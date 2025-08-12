12 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

12 августа в России отмечают День Военно-воздушных сил, поздравления принимают военные летчики, штурманы, авиационные специалисты, ветераны ВВС. В мире обсуждают проблемы молодежи, а экологи привлекают внимание к численности слонов, которая катастрофически сократилась из-за браконьерства. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 12 августа и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 12 августа

День Военно-воздушных сил России

12 августа — профессиональный праздник российских военных летчиков, инженеров, техников и всех, кто обеспечивает бесперебойную работу авиационной техники и подготовку летного состава.

Праздник имеет многолетнюю историю. День Воздушного флота СССР отмечался с 1933 года. Сначала дата была фиксированной — 18 августа, позднее военных летчиков стали чествовать в третье воскресенье августа. В 1997 году власти учредили День Воздушного флота России. А с 2006 года после выхода указа президента №549 за Днем военно-воздушного флота закрепилась дата 12 августа. В 2015 году праздник стали отмечать и как День Воздушно-космических сил РФ.

Дата связана с историческим событием: 12 августа 1912 года Военное ведомство создало Воздухоплавательную часть Генерального штаба, что положило начало развитию военной авиации в России. К началу Первой мировой войны российский воздушный флот насчитывал уже сотни машин и активно участвовал в боевых действиях.

Традиционно в День ВВС в стране проходят торжественные мероприятия, показательные полеты, выставки техники, награждения и встречи ветеранов.

Международный день молодежи

ООН учредила этот праздник в 1999 году, подчеркивая, что молодые люди — не просто «будущее», а активные участники изменений уже сейчас. В этом году основные мероприятия Дня молодежи проходят в столице Кении — Найроби. Запланированы дискуссии, волонтерские акции, презентации социальных проектов и обсуждение разных тем: от трудоустройства до участия молодежи в управлении.

close Алексей Мальгавко/РИА Новости

Кстати, согласно документам ООН, к молодежи относят людей в возрасте 15–24 лет, что составляет около 1,2 млрд человек, или 16% населения планеты. В России законодательство расширяет эти границы до 35 лет.

Всемирный день слона

Экологические организации в этот день привлекают внимание к проблемам крупнейших наземных млекопитающих планеты. По данным ООН, в Африке осталось около 400–450 тыс. слонов (саванновых и лесных), в Азии — 40–50 тыс. При этом африканские лесные слоны находятся на грани исчезновения, а азиатские — под угрозой.

с 10 млн до 400 тыс. сократилась популяция африканских слонов за последние 100 лет

Основные угрозы для этих великанов — браконьерство (слоновая кость высоко ценится и используется в искусстве, ювелирном деле и производстве предметов роскоши), а также потеря среды обитания. Несмотря на международные запреты, черный рынок продолжает функционировать, а цена за килограмм бивней может достигать $3 тыс. и более. В этот день зоопарки и заповедники проводят просветительские мероприятия, организуют «тихие» сафари и сбор средств на борьбу с браконьерством.

Факт В 1955 году в Анголе был убит слон, который считается самым крупным из когда-либо зарегистрированных. Его вес оценивался в 10 886 кг, по другим данным — в 12 тонн. Длина тела превышала 10 метров, а высота в холке — 4 метра. Вес каждого бивня, по некоторым оценкам, достигал 100 кг.

Какие праздники и памятные даты отмечают 12 августа в других странах

Славное двенадцатое — Великобритания. 12 августа в стране стартует сезон охоты на красную шотландскую куропатку — событие, которое на британских вересковых пустошах знают как «славное двенадцатое». Если дата приходится на воскресенье, в Англии и Уэльсе выезд переносят на 13-е: закон запрещает охоту на дичь по воскресеньям. В Шотландии прямого запрета нет, но негласная традиция соблюдается. На практике день отмечают благотворительными ужинами и мероприятиями по уходу за угодьями.

День матери — Таиланд. Праздник совпадает с днем рождения королевы-матери Сирикит (в 2025 году ей исполняется 93 года). По всей стране улицы украшают ее портретами. Утром принято раздавать милостыню монахам, вечером — проводить церемонию со свечами и салют. В семьях дети дарят мамам венки из жасмина — символа чистой материнской любви.

День персонального компьютера — США. В этот день в 1981 году IBM представила модель персонального компьютера. Дату сделали неофициальным «днем IBM PC», ее подхватили календари праздников и музеи истории вычислительной техники. Традиции праздника просты: ретро-сообщество запускает старые программы и игры, делится историями про первые апгрейды, а преподаватели показывают студентам, с чего началась эра ПК.

close NicoElNino/Shutterstock/FOTODOM

Церковные праздники 12 августа

День памяти святого мученика Иоанна Воина

Святой Иоанн Воин жил в IV веке и служил в римской армии при императоре Юлиане Отступнике. Он тайно выручал христиан: предупреждал о засадах, навещал узников, помогал беглецам, за что был заключен в тюрьму. После гибели императора его освободили, и остаток жизни он прожил как милосердный труженик, раздавая добро нуждающимся. Место погребения Иоанна Воина надолго было забыто, пока сам святой не указал его, явившись благочестивой женщине. Мощи перенесли в константинопольскую церковь апостола Иоанна Богослова.

В русской традиции к Иоанну обращаются те, кого обижают и к кому несправедлив суд. Верующие также просят святого помочь с поиском украденного, утешить в бедах.

Праздник иконы Божией Матери Оконская

Икона Божией Матери Оконская находится в селе Лысково Нижегородской губернии. Местные жители почитают ее как чудотворную. По церковному преданию, Оконская икона связана с грузинской святыней: согласно одной из версий, ее перевез в Лысково царевич Георгий Александрович.

В селе икону берегли как великую утешительницу: к ней шли с телесными и душевными недугами. Существует множество историй чудесных исцелений. В наши дни у образа служат молебны, просят мира в семье, здравия и твердости духа.

12 августа Русская православная церковь также чтит память • апостолов от семидесяти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника (I в.);

• преподобного Анатолия II Оптинского, Младшего (1922);

• священномучеников Полихрония, епископа Вавилонского, Пармения, Елимы и Хрисотеля, пресвитеров, Луки и Муко, диаконов, мучеников Авдона и Сенниса, князей Персидских, и мучеников Олимпия и Максима (ок. 251);

• священномученика Валентина Интерамского, епископа, и трех учеников его мучеников Прокула, Ефива и Аполлония и праведного Авундия (ок. 273);

• память священномученика Иоанна Плотникова, диакона (1918).



В этот день также отмечается Собор Самарских святых.



Народные праздники и приметы 12 августа

Силуан и Сила

12 августа на Руси чествовали святых Силуана и Силу — сподвижников апостола Павла, проповедовавших христианство в I веке. Из-за схожести имен проповедников в народе часто спорили: не один ли это святой? Эта путаница отразилась в двойном названии праздника.

В день Силуана и Силы крестьяне начинали сеять рожь, веря, что зерно, брошенное в землю 12 августа, даст богатый урожай. Старший в семье первым выходил в поле — его рука считалась «счастливой». Также в этот день заготавливали банные веники из осины. Считалось, что осина отгоняет нечисть и лечит болезни.

Утром на Силуана и Силу люди снимали обувь и бегали по траве. По преданиям, роса в этот день дарила здоровье на год вперед. Пчеловоды молились святым о медовом урожае, а домохозяйки стирали белье и шили одежду — такая работа сулила благополучие.

12 августа люди особенно остерегались нечистой силы, и это накладывало строгие ограничения на повседневные дела. Девушкам нельзя было краситься и ходить с распущенными волосами — иначе бесы могли через красоту проникнуть в душу. Острые предметы — ножи, ножницы, иглы — убирали подальше. Хлеб в этот день ломали руками, чтобы не накликать болезнь. Даже деньги не пересчитывали, боясь, что богатство «утечет» из дома. Особенно строго следили за дверями — их держали закрытыми, чтобы не впустить незваных гостей из потустороннего мира.

Приметы

Если комары и мошки кусаются злее обычного, а голуби громко хлопают крыльями — конец лета будет дождливым.

Если кошка спит посреди комнаты, вытянув хвост — жди тепла.

close Depositphotos

Утром густая роса — будет теплое окончание лета.

Спелая рябина, усыпанная ягодами, предвещает затяжные дожди. Частые грозы — теплый сентябрь.

Сухой и безветренный день обещает полные корзины подберезовиков и лисичек.

Какие исторические события произошли 12 августа

1121 год — произошло сражение между войсками Грузинского царства и сельджукской армией. Битва завершилась победой грузин под предводительством царя Давида IV и освобождением Тбилиси, который стал столицей страны. Это событие считается одним из самых значимых в истории Грузии.

1479 год — в Московском Кремле освятили Успенский собор, построенный итальянцем Аристотелем Фиораванти по образцу собора XII века во Владимире. До 1917 года здесь короновали всех русских царей.

1824 год — Александра Пушкина выслали из Одессы в Михайловское. В деревенской глуши, без библиотек и светских развлечений, он написал «Бориса Годунова» и поэму «Граф Нулин». Всего в Михайловском им было создано около ста произведений.

1851 год — Айзек Зингер запатентовал швейную машинку с ножным приводом. Забавно, что сам Зингер был театральным актером и изобрел механизм случайно, пытаясь починить сломанную машинку. Его модель стоила около $100 — как три лошади, но шла на ура: к 1863 году фабрика выпускала 20 тыс. швейных машин в год.

1865 год — хирург Джозеф Листер впервые простерилизовал инструменты фенолом во время операции. Через год смертность в его госпитале упала втрое. Фенол добывали из каменноугольной смолы и называли «карболовой кислотой» — из-за нее в операционных стоял ужасный запах.

1985 год — под Токио произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории с участием одного самолета. В результате крушения Boeing 747 погибло 520 человек, четверо выжили.

2000 год — во время учений в Баренцевом море затонула российская атомная подводная лодка «Курск». 118 членов экипажа, находившихся на борту, погибли.

2013 год — в России заработал единый номер вызова экстренных служб 112.

2018 год — NASA запустило зонд «Паркер» для изучения Солнца. Аппарат размером с авто (685 кг) нес табличку с именами 1,1 млн человек и флешку с фото ученого Юджина Паркера, предсказавшего солнечный ветер. В 2024 году он приблизился к Солнцу на 6,1 млн км — в 7 раз ближе Меркурия.

Ожидаемое событие В 2026 году произойдет полное солнечное затмение, видимое в Исландии, Испании и России (до 96% в Крыму). Впервые с 1914 года тень полностью накроет Барселону, а в Москве Луна заслонит Солнце на 70%.



Пик затмения придется на 12 августа 2026 года в 19:47 по московскому времени.

Дни рождения и юбилеи 12 августа

В 1552 году родился Борис Годунов — боярин, фактический правитель Русского царства с 1587 по 1598 год, первый русский царь из династии Годуновых. Его правление ознаменовалось попытками укрепить страну, освоением Сибири и постройкой Белого города в Москве, а также началом Смутного времени. Скончался в 1605 году, предположительно, от отравления.

В 1681 году родился Витус Беринг — российский мореплаватель и полярный исследователь датского происхождения, в честь которого назван Берингов пролив. Возглавил две Камчатские экспедиции, открыл берега Аляски.

В 1860 году родилась Клара Гитлер — мать Адольфа Гитлера. Жила в Австрии, была глубоко религиозной женщиной. Умерла в 1907 году от рака груди, ее смерть стала сильным ударом для будущего диктатора, который считал мать своим самым близким человеком.

В 1881 году родился Александр Герасимов — русский советский художник, мастер парадного портрета, представитель соцреализма, президент Академии художеств СССР в 1947–1957 годах. Автор известных портретов Ленина и Сталина. Лауреат Сталинской премии.

В 1887 году родился Эрвин Шредингер — австрийский физик, один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии 1933 года. Автор знаменитого мысленного эксперимента «кот Шредингера».

В 1904 году родился цесаревич Алексей — последний официальный наследник российского престола, сын Николая II. Страдал тяжелой формой гемофилии, что делало его здоровье крайне хрупким. Был расстрелян вместе с семьей в 1918 году.

В 1932 году родился Сергей Слонимский — советский и российский композитор, пианист, педагог, народный артист РСФСР. Автор симфоний, опер, балетов, музыки к фильмам.

Кто отмечает дни рождения

82 года исполняется Леониду Сметанникову — советскому оперному певцу (лирический баритон), народному артисту СССР.

71 год исполняется Франсуа Олланду — французскому политику, занимавшему пост президента Франции в 2012–2017 годах.

close Кара Делевинь Andrew Kelly/Reuters