13 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

13 августа свой праздник отмечают левши — а это около 10 процентов населения планеты. В России в этот день вспоминают многовековую историю сарафана — от простой крестьянской одежды до символа национальной культуры, а в Японии зажигают фонарики для духов усопших родственников. Православные верующие готовятся к началу короткого, но строгого Успенского поста. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 13 августа и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 13 августа

Международный день левшей

История этого праздника началась с борьбы против многовековой дискриминации. Так, в средние века леворуких считали пособниками дьявола — их преследовала инквизиция, а на Руси им запрещали свидетельствовать в судах.

В 1976 году активисты из США создали Международную конфедерацию левшей и опубликовали «Билль о левшах», требуя свободы выбора руки и доступных товаров. Сам праздник официально учредили позже, в 1992-м, по инициативе британского Клуба левшей. Поводом стала чудовищная статистика: из-за того, что все оборудование на предприятиях было рассчитано на правшей, леворукие работники чаще получали на производстве смертельные травмы.

Традиции дня сочетают серьезность и игру. Участники призывают правшей попробовать жить «в зеркальном мире»: писать, резать хлеб или чистить зубы левой рукой, чтобы ощутить дискомфорт повседневности, а также дарить левшам адаптированные вещи — специальные ножницы, компьютерные мыши, ручки и так далее.

Ученые напоминают: леворукость — это лишь особенность мозга. У таких людей активнее правое полушарие, отвечающее за креативность, потому среди них много гениев — от Леонардо да Винчи до Пушкина.

close Shutterstock

День русского сарафана

Сарафан прошел путь от крестьянской одежды до символа русской культуры. Изначально его носили мужчины: в XIII веке так называли просторный кафтан воевод. Лишь к XVI столетию он перекочевал в женский гардероб, став привычной одеждой крестьянок, купчих и боярынь. Петр I, вводя европейскую моду, запретил сарафан при дворе, но Екатерина II вернула его, щеголяя в парчовом наряде (парча — тяжелая ткань из шелка с узором, выполненным металлическими нитями с золотом, серебром) на балах. В 1834 году Николай I узаконил традицию, обязав фрейлин носить придворные платья «сарафанного» кроя.

В этот день в городах и селах проходят фольклорные фестивали и тематические праздники с мастер-классами, викторинами и играми.

Какие праздники и памятные даты отмечают 13 августа в других странах

День женщин — Тунис. Отмечается с 1956 года в честь принятия Кодекса о личном статусе — революционного документа, запретившего многоженство, утвердившего гражданский брак и право женщин на развод. Это произошло всего через несколько месяцев после провозглашения независимости Туниса от Франции. Инициатором стал первый президент Хабиб Бургиба, считавший эмансипацию основой модернизации страны. В городах в этот день проходят дискуссии о гендерном равенстве, выставки, посвященные достижениям тунисок в науке и политике. Мужчины дарят женщинам жасмин — символ чистоты и уважения.

День независимости — Центральноафриканская Республика (ЦАР). 13 августа 1960 года ЦАР освободилась от французской колонизации. Поворотным моментом стало создание в 1949 году Движения за социальную эволюцию Черной Африки бывшим премьер-министром Бартелеми Богандой. По традиции вечером после народных гуляний проходят выступления политиков, которые напоминают о необходимости единства в стране, пережившей пять переворотов за 10 лет.

День памяти жертв Берлинской стены — Германия. 13 августа 1961 года ГДР начала возводить стену, разделившую Берлин на 28 лет. За это время при попытке бегства погибли 138 человек. В этот траурный день в Часовне Примирения, которая является частью мемориала Берлинской стены, зачитывают имена погибших. Родственники приносят фотографии жертв и живые гвоздики. В полдень по всей стране объявляют минуту молчания.

close Мемориал, посвященный тем, кто был застрелен при попытке перебраться через стену в Западный Берлин, 1981 год AP

День поминовения усопших, или Обон — Япония. Праздник восходит к VII веку и буддийской легенде о монахе Маудгальяяне, который спас мать из мира голодных духов. С XV века Обон стали отмечать массово, приурочив к окончанию летних полевых работ. Хотя дата плавающая (13–15 июля или августа), в большинстве регионов страны традиционно празднуют с 13 августа. Японцы возвращаются в родные города, чтобы «встретить» души предков. Перед домами зажигают «огни приветствия», а у алтарей ставят «духовные тарелки» с овощами. На кладбищах моют памятники, оставляют любимую еду умерших.

Церковные праздники 13 августа

Заговенье на Успенский пост

В народе этот день всегда был особенным — он предварял начало строгого Успенского поста, который длится две недели и считается одним из самых важных в церковном году. Успенский пост посвящен памяти Божией Матери и завершается праздником Успения Пресвятой Богородицы.

В день заговенья семьи старались собраться за столом. В старину этот вечер часто был наполнен разговорами о предстоящем посте, о том, как кто будет его проводить. Люди воспринимали заговенье не как «прощание с мясом», а как настрой на внутреннюю тишину и молитву.

В православном календаре этот день носит название предпразднства (дня перед праздником, когда на богослужениях начинают читать молитвы, посвященные этому событию) Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня.

День памяти праведного Евдокима Каппадокиянина

Праведный Евдоким жил в IX веке в Каппадокии. Он родился в семье военачальника и с детства отличался благочестием: не искал почестей, избегал шумных собраний и проводил время в молитве и добрых делах.

Когда его назначили наместником, Евдоким проявил себя как справедливый и милосердный правитель — умел наказать за злое, но всегда давал шанс исправиться. Интересно, что он так и не женился, хотя в те времена это было необычным решением для знатного человека.

Евдоким умер молодым, и на его могиле стали происходить чудесные исцеления. Мощи святого, обретенные нетленными, перенесли в Константинополь.

В этот день в церкви молятся о чистоте сердца и справедливости, а в некоторых местах вспоминают и об особом покровительстве святого Евдокима.

13 августа Русская православная церковь также чтит память • память мученицы Иулитты Кесарийской (Каппадокийской) (304–305);

• преподобномученика Дионисия Ватопедского (1822);

• святителя Германа, епископа Осерского (448);

• священномученика Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского, и с ним преподобномученика Сергия (Шеина), архимандрита и мучеников Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова (1922);

• мученика Максима Румянцева (1928);

• священномученика Владимира Холодковского, пресвитера (1937);

• священномученика Иоанна Румянцева, священноисповедника Константина Разумова, пресвитеров, мученицы Анны Серовой и исповедницы Елисаветы Румянцевой (после 1937).



Народные праздники и приметы 13 августа

Евдокимов день, или Евдокимово заговенье

В народном календаре 13 августа всегда стояло особняком. И дело было не только в том, что на следующий день начинался Успенский пост. Люди связывали этот день с именем праведного Евдокима, а в деревнях к нему относились с особым уважением. Считалось, что святой покровительствует миру в доме, бережет чистоту помыслов и защищает от недобрых людей.

С утра хозяйки старались прибрать избу, вымыть пол, вытряхнуть постели — не просто ради чистоты, а чтобы «загнать» всякую беду за порог. На стол в этот день выставляли мясные блюда, пироги с яйцами, молочные каши — чтобы напоследок перед постом насытиться и зарядиться силами. Но заговенье не превращали в шумное застолье: говорили тихо, старались не ссориться, ведь как встретишь пост, так он и пройдет.

Интересный обычай был у молодых девушек: они до полудня выходили к реке, умывались проточной водой и шептали слова о женихе. Вода в этот день считалась «заговоренной» на чистоту и долгую любовь.

По старинным обычаям, в этот день не брали в долг и не давали — считалось, что так можно «отдать» свое счастье. Женщины не пряли и не ткали — чтобы в доме не завелись болезни. Мужчины старались не рубить дрова и не чинить забор — чтобы не накликать разлад в семье. В Евдокимов день к близким относились особенно внимательно: если в доме мир, то и весь пост пройдет в благости.

close Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Приметы

Если утро туманное — к тихой и теплой осени.

Если пауки начали активно плести паутину — к сухой погоде до конца месяца.

Гром в этот день — к долгой теплой осени.

Много рябины на деревьях — осень будет дождливой и ранней.

Какие исторические события произошли 13 августа

1868 год — в районе Арики на тихоокеанском побережье Перу (ныне Чили) произошло мегаземлетрясение силой до 8,5–9,3 балла по шкале Рихтера, за ним пришли волны цунами, заметные по всему Тихому океану. Они обрушились на Гавайские острова, Японию, Австралию и Новую Зеландию. Счет жертв шел на десятки тысяч.

1883 год — в амстердамском зоопарке Артис умерла последняя квагга (вид зебры с полосками только на спине и рыжим окрасом) . Из-за путаницы в названии зебр специалисты не сразу осознали, что этот вид животных исчез. Последняя дикая особь, как считается, была убита в 1878 году. Квагги обитали на территории современной ЮАР. В 1987 году был запущен проект восстановления квагг как биологического подвида.

1889 год — американский изобретатель Уильям Грей получил патент на телефон-автомат с монетным механизмом. Позже его компания развернула сеть платных станций.

1907 год — в Нью-Йорке вышел на линию первый таксомотор с таксометром. Идею продвигал Гарри Аллен, которого возмутил завышенный тариф в гансом-кэбе. Он ввез 65 французских машин и вскоре покрасил их в отличительный желтый цвет.

1913 год — в Шеффилде металлург Гарри Брилли выплавил коррозионно-стойкую сталь, в ее составе было около 12,8% хрома и 0,24% углерода. Сначала ее называли «антикоррозийной», а затем прижилось всем известное слово «нержавеющая».

1943 год — началась Донбасская операция, в результате которой советские войска освободили Донецк, Мариуполь, Таганрог и вышли к Днепру. Были разгромлены 13 дивизий немецкой группы армий «Юг».

Дни рождения и юбилеи 13 августа

В 1655 году родился Иоганн Кристоф Деннер — немецкий музыкальный мастер из Нюрнберга, прославившийся как изобретатель кларнета.

В 1829 году родился Иван Сеченов — всемирно известный ученый-медик, «отец русской физиологии», академик Императорской академии наук. Он был пионером в области исследований торможения центральной нервной системы.

В 1836 году родился Николай Касаткин — русский православный миссионер, ставший первым архиепископом Японской православной церкви. Прибыл в Японию в 1861 году и более 40 лет занимался переводами богослужебных книг на японский язык, крестил тысячи людей.

В 1844 году родился Иоганн Фридрих Мишер — швейцарский биохимик, открывший нуклеиновые кислоты, впоследствии названные ДНК и РНК.

В 1899 году родился Альфред Хичкок — англо-американский кинорежиссер, признанный мастер триллера и саспенса. Получил премию «Оскар» за вклад в искусство.

В 1926 году родился Фидель Кастро — кубинский революционер, политический деятель, руководивший Кубой с 1959 по 2008 год. Возглавил Кубинскую революцию, свергнув диктатуру Батисты. При нем Куба стала социалистическим государством и союзником СССР. Пережил многочисленные покушения, по разным оценкам — более 600.

Кто отмечает дни рождения

68 лет исполняется Дэвиду Крейну — американскому сценаристу и продюсеру, создателю популярных сериалов «Друзья» и «Эпизоды».

63 года исполняется Андрею Соколову — актеру театра и кино, театральному режиссеру, народному артисту России.

54 лет исполняется Владимиру Вдовиченкову — актеру театра, кино и телевидения, заслуженному артисту РФ.

45 лет исполняется Стасу Пьехе — российскому певцу.