рулоны строительной полиэтиленовой пленки общей массой около 21 тонны. Он прибыл из Одессы со сменой собственников и транспортных средств. Проверка на границе трех стран (Грузии, Армении и России) не выявила ничего подозрительного.

«Переправа стабильно работает». Что сейчас с Крымским мостом Взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы, сообщила газета The New York Times со ссылкой... 09 октября 10:35

В июле 2023 года ВСУ нанесли повреждения Крымскому мосту при атаке морских дронов. При взрыве погибла супружеская пара, которая в это время проезжала по мосту на автомобиле. В машине с ними также находилась 14-летняя дочь, получившая ранения. В результате атаки было повреждено дорожное полотно, опоры моста устояли. На полное восстановление движения ушел месяц. Ответственность за теракт также взял на себя Киев.